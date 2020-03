Skispringen: Schwerer Sturz von Stephan Leyhe, Saisonende droht

Der deutsche Skispringer Stephan Leyhe ist im Rahmen der Raw Air Tour in Norwegen bei der Qualifikation in Trondheim schwer gestürzt. Leyhe musste von der Schanze abtransportiert werden.

Trondheim - Die Qualifikation zum Skispringen im norwegischen Trondheim wurde von einem Sturz des derzeit formstärksten deutschen Skispringers Stephan Leyhe überschattet. Leyhe verletzte sich offenbar am linken Knie.

Stephan Leyhe hat sich in der Qualifikation zum Skispringen in Trondheim am Mittwochabend offenbar schwer verletzt. Leyhe stürzte nach seinem Sprung auf 141,5 Meter bei der Landung, blieb anschließend liegen und musste von den Sanitätern vor Ort abtransportiert werden.

Das linke Knie des 28-Jährigen wurde in einer ersten Maßnahme gekühlt und stabilisiert, Leyhe selbst konnte nicht aufstehen. Eine schwere Knieverletzung wird befürchtet.

Skispringen: Saison für Leyhe wohl beendet

Der bis dahin Zweitplatzierte der Raw Air Tour, die aus 16 Sprüngen innerhalb von acht Tagen in Norwegen besteht und mit 60.000 Euro Siegprämie dotiert ist, sprang in der Qualifikation von Trondheim mit Abstand die Bestweite, konnte diese aber nicht stehen und wird nun im Krankenhaus untersucht.

Damit ist die Saison für den 28-jährigen Willinger, der in seiner Heimat seinen ersten Weltcup in dieser Saison gewann und auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung liegt, wohl vorzeitig beendet. Nach der Raw Air Tour findet zum Saisonabschluss zwischen dem 20. und 22. März die Skiflug-WM in Planica statt.

Eine genaue Diagnose bei Stephan Leyhe steht noch aus, chiemgau24.de wird Sie über die weitere Entwicklung informieren.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

