Skispringen heute im Liveticker: Weltpremiere! Wer gewinnt das erste Damen-Fliegen?

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Katharina Althaus und ihre Kolleginnen dürfen erstmals ein offizielles Skifliegen austragen. © picture alliance/dpa/ntb | Geir Olsen

Im Skispringen-Weltcup stehen am Wochenende gleich drei Skifliegen an. Die Herren sind zweimal im Einsatz, die Damen feiern ihre Premiere. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Vikersund - Im Skispringen-Weltcup wird es am Wochenende spektakulär. Auf der größten Schanze der Welt stehen gleich drei Skifliegen an. Am Samstag und Sonntag springen die Herren, am Sonntag auch erstmals die Damen. chiemgau24.de ist in diesem Liveticker zu allen drei Events live dabei.

Das Programm in Vikersund Die Herren fliegen am Samstag um 16:30 Uhr und am Sonntag um 16:00 Uhr Die Damen fliegen am Sonntag um 10:00 Uhr

Vor dem Springen: Am Sonntag geht es mit dem ersten Skifliegen der Damen in der Geschichte weiter. Wir sind um 9:45 Uhr live dabei.

Skispringen: Deutsche fliegen hinterher, Granerud gelingt Vorentscheidung

Die deutschen Skispringer haben es beim Skifliegen in Vikersund nicht in die Top-Ten geschafft. Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag den zwölften Platz. Nach dem ersten Durchgang und einem Flug auf starke 233,5 Meter hatte der 27-Jährige noch auf Rang drei gelegen. Ein Flug auf 193,5 Meter warf Wellinger dann aber weit zurück. Den Sieg sicherte sich der norwegische Lokalmatador Halvor Egner Granerud vor den beiden Österreichern Stefan Kraft und Daniel Tschofenig. Granerud baute seine Führung in der Raw-Air-Wertung aus.

Als zweitbester Deutscher belegte Markus Eisenbichler den 15. Platz. Karl Geiger landete auf Rang 21. Justin Lisso und Constantin Schmid schieden bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Skispringen: Der Endstand im 2. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 424.9 Punkte 2. Stefan Kraft (Österreich) - 6.1 3. Daniel Tschofenig (Österreich) - 34.8 12. Andreas Wellinger (Deutschland) - 67.0 15. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 85.1 21. Karl Geiger (Deutschland) - 113.8

Das gesamte Ergebnis

Skispringen: Das Fliegen am Samstag im Liveticker

2. Durchgang: Granerud beschließt diesen Wettkampf. Er bringt Vorsprung mit und lässt sich das nicht nehmen. 222 Meter, er holt seinen zwölften Saisonsieg. Kraft wird Zweiter, sein Landsmann Tschofenig Dritter. Bester Deutscher wird Wellinger auf dem zwölften Rang.

2. Durchgang: Stefan Kraft muss jetzt einen vorlegen, wenn er Granerud in der Gesamtwertung noch ärgern will. Der Österreicher legt 227,5 Meter vor und ist mindestens Zweiter.

2. Durchgang: Geht es für Wellinger aufs Podest? Der Wind ist ok, aber der Sprung ist zu flach. 193,5 Meter, er fällt weit zurück. Das ist ein enttäuschender Tag für die deutschen Springer.

2. Durchgang: Michael Hayböck aus Österreich bleibt auch hinter seinem Landsmann Tschofenig. Und jetzt kommen nur noch Wellinger, Kraft und Granerud.

2. Durchgang: Anze Lanisek ist nur Dritter, er muss den Gesamtsieg der Raw Air abhaken. Domen Prevc landet auch sehr früh, die Slowenen werden hier nicht aufs Podium kommen.

2. Durchgang: Der Kampf ums Podest ist eröffnet. Deschwanden und Zajc bleiben klar zurück. Ryoyu Kobayashi ist zunächst Zweiter, Tschofenig bleibt aber klar vorne.

2. Durchgang: Daniel Tschofenig haut hier richtig einen raus. Bei Rückenwind sind das 229,5 Meter und die klare Führung für den Österreicher.

2. Durchgang: Dawid Kubacki macht mit 225 Metern eine klare Ansage an die Konkurrenz. Der Norweger Robert Johansson kommt da nicht ran. Nur noch zehn Springer kommen.

2. Durchgang: Manuel Fettner aus Österreich zieht prompt vorbei, es geht jetzt besser. Und auch der Japaner Naoki Nakamura zeigt einen starken Flug.

2. Durchgang: Mit Markus Eisenbichler sehen wir den vorletzten deutschen Springer hier. Der Wind ist etwas besser. Der Siegsdrofer nutzt das aus und geht mit 216 Metern klar an die Spitze.

2. Durchgang: Kamil Stoch aus Polen übernimmt mit 200 Metern zunächst die Führung.

2. Durchgang: Geiger sitzt oben. Es herrscht Rückenwind. Er hat kaum eine Chance und landet bei 192 Metern. Das ist derzeit der zweite Rang.

2. Durchgang: 135 Meter, 159 Meter und es ist kaum Besserung in Sicht. Hoffen wir, dass es bei Geiger gleich besser läuft.

2. Durchgang: Die Jury erhöht wieder den Anlauf.

2. Durchgang: Es geht los wie im 1. Durchgang, die Athleten haben kaum Windunterstützung und kommen nicht auf hohe Weiten.

2. Durchgang: Mit Geiger, Eisenbichler und Wellinger sind nur noch drei Deutsche übrig.

2. Durchgang: Es geht weiter in Vikersund, der finale Durchgang läuft.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:38 Uhr beginnt das Finale hier in Vikersund.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud 2. Stefan Kraft - 9.8 3. Andreas Wellinger - 24.2 16. Markus Eisenbichler - 56.5 20. Karl Geiger - 58.8 33. Justin Lisso - 94.2 37. Constantin Schmid - 116.1

1. Durchgang: Graneruds Trainer verkürzt freiwillig. Der Norweger muss jetzt 228 Meter springen, um die Bonuspunkte zu bekommen. Der Plan geht auf, das sind 235,5 Meter und die Führung für Granerud. Er und Kraft kämpfen um den Sieg, Wellinger ist auf Podestkurs.

1. Durchgang: Stefan Kraft ist in der Probe bei 249 Metern gestürzt, tritt aber trotzdem an. Er beherrscht diese Schanze wie kein anderer. 239,5 Meter für den Österreicher und die klare Führung.

1. Durchgang: Weltmeister Timi Zajc macht den Anfang. Der Slowene hat große Probleme im Flug, das ist sehr unruhig. Er liegt klar hinter Wellinger.

1. Durchgang: Nur noch drei Springer kommen, Wellinger ist weiter vorne.

1. Durchgang: Andreas Wellinger ist der letzte deutsche Springer, den wir noch sehen. Sehr stark, er geht auf 233,5 Meter. Die Bedingungen waren gut, er bekommt Punkte abgezogen. Dennoch geht er in Führung.

1. Durchgang: Anze Lanisek ist ein begnadeter Flieger und kommt trotz der Verhältnisse nah ran an Hayböck. Das sind starke 226 Meter.

1. Durchgang: Was zeigt uns jetzt Markus Eisenbichler? Es ist weiterhin sehr schwer hier. Er hat oben große Probleme und kämpft sich hier auf 209,5 Meter. Das reicht aktuell für den neunten Rang.

1. Durchgang: Es geht weiter. Daniel Andre Tande geht aber nur auf 198 Meter.

1. Durchgang: Das Springen ist aktuell unterbrochen.

1. Durchgang: Ryoyu Kobayashi packt noch einen Meter drauf und liegt knapp vor Deschwanden. Dawid Kubacki springt auch 218,5 Meter, der Pole ist wegen der besseren Bedingungen aber nur Sechster.

1. Durchgang: Seit langer Zeit sehen wir mal wieder einen guten Flug. Gregor Deschwanden springt 217 Meter und ist Zweiter.

1. Durchgang: Wieder wird der Anlauf verlängert. Kamil Stoch geht aber auch nur auf 201,5 Meter. Gleich sehen wir die aktuell stärksten Flieger und hoffen auf größere Weiten.

1. Durchgang: Die Jury reagiert und verlängert den Anlauf. Gleichzeitig zieht aber Rückenwind ein. Es bleibt zäh hier.

1. Durchgang: 20 von 40 Athleten sind unten. Hayböck liegt weiter klar vorne, Geiger ist derzeit Sechster.

1. Durchgang: Robert Johansson geht an Geiger vorbei. Der Deutsche erreicht den 2. Durchgang, hat aber keine Chancen auf eine Top-Platzierung.

1. Durchgang: Bei den aktuellen Bedingungen und der Anlauflänge sind keine großen Weiten möglich. Hayböck bleibt weiter klar vorne.

1. Durchgang: Mit Constantin Schmid steht der dritte Deutsche oben. Das ist enttäuschend, mit 160 Metern wird er das Finale nicht erreichen.

1. Durchgang: Daniel Tschofenig geht auf 216,5 Meter und damit klar an Geiger vorbei.

1. Durchgang: Geiger kommt da nicht ran, da fehlen sehr viele Meter. Mit 200,5 Metern geht er auf den zweiten Platz.

1. Durchgang: Michael Hayböck aus Österreich setzt hier den ersten Richtwert mit 228 Metern. Er führt und jetzt kommt Geiger.

1. Durchgang: Justin Lisso geht nur auf 175 Meter, es bleibt eine zähe Geschichte bislang.

1. Durchgang: Es ist aktuell kein Wind im Hang, die großen Weiten haben wir noch nicht gesehen.

1. Durchgang: Karl Geiger hat die 10, Constantin Schmid die 13., Markus Eisenbichler die 30 und Andreas Wellinger die 34.

1. Durchgang: Vier Norweger beginnen, als ersten Deutschen sehen wir mit der Startnummer 8 dann Justin Lisso.

Vor dem Springen: Gleich geht es los hier in Vikersund. 40 Athleten sind im 1. Durchgang dabei.

Vor dem Springen: Fünf von sieben Deutschen haben die Qualifikation geschafft. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Justin Lisso sind im Wettkampf dabei, Philipp Raimund und Stephan Leyhe sind ausgeschieden.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skifliegen heute in Vikersund. Um 16:30 Uhr springen die Herren.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Wochenende

Die Raw Air Tour in Norwegen endet am Wochenende mit drei Wettbewerben im Skifliegen. Die Herren sind am Samstag und Sonntag im Einsatz, die Damen bestreiten am Sonntag erstmals in der Skispringen-Geschichte ein Skifliegen.

Skispringen im Liveticker: Sieben Deutsche haben Chance auf Einsätze

Der Fokus liegt zunächst auf dem Samstag, wenn die Herren ab 16:30 Uhr von der größten Skiflugschanze der Welt durch die norwegische Luft segeln.

Mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso haben sieben deutsche Adler die Chance, an den beiden Skifliegen teilzunehmen. Zunächst müssen sie aber jeweils die Qualifikationen bewältigen. Im Skifliegen gehen nur 40, statt der üblichen 50, Athleten im 1. Durchgang an den Start.

Skispringen im Liveticker: Granerud vor Gesamtsieg, Damen mit Premiere

Aus internationaler Sicht richtet sich der Blick auf den Kampf um den Gesamtsieg bei der Raw Air Tour. Lokalmatador Halvor Egner Granerud führt die Gesamtwertung klar vor Anze Lanisek aus Slowenien und Stefan Kraft aus Österreich an. Die drei besten Springer der Tour sind auch die Favoriten auf die Siege in Vikersund. Hier geht es zur Gesamtwertung der Raw Air Tour

Fast alle Augen der Skispringen-Welt richten sich am Sonntag auf eine Premiere. Erstmals dürfen auch die Damen im Skifliegen antreten. Lange mussten sie für ein Startrecht kämpfen, am Sonntag ab 10:00 Uhr ist es endlich so weit.

Skispringen im Liveticker: Drei deutsche Damen haben Qualifikation geschafft

Die 15 besten Damen der Raw-Air-Wertung haben sich für das Skifliegen qualifiziert, darunter auch drei Deutsche. Katharina Althaus, Selina Freitag und Anna Rupprecht sind startberechtigt. Vor allen Dingen Althaus und Freitag präsentierten sich im Laufe der Norwegen-Tour in hervorragender Verfassung und könnten ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen. Hier geht es zur Wertung bei den Damen

Die Herren eröffnen das Skiflug-Wochenende am Samstag um 16:30 Uhr und fliegen auch am Sonntag um 16:00 Uhr. Die Damen starten am Sonntag um 10:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

