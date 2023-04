Skispringen im Liveticker: Finale in Planica - Wie endet die enttäuschende Saison?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Constantin Schmid und Andreas Wellinger wollen im Weltcupfinale für einen positiven Saisonabschluss sorgen. © Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag beendet. In Planica findet zum Saisonabschluss ein Skifliegen statt. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Planica - Der letzte Wettkampftag im Weltcup 2022/23 im Skispringen steht an. Zum Abschluss treten die Herren noch einmal im Skifliegen an. Der 1. Durchgang beginnt um 10:00 Uhr, das Finale steigt gegen 10:45 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Im Weltcup-Finale wollen die DSV-Adler für einen möglichst positiven Saisonabschluss sorgen. In Planica geht eine weitestgehend enttäuschende Saison zu Ende, in der die deutschen Springer den Anschluss an die Weltspitze nur selten halten konnten.

Skispringen im Liveticker: Fünf DSV-Adler dabei - geht es noch einmal nach vorne?

Für das letzte Springen der Saison sind die Top 30 des Gesamtweltcups qualifiziert. Für jeden Athleten, der in Planica nicht mit dabei ist, rückt dementsprechend der Nächste nach. Fünf DSV-Adler sehen wir daher am Sonntag. Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid sind am Start.

Während es weder im Gesamtweltcup, noch in der Nationenwertung für die deutschen Springer noch um etwas geht, will die Mannschaft von Trainer Stefan Horngacher mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause gehen. Das Wochenende in Planica verlief bislang bescheiden: im Einzel wurde Eisenbichler als 17. bester Deutscher, im Team wurde man nur 5.

Skispringen im Liveticker: Wer holt sich den Sieg in der Skiflug-Wertung?

Die beiden Top-Favoriten auf den Sieg sind Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Stefan Kraft (Österreich). Beide kämpfen in der Skiflug-Wertung noch um Platz eins, wobei der Norweger noch zehn Punkte Vorsprung vor dem Österreicher hat. Dazu sollte man die Lokalmatadoren Anze Lanisek, Timi Zajc und auch Domen Prevc auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Das letzte Springen der Weltcup-Saison startet um 10:00 Uhr, das Finale beginnt gegen 10:45 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

