Skispringen heute im Liveticker: Kampf um Gold - DSV-Quartett in der Favoritenrolle

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: (von links) Andreas Wellinger, Katharina Althaus, Karl Geiger und Selina Freitag starten für Deutschland. Im Februar kamen sie in Willingen auf den 3. Platz. © picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica geht es am Sonntag mit dem Mixed-Team weiter. Deutschland ist Favorit auf den Titel. chiemgau24.de ist heute im Liveticker dabei.

Planica - Das vierte Event im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica steht an. Am Sonntag wird im Mixed-Team gesprungen. Der 1. Durchgang beginnt um 17:00 Uhr, das Finale steigt gegen 18:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Vor der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica galten die deutschen Skispringer im Mixed-Team als Medaillenanwärter. Nach den ersten drei Wettkämpfen in Slowenien ist aus dem Mitfavorit der Topfavorit geworden.

Skispringen heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft

Vier Medaillen hat die deutsche Mannschaft bereits eingeheimst. Katharina Althaus wurde Weltmeisterin im Einzel und mit dem Team, am Samstag holten Andreas Wellinger und Karl Geiger zwei Medaillen beim Skispringen von der Normalschanze.

Das Quartett ergänzt Selina Freitag, die von der Normalschanze am Donnerstag starke Vierte wurde und Teil des Weltmeister-Teams der Damen war. Alle vier deutschen Starter kamen in ihren Einzelwettkämpfen also unter die besten Vier, die Voraussetzungen für das Mixed-Team könnten kaum besser sein.

Skispringen heute im Liveticker: Fünf Nationen mit Medaillenoptionen

Freitag ist die Startspringerin, dann folgt Geiger. Althaus geht anschließend auf die Schanze, Wellinger ist der Schlussspringer. 15 Nationen gehen an den Start, Medaillenanwärter gibt es zahlreiche.

Deutschland ist der Topfavorit, dicht gefolgt von Österreich und Norwegen. Zudem muss man Slowenien und Japan auf der Rechnung haben. Polen hat zwar starke Herren, ist bei den Damen aber nicht konkurrenzfähig. Alle anderen Nationen werden unter normalen Umständen nicht um die Medaillen kämpfen. Hier geht es zur Startliste

Um 17:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang im Mixed-Team bei der Nordischen Ski-WM 2023, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

