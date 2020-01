Skispringen: Geiger und Leyhe wollen Kubacki schlagen

Skispringen: Nach einer starken Vierschanzentournee überzeugte Karl Geiger auch in der Qualifikation von Val di Fiemme.

Nach der Vierschanzentournee geht es im Weltcup 2019/20 im Skispringen mit zwei Springen in Val die Fiemme weiter. Die Wettbewerbe gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Val di Fiemme - Nur wenige Tage nach dem Ende der Vierschanzentournee müssen die Skispringer schon wieder ran. In Val di Fiemme stehen gleich zwei Wettbewerbe auf dem Programm, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Wie verkraften die Athleten die kräftezehrende und spannende Vierschanzentournee? Im italienischen Val di Fiemme gibt es schon wenige Tage nach dem Ende der Tournee die Antwort. Die nächsten Springen im Weltcup-Kalender 2019/20 finden statt.

Dabei zeigte die Qualifikation am Freitag bereits, dass Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki aus Polen und Karl Geiger aus Deutschland in guter Verfassung sind.

Skispringen: Geiger und Leyhe mit starker Qualifikation

Bei der Qualifikation am Freitag setzte sich Kubacki mit 0,1 Punkten vor Geiger durch. Ein gutes deutsches Ergebnis komplettierte Stephan Leyhe aus Willingen mit dem dritten Platz.

Alle sechs deutschen Springer sind für den Wettbewerb am Samstag qualifiziert. Pius Paschke wurde Zwölfter, Constantin Schmid 22., Martin Hamann 40. und Luca Roth 48. Markus Eisenbichler wird nach einem kuriosen Parkplatz-Sturz nicht in Val di Fiemme starten.

Skispringen: Das Ergebnis zur Qualifikation aus Val di Fiemme



In Val di Fiemme wird im Gegensatz zu den meisten Springen im Weltcup 2019/20 im Skispringen von der Normalschanze gesprungen, entsprechend schwierig ist die Umstellung für die Athleten.

Skispringen: Kobayashi schwächelt auch in Val di Fiemme

Das bekam auch Ryoyu Kobayashi zu spüren. Der Führende im Gesamtweltcup wurde in der Qualifikation nur Zehnter. Sollte sich diese Tendenz im Wettkampf fortsetzen, könnte Geiger im Gesamtweltcup weitere Punkte auf den Japaner aufholen. Hier geht es zur Gesamtwertung im Skispringen

Der Wettbewerb in Val die Fiemme am Samstag beginnt um 16:00 Uhr, am Sonntag um 16:30 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Events im Liveticker mit dabei.

