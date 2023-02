Skispringen: Wellinger und Geiger holen Pflichtsieg im Super-Team

Von: Tobias Ruf

Teilen

Skispringen: Andreas Wellinger in der Luft. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Wochenende in Rasnov fortgesetzt. Am Samstag siegte Andreas Wellinger, am Sonntag gewann Deutschland auch im Super-Team.

Rasnov - Im Skispringen ging es ein letztes Mal vor der Nordischen Ski-WM in Planica zur Sache. Am Samstag kamen fünf Deutsche unter die Top 6, am Sonntag siegten Karl Geiger und Andreas Wellinger klar.

Hier geht es zum Springen am Samstag

Liveticker hier aktualisieren

Skispringen: Der Endstand im Super-Team

1. Deutschland 736.9 Punkte 2. Slowenien - 33.8 3. Österreich - 36.1

Skispringen: Das Super-Team im Liveticker

Springen: Andreas Wellinger bringt den Sieg nach Hause. In Abwesenheit der Top-Springer siegen Karl Geiger und Wellinger mit einem riesigen Vorsprung. 99,5 Meter liefert er zum Abschluss und unterstreicht seine starke Form.

Springen: Jelar geht da vorbei, das sind ganz starke 99.5 Meter und der zweite Platz für Slowenien.

Springen: Jetzt geht es ums Podest. Clemens Aigner springt für Österreich auf starke 98 Meter. Das ist eine Ansage an Ziga Jelar aus Slowenien.

Springen: Eigentlich geht es nur noch darum, wer hier Zweiter oder Dritter wird. Norwegen ist als Vierter weit zurück. Deutschland ist durch, da wird nichts mehr anbrennen. Slowenien und Österreich streiten um den zweiten Platz.

Springen: Das ist die klare Vorentscheidung. Bei schlechteren Bedingungen geht Geiger auf 92,5 Meter. Deutschland führt vor dem letzten Sprung mit 28 Punkten. Das ist nicht mehr einzuholen.

Springen: Bartolj hat viel Aufwind, kommt aber nur auf 91 Meter. Jetzt ist die Tür für den deutschen Sieg sehr weit offen.

Springen: Philipp Aschenwald hat Österreich wieder auf den zweiten Platz gebracht. Maksim Bartolj ist für Slowenien am Start, muss aber warten. Es regnet zu stark.

Springen: Die Reihenfolge wird jetzt gedreht, Deutschland wird die jeweiligen Runden beenden. Karl Geiger geht für das deutsche Team an den Start.

Springen: Japan, die Schweiz, Polen, die USA, Österreich, Norwegen, Slowenien und Deutschland sind noch mit dabei. Wir sehen jetzt noch zwei Durchgänge.

Springen: Um 17:22 soll die letzte Runde starten. Vier Teams fliegen raus, acht bleiben übrig.

Springen: Norwegen fällt noch weiter ab, Österreich hat auch keine Chance. Deutschland ist klar auf Siegkurs.

Springen: Er hält die Spitze. Ziga Jelar aus Slowenien geht zwar einen Meter weiter, hatte aber bessere Verhältnisse und bekommt viel Abzug.

Springen: Wellinger ist jetzt dran. Bei schweren Verhältnissen sind das ordentliche 93,5 Meter. Damit sollte er die Führung halten.

Springen: Es geht weiter, auch wenn die Bedingungen sehr instabil bleiben.

Springen: Die Jury wird versuchen, die nächsten acht Athleten nach unten zu bringen. Dann würde es ein Ergebnis geben.

Springen: Es gibt eine längere Unterbrechung. Ob wir hier das komplette Programm durchbringen, darf bezweifelt werden.

Springen: Regen und Wind werden immer stärker. Das sind ganz schwere Verhältnisse für die Springer.

Springen: Die zweiten Springer der zweiten Gruppe kommen jetzt. Vier Teams scheiden dann aus. Für Deutschland springt wieder Wellinger.

Springen: Norwegen fällt mit Kristoffer Eriksen Sundal auch klar hinter Deutschland zurück. Philipp Aschenwald beschließt diese Gruppe. Das sind auch nur 91 Meter. Geiger hat hier einen großen Schritt in Richtung Sieg gemacht.

Springen: Starker Sprung von Geiger auf 97 Meter. Das ist jetzt die Führung, da der Slowene Maksim Bartolj fünf Meter weniger zeigt.

Springen: Slowenien, Deutschland, Norwegen, Österreich und Polen sind die Podestanwärter. Geiger muss gleich vorlegen.

Springen: Es geht weiter. Wir sehen den zweiten Sprung des ersten Athleten eines jeden Teams. Für Deutschland springt Karl Geiger.

Springen: Kasachstan und China sind raus, mit 12 Teams geht es gleich in die zweite von drei Runden.

Springen: Clemens Aigner beschließt für Österreich diesen zweiten Durchgang. Er fällt weit zurück. Slowenien liegt damit vor Deutschland und Norwegen. So schnell kann es in diesem Super Team gehen.

Springen: Jetzt ist die Führung aber weg. Ziga Jelar springt 99 Meter für Slowenien. Der eingeplante Sieg wackelt jetzt doch schon nach dem ersten Drittel dieses Super-Teams.

Springen: Jetzt ist Andreas Wellinger dran. 95 Meter sind gut, Deutschland geht jetzt in Führung.

Springen: Die USA haben im ersten Sprung überrascht, auch jetzt geht es weit. Andrew Urlaub geht auf starke 92 Meter und bleibt mit seinem Partner Casey Larson dabei.

Springen: Ob wir hier die angepeilten drei Runden sehen, ist offen. Es ist wieder sehr wechselhaft.

Springen: Die ersten Nationen sind unten. China und Kasachstan werden hier wohl nach der ersten Runde ausscheiden. Zwölf Nationen kommen in die nächste Runde.

Springen: Die erste Gruppe ist unten, jetzt kommen die zweiten Springer des Super-Teams, das aus zwei Athleten besteht. Für Deutschland springt gleich Andreas Wellinger.

Springen: Norwegen und Polen liegen knapp hinter Deutschland. Österreich geht mit Philipp Aschenwald in Führung.

Springen: Deutschland ist in der Nationenwertung nur Fünfter. Deswegen sehen wir jetzt schon Geigers ersten Sprung. Er geht auf 92 Meter, das war nicht ideal. Es reicht für die Führung, aber nur hauchdünn.

Springen: Ein Selbstläufer wird das aber nicht. Slowenien, Österreich, Japan und Norwegen muss man auch noch auf dem Zettel haben.

Springen: Die Top-Teams sind nur mit der B-Mannschaft angereist. Nur Deutschland bietet das beste Aufgebot an. Karl Geiger und Andreas Wellinger sind die Topfavoriten. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.

Springen: 14 Teams sind dabei. Nach dem zweiten von sechs Durchgängen scheiden zwei aus. Nach dem vierten Durchgang verringert sich Zahl auf acht Mannschaften.

Springen: Es gibt insgesamt sechs Durchgänge, jeder Athlet wird drei Sprünge absolvieren.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Super-Team in Rasnov. 14 Teams gehen gleich an den Start.

Vor dem Springen: Am Sonntag geht es hier mit dem Super-Team um 16:00 Uhr weiter. Karl Geiger und Andreas Wellinger treten dann für die deutsche Mannschaft an.

Skispringen Liveticker: Wellinger feiert nächsten Sieg, auch Geiger geht aufs Podium

Die deutschen Skispringer haben den ersten Weltcup-Dreifacherfolg seit 1990 zwar verpasst, dank Andreas Wellinger aber den nächsten Tagessieg feiern dürfen. Im rumänischen Rasnov gewann der Olympiasieger vor dem Slowenen Ziga Jelar und Teamkollege Karl Geiger.

Ursache für den Erfolg war, dass zahlreiche Top-Nationen wie Österreich, Slowenien oder Norwegen ihre Topspringer kurz vor der WM aus dem Weltcup nahmen und sie stattdessen zum Training schickten. Das deutsche Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war die einzige Mannschaft, die in Topbesetzung an den Start ging.

Skispringen: Wenig Aussagekraft für das WM-Teamspringen

Für den jahrelang kriselnden Wellinger, der 94 und 99 Meter weit sprang, war es bei dem Wettbewerb auf der Normalschanze der zweite Saisonsieg. Auch Markus Eisenbichler, Philipp Raimund und Constantin Schmid auf den Plätzen vier bis sechs und Stephan Leyhe als 13. schafften ordentliche Resultate.

Für den bis heute letzten deutschen Dreifacherfolg hatten im Dezember 1990 André Kiesewetter, Dieter Thoma und Josef Heumann gesorgt. Für die WM hat das extrem starke Teamergebnis wenig Aussagekraft, schließlich kehren die Stars um Norwegens Halvor Egner Granerud und Österreichs Stefan Kraft für die WM-Wettbewerbe im slowenischen Planica zurück.

Skispringen: Der Endstand im Einzelspringen am Samstag

1. Andreas Wellinger (Deutschland) 240.4 Punkte 2. Ziga Jelar (Slowenien) - 0.2 3. Karl Geiger (Deutschland) - 2.3 4. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 3.5 5. Philipp Raimund (Deutschland) - 7.4 6. Constantin Schmid (Deutschland) - 13.7 13. Stephan Leyhe (Deutschland) - 27.2

Das gesamte Ergebnis

Skispringen: Das Einzelspringen im Liveticker

Fazit: Eisenbichler nutzt seine Halbzeitführung nicht und verpasst sogar noch das Podium. Wellinger gewinnt, Geiger kommt auch aufs Podium. Der sportliche Wert ist aber überschaubar. Bis auf den deutschen Athleten waren alle Top-Springer nicht dabei.

Finale: Nur noch Eisenbichler steht oben. Der Wind ist gut, unten drückt es ihn aber zu früh rein. Das sind nur 93 Meter.

Finale: Andreas Wellinger springt hier um den Sieg mit und geht auf starke 99 Meter. Er liegt vorne, damit ist ein deutscher Sieg sicher.

Finale: Philipp Raimund hat nicht die besten Verhältnisse und kommt mit 94 Metern nicht vorbei an Jelar. Er ist Zunächst Dritter.

Finale: Dominik Peter aus der Schweiz fällt auch zurück, das sind nur 91 Meter. Jetzt kommen nur noch drei Deutsche.

Finale: Constantin Schmid fällt jetzt zurück. Das sind nur 93 Meter und eine sehr unsaubere Landung. Er ist zunächst Dritter.

Finale: Schon ist die Führung wieder weg. Ziga Jelar aus Slowenien ist nur einen halben Meter kürzer, hatte aber Vorsprung und geht vorbei.

Finale: So, jetzt geht es mit den Deutschen so richtig los. Karl Geiger legt richtig einen vor auf die Tagesbestweite von 99 Metern. Das ist klar die Führung und kann noch fürs Podium reichen.

Finale: Simon Ammann holt heute Weltcuppunkte. Er hat die Gunst der Stunde genutzt und profitiert von den vielen Absagen.

Finale: Mit Philipp Aschenwald springt ein dritter Österreicher vorne rein. Und jetzt sehen wir die Top Ten mit fünf Deutschen.

Finale: Clemens Aigner aus Österreich geht mit 94,5 Metern klar an die Spitze. Sein Landsmann Jonas Schuster geht mit 92,5 Metern auf den zweiten Rang.

Finale: Leyhe hatte vorhin schlechte Bedingungen, auch jetzt ist es nicht ideal. Das sind nur 89 Meter und kann ihn die WM kosten.

Finale: Aktuell ist der Wind recht stabil, wir sehen einen fairen Wettkampf.

Finale: Zehn Athleten sind unten, Kacper Juoszek aus Polen führt. In der nächsten Gruppe sehen wir dann Stephan Leyhe.

Finale: Wenn Leyhe das letzte Ticket für die WM lösen will, muss er jetzt einen raushauen. Sein Konkurrent Schmid hat ordentlich vorgelegt.

Finale: Alle sechs DSV-Springer sind im Finale dabei. Als ersten sehen wir dann gleich Stephan Leyhe als 16.

Finale: Es geht weiter in Rasnov, das Finale der besten 30 beginnt.

Vor dem Finale: Um 17:31 Uhr geht es mit dem Finale weiter.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Markus Eisenbichler (Deutschland) 119.2 Punkte 2. Andreas Wellinger (Deutschland) - 2.6 3. Philipp Raimund (Deutschland) - 4.6 5. Constantin Schmid (Deutschland) - 6.8 7. Karl Geiger(Deutschland) - 8.3 16. Stephan Leyhe(Deutschland) - 15.7

1. Durchgang: Alles läuft nach Plan. Im schwach besetzten Feld ist die deutsche Mannschaft auf dem Weg zum Dreifachsieg. Gleich geht es weiter.

1. Durchgang: Andreas Wellinger beschließt diesen 1. Durchgang. Er hat schlechten Wind, das ist bitter. Er macht dennoch viel draus und geht auf gute 94 Meter. Das ist der zweite Platz, knapp hinter Eisenbichler.

1. Durchgang: Karl Geiger geht nur auf 91 Meter, da hat man sich deutlich mehr erwartet. Er ist zunächst Sechster.

1. Durchgang: Markus Eisenbichler steht oben. Das Podium muss heute das Ziel sein und mit 95,5 Metern legt er hier den Grundstein.

1. Durchgang: Daniel Andre Tande hat auch keine guten Bedingungen und landet schon bei 83 Metern. Es ist eine zähe Veranstaltung.

1. Durchgang: Leyhe ist mit 86 Metern deutlich kürzer. Das könnte ihn das WM-Ticket kosten. Schmid ist Dritter, Leyhe nur Zwölfter.

1. Durchgang: Vier WM-Plätze sind vergeben, einer ist noch vakant. Entschieden wird er zwischen Constantin Schmid und Stephan Leyhe. Schmid legt starke 93 Meter vor.

1. Durchgang: Jetzt geht es mit den Deutschen los. Philipp Raimund geht auf 95 Meter und damit an die Spitze. Das geht gut los hier.

1. Durchgang: Jetzt sehen wir zwei Österreicher. Clemens Aigner geht auf 84.5 Meter. Das ist zu wenig, um sich für die WM zu empfehlen. Philipp Aschenwald will sich heute auch noch für die WM empfehlen. 89,5 Meter sind deutlich besser. Aschenwald ist zunächst Fünfter.

1. Durchgang: Fünf Springer noch, dann sehen wir sechs DSV-Athleten.

1. Durchgang: Alex Insam aus Italien hat Aufwind und nutzt diesen voll aus. Mit 95 Metern geht er in Führung. Die hält aber nicht lange, Dominik Peter aus der Schweiz zieht prompt vorbei.

1. Durchgang: Der Wind nimmt wieder zu, es kommt immer wieder zu Unterbrechungen.

1. Durchgang: Yevhen Marusiak aus der Ukraine ließ zuletzt auch im Weltcup aufhorchen. Mit 86,5 Metern qualifiziert er sich auch heute fürs Finale.

1. Durchgang: Es geht rein in die letzten 20 Springer dieses ersten Durchgangs. Darunter sind dann auch die sechs deutschen Teilnehmer.

1. Durchgang: Der Wind wird wechselhaft und kommt aus verschiedenen Richtungen. Simon Ammann aus der Schweiz setzt sich knapp an die Spitze.

1. Durchgang: Roman Koudelka geht mit 90 Metern auf den dritten Rang. Der junge Schuster führt weiter.

1. Durchgang: Es ist das erste und einzige Weltcup-Springen der Herren auf einer Normalschanze. Bei der WM in Planica wird auch von der Normalschanze gesprungen, das deutsche Team nutzt Rasnov als Vorbereitung.

1. Durchgang: Bis der erste deutsche Springer kommt, müssen wir noch ein bisschen warten. Durch die vielen Absagen kommt Philipp Raimund erst als 40.

1. Durchgang: Qualifikation gab es keine, statt der üblichen 50 sind nur 47 Athleten am Start. Schuster liegt weiter vorne.

1. Durchgang: Zehn von 47 Springern sind unten, Schuster liegt weiter an der Spitze.

1. Durchgang: Das große Spektakel können wir heute nicht erwarten. Zu dünn ist dieses Feld qualitativ besetzt.

1. Durchgang: Ein bekannter Name steht oben. Jonas Schuster ist der Sohn des ehemaligen deutschen Bundestrainers Werner Schuster. Der Österreicher springt starke 92 Meter und führt.

1. Durchgang: Wir sind heute auf der Normalschanze, entsprechend kurz sind die Sprünge. Die ersten Athleten sind gesprungen, werden im Kampf ums Podest aber keine Rolle spielen.

1. Durchgang: Es geht los in Rasnov. Hoffen wir auf faire Bedingungen. Bei den Damen war der Wind extrem stark und sorgte immer wieder für Unterbrechungen.

Vor dem Springen: Unter den letzten acht Startern sehen wir sechs Deutsche. Die Konkurrenz ist überschaubar. Ein Podestplatz ist heute Pflicht!

Vor dem Springen: Heute werden wir kein gewöhnliches Skispringen erleben. Außer der deutschen Mannschaft bereiten sich fast alle Top-Athleten schon auf die WM vor.

Vor dem Springen: Gehen wir also rein in dieses Wochenende in Rasnov. Heute steht das Einzelspringen an, um 16:20 Uhr soll es losgehen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute in Rasnov.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Springen

Aus mehrfacher Hinsicht steht der Weltcup in Rumänien unter besonderen Vorzeichen. Zum einen werden die letzten Springen vor der WM ausgetragen. Zum anderen gastiert der Weltcup der Herren erstmals in dieser Saison auf einer Normalschanze. Und zu guter Letzt verzichten einige namhafte Athleten auf einen Start in Rasnov.

Skispringen im Liveticker: Leyhe und Schmid kämpfen um letztes WM-Ticket

Die deutsche Mannschaft aber reist mit ihrer Top-Besetzung an und will sich im Wettkampfmodus auf die WM vorbereiten. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Philipp Raimund, Andreas Wellinger und Constantin Schmid sind mit dabei.

Für Leyhe und Schmid geht es noch um die Nominierung für die WM in Planica, die am 25. Februar für die Skispringer beginnt. Geiger, Eisenbichler, Wellinger und Raimund sind bereist nominiert, Leyhe und Schmid springen den letzten Platz aus.

Skispringen im Liveticker: Top-Stars verzichten, Feld ist dünn besetzt

Die Qualifikation am Freitag hat keinen Stellenwert. 47 Athleten nehmen teil, alle werden am Samstag im Wettkampf dabei sein. Die Startliste ist sehr ausgedünnt, da zahlreiche Top-Springer auf einen Start in Rasnov verzichten.

Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud ist nicht dabei, so auch sein Widersacher Dawid Kubacki aus Polen. Österreich schickt die B-Mannschaft nach Rumänien, die Slowenen machen große Abstriche und auch Ryoyu Kobayashi ist nicht am Start.

Mehr zum Thema Nordische Ski-WM 2023: Alle Termine und Ergebnisse zum Skispringen

Am Samstag steigt das Einzelspringen, am Sonntag dann das Super-Team. An diesem nehmen zwei Athleten je Nation teil, die Aufstellungen werden nach den Einzelspringen festgelegt. chiemgau24.de ist hier im Liveticker zu beiden Events dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de

dg,truf