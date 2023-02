Skispringen: Geiger meldet sich zurück - Granerud zieht wieder alle ab

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Karl Geiger landete am Samstag auf einem starken fünften Rang. © Swen Pförtner/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Samstag fortgesetzt. In Willingen fand das erste Einzelspringen statt. Karl Geiger zeigte ein starkes Ergebnis, fünf Deutsche landeten in den Top 15.

Willingen - Mit dem ersten von zwei Einzelspringen wurde der Weltcup 2022/23 am Samstag in Willingen fortgesetzt. Halvor Egner Granerud holte sich den Sieg, das Ergebnis des deutschen Teams konnte sich sehen lassen.

Die deutschen Skispringer haben beim Heimweltcup in Willingen die Podestplätze trotz starker Teamleistung knapp verpasst. Karl Geiger war am Samstag auf der Mühlenkopfschanze als Fünfter der beste Deutsche, musste sich aber der Weltspitze um Tagessieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen klar geschlagen geben.

Skispringen: Graneurd siegt vor Lanisek und Kubacki

Granerud sprang 149,5 und 138 Meter weit. Mit seinem Sieg verteidigte er das Gelbe Trikot des Gesamtführenden im Weltcup und setzte sich gegen die beiden starken Konkurrenten Anze Lanisek aus Slowenien und Dawid Kubacki aus Polen durch.

Beim Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war vor 23.500 Zuschauern nicht nur Geiger gut dabei. Philipp Raimund wurde Neunter, Andreas Wellinger belegte Rang zehn. Im Vergleich zur mageren Vierschanzentournee kommt die deutsche Mannschaft besser in Schwung, Stephan Leyhe (14.) und Constantin Schmid (15.) sprangen ebenfalls in die Top 15.

Markus Eisenbichler, der die Qualifikation noch mit 141,5 Metern gewonnen hatte, belegte im Wettbewerb Rang 17. Justin Lisso (34.), David Siegel (49.) und Luca Roth (50.) schieden im 1. Durchgang aus.

Skispringen im Liveticker: Der Endstand

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 296,6 Pkt. 2. Anze Lanisek (Slowenien) -2,7 3. Dawid Kubacki (Polen) -15,3 5. Karl Geiger (Deutschland) -32,3 9. Philipp Raimund (Deutschland) -40,9 10. Andreas Wellinger (Deutschland) -41,2 14. Stephan Leyhe (Deutschland) -55,6 15. Constantin Schmid (Deutschland) -56,7 17. Markus Eisenbichler (Deutschland) -58,3

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. Dann findet in Willingen das nächste Einzelspringen statt. Der Wettbewerb beginnt um 16:00 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Skispringen in Willingen: Der Liveticker zum ersten Einzelspringen

Fazit nach dem Springen: Halvor Egner Granerud gewinnt also auch das erste Einzelspringen in Willingen. Der Norweger führte bereits nach dem 1. Durchgang und brachte den Vorsprung ins Ziel. Anze Lanisek und Dawid Kubacki komplettieren das Podium.

Die Leistung des deutschen Teams kann sich durchaus sehen lassen, gleich fünf Springer schafften es in die Top 15. Karl Geiger als Fünfter wurde bester DSV-Adler, Markus Eisenbichler machte im Finale immerhin elf Plätze gut.

2. Durchgang: Halvor Egner Granerud gewinnt! Der Norweger zeigt sich unbeeindruckt von Laniseks Auftritt, springt 138 Meter weit und gewinnt auch heute in Willingen.

2. Durchgang: Anze Lanisek setzt nochmal einen drauf und springt 138 Meter weit. Damit führt der Slowene.

2. Durchgang: Jetzt geht es um den Sieg. Stefan Kraft wird nicht gewinnen, springt nur 131,5 Meter weit und ist Fünfter. Dann kommt Dawid Kubacki. Wow, der Sprung ist ganz stark, er schafft 137 Meter, damit geht er klar in Führung.

2. Durchgang: Jawoll, sehr starker Sprung von Karl Geiger! Der Oberstdorfer springt 135,5 Meter weit und setzt sich damit auf Platz zwei, ganz knapp hinter Zyla.

2. Durchgang: Auch Philipp Raimund verliert einige Plätze, 130 Meter reichen nur zu Platz vier. Damit steht er aber zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top Ten.

2. Durchgang: Andreas Wellinger kann jetzt leider nicht nach vorne springen, er kommt 132,5 Meter weit. Er reiht sich damit auf Platz vier ein.

2. Durchgang: Es geht an die letzten zehn Springer, wir sehen jetzt noch drei DSV-Adler. Zunächst ist aber Ziga Jelar an der Reihe, er springt 130,5 Meter weit und ist damit Dritter.

2. Durchgang: Führungswechsel. Der Slowene Timi Zajc springt 131 Meter weit und ist damit knapp vorne. Dann kommt aber Johann Andre Forfang, der mit 135 Meter einen ganz starken Sprung zeigt, der Norwegwe geht damit an die Spitze.

2. Durchgang: Michael Hayböck hat was gegen das deutsche Trio an der Spitze, mit 127 Metern ist er neuer Führender.

2. Durchgang: Jetzt kommt Stephan Leyhe. Jawoll, das sieht gut aus! 127,5 Meter für den Deutschen, damit ist er Erster - Dreifachführung für Deutschland.

2. Durchgang: Sehr guter Sprung jetzt von Constantin Schmid, der mit 127,5 Metern die Führung unternimmt.

2. Durchgang: Zehn Springer haben ihren finalen Sprung absolviert, aktuell führt Markus Eisenbichler.

2. Durchgang: Markus Eisenbichler zeigt jetzt einen besseren Sprung und kommt 134 Meter weit.

2. Durchgang: Das Finale hat begonnen. Daniel Tschofenig macht den Anfang und setzt mit 125 Metern die erste Weite.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:20 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen im Liveticker: Der aktuelle Zwischenstand

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 155,6 Pkt. 2. Anze Lanisek (Slowenien) -5,8 3. Dawid Kubacki (Polen) -13,0 5. Karl Geiger (Deutschland) -25,1 7. Philipp Raimund (Deutschland) -25,4 8. Andreas Wellinger (Deutschland) -25,9 15. Stephan Leyhe (Deutschland) -31,6 20. Constantin Schmid (Deutschland) -36,7 28. Markus Eisenbichler (Deutschland) -47,0 34. Justin Lisso (Deutschland) - ausgeschieden -54,6 49. David Siegel (Deutschland) - ausgeschieden -76,0 50. Luca Roth (Deutschland) - ausgeschieden -76,5

Fazit nach dem 1. Durchgang: Einmal mehr überragt Halvor Egner Granerud. Der Träger des Gelben Trikots führt nach dem ersten Durchgang und könnte seinen nächsten Sieg feiern. Anze Lanisek und Dawid Kubacki lauern dahinter.

Für die DSV-Adler läuft es bisher zufriedenstellend. Karl Geiger (5.), Philipp Raimund (7.) und Andreas Wellinger (8.) sind in den Top Ten, auch Stephan Leyhe (15.), Constantin Schmid (20.) und Markus Eisenbichler (28.) sind im Finale. Justin Lisso (34.), David Siegel (49.) und Luca Roth (50.) sind ausgeschieden.

1. Durchgang: Jetzt die beiden Weltcup-Führenden. Dawid Kubacki legt 147 Meter vor, damit ist er Zweiter. Für Halvor Egner Granerud wird der Anlauf auf Anfrage des Trainers um eine Luke verkürzt. Der Norweger springt dann ganz starke 149,5 Meter weit und führt damit.

1. Durchgang: Wow, ganz starker Sprung von Anze Lanisek, der 150 Meter weit kommt! Natürlich ist das die Führung.

1. Durchgang: Jetzt setzt sich Stefan Kraft an die Spitze, aber auch nur mit einem halben Punkt Vorsprung.

1. Durchgang: Ryoyu Kobayashi landet knapp hinter dem deutschen Trio, springt 137 Meter weit und ist Fünfter.

1. Durchgang: Andreas Wellinger hat mit Rückenwind zu kämpfen, das ist ihm jedoch egal. 132 Meter für den DSV-Adler, damit ist er Vierter.

1. Durchgang: Weil Marius Lindvik nur 124 Meter weit kommt, qualifiziert sich Markus Eisenbichler doch noch für den 2. Durchgang.

1. Durchgang: Was macht jetzt Karl Geiger? Sehr stark, das sieht gut aus! 137 Meter für den Oberstdorfer, das bedeutet die Führung! Punktgleich mit Bresadola ist er Erster.

1. Durchgang: So, jetzt kommt Markus Eisenbichler, der die Qualifikation gewinnen konnte. Puh, den Sprung versaut er komplett. 127 Meter, damit muss er ums Finale zittern.

1. Durchgang: Dann kommt direkt Constantin Schmid, der mit 133 Metern auch in den 2. Durchgang springt.

1. Durchgang: Starker Sprung jetzt von Stephan Leyhe, der mit 137 Metern auf dem dritten Rang landet.

1. Durchgang: Führungswechsel. Giovanni Bresadola springt starke 142 Meter weit und ist neuer Erster.

1. Durchgang: Es wird laut an der Schanze, Philipp Raimund sitzt oben. Und der Oberstdorfer liefert ab, springt 142,5 Meter weit! Das bedeutet erst einmal die Führung. Nach ihm wird der Anlauf direkt um eine Luke verkürzt.

1. Durchgang: Zak Mogel setzt sich jetzt an die Spitze, der Slowene springt 134 Meter weit. Dann kommt aber Bendik Jakobsen Heggli, der mit 140,5 Metern nochmal einen draufsetzt.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind heute deutlich besser als gestern, der Wind bleibt beständig. Einen Ausreißer wie Timi Zajc im Mixed-Team werden wir heute nicht sehen.

1. Durchgang: Zehn Springer sind unten, aktuell führt Artti Aigro aus Estland mit 129,5 Metern.

1. Durchgang: David Siegel toppt Roth und springt 113,5 Meter weit. Danach kommt direkt Justin Lisso, der 123 Meter schafft.

1. Durchgang: Das Springen hat begonnen, Luca Roth setzt mit 113 Metern die erste Weite.

Vor dem Springen: Neun deutsche Springer haben die Qualifikation gemeistert. Markus Eisenbichler gewann die Quali, Karl Geiger wurde Zweiter. Auch Stephan Leyhe (8.), Justin Lisso (9.) und Andreas Wellinger (10.) sprangen in die Top Ten. Außerdem sind Philipp Raimund (18.), Constantin Schmid (20.), David Siegel (37.) und Luca Roth (45.) mit dabei.

Vor dem Springen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Skispringen. Um 16:10 Uhr geht es hier mit dem 1. Durchgang weiter.

Skispringen im Liveticker: Der Vorbericht

Nachdem der Heim-Weltcup für das deutsche Team am Freitag mit einem Mixed-Team-Wettbewerb startete, steht nun das erste Einzel auf dem Plan. Im WM-Monat angekommen suchen die DSV-Adler weiter ihre Form. Außerdem geht es in den Endspurt um die Kaderplätze bei der Weltmeisterschaft (21. Februar - 5. März) im slowenischen Planica. Sechs Athleten darf Bundestrainer Stefan Horngacher nominieren, vier davon in jedem Wettbewerb einsetzen.

Skispringen heute im Liveticker: Nationale Gruppe darf sich in Willingen beweisen

Für den Heim-Weltcup in Willingen hat Horngacher die nationale Gruppe einberufen, damit sind zwölf DSV-Athleten mit dabei. Karl Geiger und Philipp Raimund setzten das vergangene Wochenende aus und sind nun wieder im Kader. Dazu kommen Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Justin Lisso, Finn Braun, Martin Hamann, Luca Roth und David Siegel.

Im Mixed am Freitag kamen Geiger und Wellinger zum Einsatz und sprangen mit Selina Freitag und Katharina Althaus aufs Podest. Die für den Anschluss geplante Qualifikation wurde wegen schlechten Wetters abgesagt und wird heute um 14:45 nachgeholt. 50 Athleten qualifizieren sich für den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Skispringen heute im Liveticker: Setzt Granerud seine Serie fort?

Topfavorit auf den Sieg ist der Norweger Halvor Egner Granerud, der sechs der letzten zehn Einzelspringen gewinnen konnte und mittlerweile auch Führender im Gesamtweltcup ist. Außerdem werden Verfolger Dawid Kubacki (Polen) und Stefan Kraft aus Österreich wieder vorne mitmischen wollen. Auch Anze Lanisek (Slowenien) und den wiedererstarkten Ryoyu Kobayashi sollte man auf der Rechnung haben.

Das erste von zwei Einzelspringen in Willingen startet am Samstag um 16:10 Uhr, das Finale gegen 17:10 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

