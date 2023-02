Skispringen heute im Liveticker: Generalprobe unter besonderen Voraussetzungen

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Constantin Schmid kämpft in Rasnov noch ums WM-Ticket. © picture alliance/dpa/AP | Florian Schroetter

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Wochenende in Rasnov fortgesetzt. Am Samstag wird im Einzel gesprungen, am Sonntag steht das Super-Team an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Rasnov - Im Skispringen geht es ein letztes Mal vor der Nordischen Ski-WM in Planica zur Sache. Am Samstag wird bei den Herren ab 16:20 Uhr im Einzel gesprungen, am Sonntag steigt ab 16:10 Uhr das Super-Team. chiemgau24.de ist hier zu beiden Events im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Aus mehrfacher Hinsicht steht der Weltcup in Rumänien unter besonderen Vorzeichen. Zum einen werden die letzten Springen vor der WM ausgetragen. Zum anderen gastiert der Weltcup der Herren erstmals in dieser Saison auf einer Normalschanze. Und zu guter Letzt verzichten einige namhafte Athleten auf einen Start in Rasnov.

Skispringen im Liveticker: Leyhe und Schmid kämpfen um letztes WM-Ticket

Die deutsche Mannschaft aber reist mit ihrer Top-Besetzung an und will sich im Wettkampfmodus auf die WM vorbereiten. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Philipp Raimund, Andreas Wellinger und Constantin Schmid sind mit dabei.

Für Leyhe und Schmid geht es noch um die Nominierung für die WM in Planica, die am 25. Februar für die Skispringer beginnt. Geiger, Eisenbichler, Wellinger und Raimund sind bereist nominiert, Leyhe und Schmid springen den letzten Platz aus.

Skispringen im Liveticker: Top-Stars verzichten, Feld ist dünn besetzt

Die Qualifikation am Freitag hat keinen Stellenwert. 47 Athleten nehmen teil, alle werden am Samstag im Wettkampf dabei sein. Die Startliste ist sehr ausgedünnt, da zahlreiche Top-Springer auf einen Start in Rasnov verzichten.

Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud ist nicht dabei, so auch sein Widersacher Dawid Kubacki aus Polen. Österreich schickt die B-Mannschaft nach Rumänien, die Slowenen machen große Abstriche und auch Ryoyu Kobayashi ist nicht am Start.

Am Samstag steigt das Einzelspringen, am Sonntag dann das Super-Team. An diesem nehmen zwei Athleten je Nation teil, die Aufstellungen werden nach den Einzelspringen festgelegt. chiemgau24.de ist hier im Liveticker zu beiden Events dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

