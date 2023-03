Skispringen heute im Liveticker: Geht es für die DSV-Adler weiter nach vorne?

Einzel am Donnerstag

+ © Angelika Warmuth/dpa Skispringen: Constantin Schmid zeigte am Dienstag eine gute Leistung. © Angelika Warmuth/dpa

Der Weltcup im Skispringen wird am Donnerstag fortgesetzt. In Lillehammer findet das zweite Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Lillehammer - Mit einem weiteren Einzelspringen wird der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Der 1. Durchgang im norwegischen Lillehammer beginnt um 16:30 Uhr, das Finale startet gegen1 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Bevor zum Abschluss der Raw Air Tour in Norwegen noch das Skifliegen in Vikersund ansteht, absolvieren die Herren noch einmal ein Einzelspringen in Lillehammer. An gleicher Stelle überzeugten die DSV-Adler am Dienstag.

Skispringen heute im Liveticker: Geht es für die deutschen Springer nach vorne?

Trotz des überraschenden Quali-Aus von Andreas Wellinger erzielten die deutschen Springer ein gutes Ergebnis, Karl Geiger (5. am Dienstag) verpasst das Podium denkbar knapp. Auch Constantin Schmid (11.) und Markus Eisenbichler (14.) kamen unter die Top 15, Justin Lisso (20.) und Philipp Raimund (25.) holten ebenfalls Weltcup Punkte.

Die fünf Athleten, die am Dienstag im Finale standen, plus Andreas Wellinger und Stephan Leyhe, sind auch am Donnerstag wieder Teil des deutschen Teams. Das Ziel für Donnerstag ist ein Podestplatz, die größten Chancen darauf haben Geiger und Wellinger. Bester Deutscher in der Quali am Mittwochabend wurde Geiger, alle DSV-Adler haben es in den Wettbewerb geschafft.

Skispringen im Liveticker: Macht Granerud den nächsten Schritt Richtung Gesamtsieg?

Top-Favorit auf den Sieg ist Halvor Egner Granerud. Der Norweger, der sowohl den Gesamtweltcup, als auch die Raw-Air-Wertung anführt, gewann am Dienstag und peilt auch am Donnerstag Platz eins an. Größter Konkurrent ist der Österreicher Stefan Kraft, der sich mit dem Norweger einen Zweikampf um den Sieg der Tour liefert.

Dazu muss man auch Anze Lanisek (Slowenien) und Dawid Kubacki (Polen) auf dem Zettel haben, Chancen auf einen Podestplatz haben zudem die beiden Österreicher Manuel Fettner (3. am Dienstag) und Daniel Tschofenig (4.). In der Gesamtwertung der Tour ist Karl Geiger der beste Deutsche, mit einem guten Ergebnis am Donnerstag kann er hier einen Schritt in Richtung Podest machen. Hier geht es zur Startliste

Der letzte Wettbewerb in Lillehammer startet um 16:30 Uhr mit dem 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

