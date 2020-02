Skispringen: Schlägt Geiger am Sonntag zurück?

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird am Sonntag mit dem Einzelspringen in Lahti fortgesetzt. Das Springen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Lahti - Endspurt im finnischen Lahti: Am Sonntag steht das dritte Skispringen innerhalb von drei Tagen auf dem Programm, dabei rückt der Kampf um den Gesamtweltcup wieder in den Fokus. Um 15:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Kommt Karl Geiger wieder näher an Stefan Kraft heran, oder baut der Österreicher seinen Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus?

Der Kampf um das Gelbe Trikot im Weltcup 2019/20 im Skispringen geht in die heiße Phase. Im finnischen Lahti will Geiger seinen Rückstand von 138 Punkten verkürzen, steht dabei aber vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Skispringen: Der Gesamtweltcup bei den Herren

Skispringen: Kraft in bestechender Form

Drei der letzten vier Springen hat Kraft gewonnen, der Österreicher zeigte sich im ersten Einzel und im Teamspringen in bestechender Form. Auch Geiger wusste zu überzeugen, musste dem 26-jährigen ÖSV-Adler aber im Einzel den Vortritt lassen.

Das zweite Einzelspringen in Lahti ist für den 27-jährigen Oberstdorfer die fünftletzte Gelegenheit, Boden auf Kraft gutzumachen. Nach den Springen in Finnland sieht der Weltcup-Kalender 2019/20 im Skispringen noch vier Einzelevents vor, ehe dann die Skiflug-WM in Planica die Saison beschließt.

Skispringen: Sechs Deutsche in Lahti am Start

Da die Ergebnisse aus Planica nicht in die Gesamtwertung einfließen, steht Geiger also schon am Sonntag unter Zugzwang.

Neben Geiger sind in Finnland Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Severin Freund mit dabei. Die Startliste für das Springen in Lahti

Los geht es um 15:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

