Skispringen heute im Liveticker: Nach WM-Pleite - Folgt die Revanche in Lahti?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Skispringen: Im Team wollen die DSV-Adler noch einmal angreifen. © Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. In Lahti findet zunächst ein Teamspringen statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Lahti - Mit dem dritten Teamspringen der Saison wird der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Im finnischen Lahti treten die Männer ab 16:15 Uhr an, das Finale steigt gegen 17:15 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Im laufenden Weltcup fand bislang nur ein Teamspringen statt, im polnischen Zakopane sprangen die DSV-Adler aufs Podest. Zuletzt enttäuschte das deutsche Team allerdings bei der Weltmeisterschaft, in Planica reichte es nur zu Rang fünf. In Finnland gibt es noch einmal die Möglichkeit, im Teamspringen einen Erfolg zu feiern.

Skispringen heute im Liveticker: Leyhe und Raimund nicht nominiert - Zwei Jungstars dabei

Bevor es in der kommenden Woche zum Weltcup-Abschluss nach Planica zum Skifliegen geht, stehen in Lahti ein Team-Event sowie ein Einzelspringen an. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte für das Wochenende in Finnland Karl Geiger, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Justin Lisso, außerdem sind Martin Hamann und Felix Hoffmann mit dabei. Stephan Leyhe und Philipp Raimund enttäuschten zuletzt und wurden nicht berücksichtigt.

Für das Teamspringen am Samstag dürften Geiger, Wellinger und Eisenbichler gesetzt sein, die vierte Position wird sich wohl zwischen Schmid und Lisso entscheiden. Eine Nominierung von Hamann oder Hoffmann wäre eine Überraschung. Für die DSV-Adler geht es dann darum, Punkte für die Nationenwertung zu holen, hier ist der vierte Platz noch in Reichweite.

Skispringen im Liveticker: Macht‘s Slowenien nochmal - oder schlägt Norwegen zu?

Top-Favoriten auf den Sieg sind die Slowenen, die auf heimischer Schanze Weltmeister wurden, außerdem muss man Norwegen mit Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud auf der Rechnung haben. Auch Österreich mit Stefan Kraft und Polen, trotz Abwesehenheit von Dawid Kubacki, werden vorne mitmischen wollen.

Mehr zum Thema Skispringen: Ehefrau in Lebensgefahr - Dawid Kubacki beendet Saison

Das letzte Teamspringen der Saison startet um 16:15 Uhr, das Finale beginnt gegen 17:15 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de

dg,truf