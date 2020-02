Skispringen: Beginnt Geiger in Finnland die Aufholjagd?

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird am Freitag mit dem Einzelspringen in Lahti fortgesetzt. Das Springen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Lahti - Mit einem geballten Programm gehen die Skispringer ins Wochenende. Drei Wettkämpfe stehen im finnischen Lahti an. Am Freitag findet das erste von zwei Einzelspringen statt, chiemgau24.de ist ab 17:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen biegt auf die Zielgeraden ein. Sechs Einzelwettkämpfe stehen im Weltcup-Kalender noch auf dem Programm. Den Anfang machen zwei Wettbewerbe in Lahti. Zudem findet in Finnland noch ein Teamspringen statt.

Für die deutschen Skispringer stehen die Wettkämpfe auf der Großschanze in Lahti unter dem Motto: Aufholjagd. In der Gesamtwertung liegt Karl Geiger auf dem zweiten Platz, 118 Punkte beträgt sein Rückstand auf den Führenden Stefan Kraft. Skispringen: Hier gibt es die Gesamtwertung im Überblick

Skispringen: Kraft mit beeindruckender Konstanz

Sechs Gelegenheiten bleiben dem Oberstdorfer also noch, den Österreicher abzufangen. In Lahti will Geiger die große Aufholjagd beginnen, sieht sich aber einem starken Kontrahenten gegenüber.

Kraft stellte in den vergangenen zwei Wochen seine derzeitige Formstärke eindrucksvoll unter Beweis. Dem Sieg auf der heimischen Flugschanze in Bad Mitterndorf folgte der Erfolg auf der Normalschanze im rumänischen Ransov. Kraft scheint alle Schanzen und Verhältnisse derzeit zu beherrschen.

Skispringen: Spannung auch im Nationencup

Geiger selbst konnte in Rasnov mit seinem dritten Weltcupsieg in dieser Saison und einem zweiten Platz am Sonntag ebenfalls überzeugen, um Kraft in der Gesamtwertung noch abzufangen, muss der 27-Jährige aber über sich hinauswachsen und gleichzeitig auf mehrere Patzer des 26-jährigen Österreichers hoffen.

Auch im Nationencup kommt es bei den letzten Wettkämpfen der Saison zum einem deutsch-österreichischen Duell. 212 Punkte liegt die Alpenrepublik vor den deutschen Adlern. In den verbleibenden Einzelwettkämpfen und den drei Teamspringen ist für Deutschland aber noch alles drin. Hier geht es zum Zwischenstand im Nationencup

+ Constantin Schmid sprang in Rasnov erstmals aufs Podest. © picture alliance/Daniel Karmann/dpa

Denn neben Geiger sind auch Stephan Leyhe, der am Samstag in Rasnov Zweiter wurde und jüngst seinen ersten Weltcupsieg feierte, und Constantin Schmid, der am Sonntag in Rasnov erstmals in seiner Karriere aufs Podest sprang, derzeit in guter Verfassung.

Bei den Österreichern hingen ist nur Kraft konstant, der Nationencup ist für das deutsche Team noch greifbar. Um sich den prestigeträchtigen Titel zu holen, muss in Lahti der Grundstein gelegt werden. Neben dem Einzelspringen am Freitag steht ein Samstag ein Teamwettkampf an, ehe der Weltcup in Finnland mit einem weiteren Einzelspringen am Sonntag abgeschlossen wird.

Skispringen: Sechs deutsche Adler gehen an den Start

Neben Geiger, Leyhe und Schmid sind für das deutsche Team Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke in Lahti mit dabei. Ursprünglich waren in Lahti nur ein Einzelwettkampf und ein Teamspringen vorgesehen. Nach der Absage des Wettkampfs in Ruka am 1. Dezember 2019 ist das Einzelspringen am Freitag der Ersatzwettbewerb für das ausgefallene Springen.

Der erste Wettkampf findet am Freitag um 17:30 Uhr statt, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

truf