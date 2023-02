Skispringen jetzt im Liveticker: Springt Wellinger erneut nach vorne?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger ist in starker Verfassung. © picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Lake Placid steht das zweite Einzelspringen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Lake Placid - Der Skispringen-Weltcup im amerikanischen Lake Placid endet am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen. Halvor Egner Granerud führt nach dem 1. Durchgang, das Finale steigt um 17:08 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen dabei.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:08 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 137,5 Pkt. 2. Stefan Kraft (Österreich) -2,3 3. Andreas Wellinger (Deutschland) -6,4 5. Karl Geiger (Deutschland) -8,3 17. Philipp Raimund (Deutschland) -21,7 21. Markus Eisenbichler (Deutschland) -24,2 27. Stephan Leyhe (Deutschland) -28,5 33. Constantin Schmid (Deutschland) - ausgeschieden -33,7

Fazit nach dem 1. Durchgang: Das sieht wieder sehr gut aus, was Andreas Wellinger hier macht. Der Sieger vom Vortag ist aktuell Dritter und hat gute Chancen aufs Podium. Auch Karl Geiger ist noch in Reichweite. Philipp Raimund, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe haben es ins Finale geschafft, Constantin Schmid ist raus.

Halvor Egner Granerud hat sich nach einem enttäuschenden Einzelspringen am Samstag zurückgemeldet und führt vor dem Finale. Sein Verfolger Dawid Kubacki ist nur 13.

1. Durchgang: Die letzten beiden Springer sind oben. Dawid Kubacki springt nur 118 Meter weit, damit ist er 12. und alles andere als zufrieden. Was macht jetzt Halvor Egner Granerud? Puh, sehr starker Sprung vom Gesamtführenden des Weltcups. Der Norweger schafft 125 Meter und führt nach dem 1. Durchgang.

1. Durchgang: Jetzt ist Wellinger seinen Platz an der Sonne los. Stefan Kraft springt 123,5 Meter weit und setzt sich damit an die Spitze.

1. Durchgang: Ryoyu Kobayashi bestätigt seine Form und springt 122,5 Meter weit. Der Japaner kommt zwar nicht ganz an Wellinger ran, ist aber Zweiter.

1. Durchgang: Und Andreas Wellinger macht genau da weiter, wo er gestern aufgehört hat. Er geht an die Spitze, springt starke 124 Meter weit. Reicht es auch heute wieder für ein Podium?

1. Durchgang: Jawoll, Karl Geiger trotzt den Bedingungen und springt starke 124,5 Meter weit! Damit geht der Oberstdorfer an die Spitze.

1. Durchgang: Jetzt muss Markus Eisenbichler runter, er springt 117 Meter weit. Der Siegsdorfer ist damit Zehnter, das ist okay bei den Bedingungen.

1. Durchgang: Der Wind wird nicht besser, die Athleten haben es gerade sehr schwer. Hoffen wir mal, dass sich das noch bessert bis zu den Top-Springern.

1. Durchgang: Glück im Übrigen für Stephan Leyhe, der mittlerweile seine Qualifikation fürs Finale auch sicher hat.

1. Durchgang: Auch Ziga Jelar zeigt einen starken Sprung, 122,5 Meter bedeuten Platz eins für den Slowenen.

1. Durchgang: Lovro Kos hat sein enttäuschendes Ergebnis vom Samstag abgeschüttelt und springt jetzt 116 Meter weit. Damit ist er Zweiter und wird im Finale dabei sein.

1. Durchgang: Dann kommt auch schon Stephan Leyhe, der gestern einen starken Auftritt zeigte. Oh nein, auch der Sprung ist nicht gut, nur 110 Meter. Er ist aktuell 12., das reicht gerade nicht fürs Finale. Wenn er Glück hat, kann er aber noch hineinrutschen.

1. Durchgang: Wie entwickelt sich die Formkurve von Constantin Schmid jetzt? Der Oberaudorfer hat jetzt schwierigen Wind - und kommt damit nicht klar. 109 Meter nur, das wird wohl nicht fürs Finale reichen.

1. Durchgang: So, nun der erste Deutsche. 118,5 Meter für Philipp Raimund sind okay, damit ist er Fünfter. Da geht aber noch mehr.

1. Durchgang: Gregor Deschwanden springt 120 Meter weit, Philipp Aschenwald kommt auf 118 Meter. Damit bleibt Aigner vorerst vorne.

1. Durchgang: Na also, da ist der Führungswechsel. Guter Sprung von Clemens Aigner, der mit 123 Metern nun neuer Führender ist.

1. Durchgang: 20 Springer haben wir gesehen, nach wie vor führt der Japaner Ren Nikaido. Bisher kommt niemand so recht an die Spitze heran, wir sind gespannt auf die Top-Springer, die bald kommen.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind auch heute wieder sehr wechselhaft, aber bisher kommen wir ganz gut durch. Der Japaner Ren Nikaido erwischt eine windstille Phase und übernimmt jetzt die Führung.

1. Durchgang: Zehn Springer sind unten, aktuell führt Kilian Peier mit 117 Metern.

1. Durchgang: Auch heute dauert es wieder ein wenig, bis der erste Deutsche an der Reihe ist, Philipp Raimund springt mit der Startnummer 26.

1. Durchgang: Der Wettbewerb hat begonnen. Den Anfang macht der US-Amerikaner Casey Larson, der mit 113 Metern die erste Weite setzt.

Vor dem Springen: Am Samstag hat Andreas Wellinger die Sensation geschafft und das Einzelspringen gewonnen. Gelingt ihm das heute wieder? Die Konkurrenz ist groß, auf einen Ausrutscher von Halvor Egner Granerud kann man sich nicht jedesmal verlassen.

Vor dem Springen: Alle sechs deutschen Springer haben die Qualifikation gemeistert. Damit gehen auch heute wieder Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Philipp Raimund und Constantin Schmid an den Start.

Vor dem Springen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum zweiten Einzelspringen in Lake Placid.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum zweiten Einzelspringen

Aus deutscher Sicht richten sich beim zweiten Einzelspringen in den USA alle Augen auf Andreas Wellinger. Am Samstag feierte der 27-Jährige seinen ersten Sieg seit seinem Olympia-Gold von 2018.

Skispringen heute im Liveticker: USA-Trip wird zur Erfolgsgeschichte

Im anschließenden Super-Team-Event, das in Lake Placid seine Premiere bei den Herren feierte, gelangen dem besten Deutschen der Gesamtwertung zwei gute Sprünge. Wellinger ist kurz vor der Nordischen Ski-WM in Planica in bestechender Form und gehört am Sonntag zu den Mitfavoriten.

Am Olympia-Ort von 1980 zeigte die deutsche Mannschaft in Summe einen Aufwärtstrend. Karl Geiger (8.), Markus Eisenbichler (10.) und Stephan Leyhe (15.) kamen unter die besten 15. Die eigenwillige Anlage in den Adirondack Mountains scheint den DSV-Adlern zu liegen.

Skispringen heute im Liveticker: Verändertes Bild bei den Favoriten

Zunächst müssen Wellinger, Geiger, Eisenbichler, Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund aber die Qualifikation meistern, die um 14:45 Uhr beginnt. 50 Athleten erreichen den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud zeigte auf der Schanze in Lake Placid ordentliche Sprünge, ist anhand der Vorleistungen aber nicht der klare Topfavorit. In den bisherigen Wettkämpfen glänzte der Japaner Ryoyu Kobayashi, auch Dawid Kubacki aus Polen muss man auf der Rechnung haben. Die Österreicher Daniel Tschofenig und Stefan Kraft siegten im Team, sie gehören auch zum Favoritenkreis.

Der 1. Durchgang beginnt um 16:00 Uhr, aufgrund der vorstehenden Qualifikation kann es zu leichten Verzögerungen kommen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

