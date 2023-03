Skispringen heute im Liveticker: Dreifache Flugshow zum Abschluss in Norwegen

Von: Tobias Ruf

Skispringen: (von links) Die Mixed-Weltmeister Karl Geiger, Selina Freitag, Andreas Wellinger und Katharina Althaus fiebern dem Skifliegen entgegen. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Im Skispringen-Weltcup stehen am Wochenende gleich drei Skifliegen an. Die Herren sind zweimal im Einsatz, die Damen feiern ihre Premiere. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Vikersund - Im Skispringen-Weltcup wird es am Wochenende spektakulär. Auf der größten Schanze der Welt stehen gleich drei Skifliegen an. Am Samstag und Sonntag springen die Herren, am Sonntag auch erstmals die Damen. chiemgau24.de ist in diesem Liveticker zu allen drei Events live dabei.

Das Programm in Vikersund Die Herren fliegen am Samstag um 16:30 Uhr und am Sonntag um 16:00 Uhr Die Damen fliegen am Sonntag um 10:00 Uhr

Vor dem Springen: Fünf von sieben Deutschen haben die Qualifikation geschafft. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Justin Lisso sind im Wettkampf dabei, Philipp Raimund und Stephan Leyhe sind ausgeschieden.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skifliegen heute in Vikersund. Um 16:30 Uhr springen die Herren.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Wochenende

Die Raw Air Tour in Norwegen endet am Wochenende mit drei Wettbewerben im Skifliegen. Die Herren sind am Samstag und Sonntag im Einsatz, die Damen bestreiten am Sonntag erstmals in der Skispringen-Geschichte ein Skifliegen.

Skispringen im Liveticker: Sieben Deutsche haben Chance auf Einsätze

Der Fokus liegt zunächst auf dem Samstag, wenn die Herren ab 16:30 Uhr von der größten Skiflugschanze der Welt durch die norwegische Luft segeln.

Mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso haben sieben deutsche Adler die Chance, an den beiden Skifliegen teilzunehmen. Zunächst müssen sie aber jeweils die Qualifikationen bewältigen. Im Skifliegen gehen nur 40, statt der üblichen 50, Athleten im 1. Durchgang an den Start.

Skispringen im Liveticker: Granerud vor Gesamtsieg, Damen mit Premiere

Aus internationaler Sicht richtet sich der Blick auf den Kampf um den Gesamtsieg bei der Raw Air Tour. Lokalmatador Halvor Egner Granerud führt die Gesamtwertung klar vor Anze Lanisek aus Slowenien und Stefan Kraft aus Österreich an. Die drei besten Springer der Tour sind auch die Favoriten auf die Siege in Vikersund. Hier geht es zur Gesamtwertung der Raw Air Tour

Fast alle Augen der Skispringen-Welt richten sich am Sonntag auf eine Premiere. Erstmals dürfen auch die Damen im Skifliegen antreten. Lange mussten sie für ein Startrecht kämpfen, am Sonntag ab 10:00 Uhr ist es endlich so weit.

Skispringen im Liveticker: Drei deutsche Damen haben Qualifikation geschafft

Die 15 besten Damen der Raw-Air-Wertung haben sich für das Skifliegen qualifiziert, darunter auch drei Deutsche. Katharina Althaus, Selina Freitag und Anna Rupprecht sind startberechtigt. Vor allen Dingen Althaus und Freitag präsentierten sich im Laufe der Norwegen-Tour in hervorragender Verfassung und könnten ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen. Hier geht es zur Wertung bei den Damen

Die Herren eröffnen das Skiflug-Wochenende am Samstag um 16:30 Uhr und fliegen auch am Sonntag um 16:00 Uhr. Die Damen starten am Sonntag um 10:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

Quelle: chiemgau24.de