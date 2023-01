Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler wollen Aufwärtstrend im Einzel fortsetzen

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Andreas Wellinger überzeugte in der Qualifikation am Freitag. © Grzegorz Momot/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Zakopane findet dann ein Einzelspringen statt, bei dem die deutschen Springer wieder eine gute Leistung abliefern wollen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Zakopane - Mit einem Einzelspringen wird der Weltcup 2022/23 am Sonntag in Zakopane fortgesetzt. Nach einem dritten Platz im Teamspringen am Samstag wollen die DSV-Adler auch im zweiten Wettbewerb auf der Schanze in Polen überzeugen. Der 1. Durchgang beginnt um 16:00 Uhr, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Nach dem Debakel bei der Vierschanzentournee meldeten sich die DSV-Adler am Samstag zurück und erreichten im Teamspringen in Zakopane einen starken dritten Platz. Diesen Trend wollen die deutschen Springer nun am Sonntag im Einzelspringen fortsetzen und auch hier ein gutes Ergebnis einfahren.

Skispringen heute im Liveticker: Wellinger überzeugt in der Quali, sechs DSV-Adler am Start

Die Qualifikation verlief dabei durchwachsen, lediglich Andreas Wellinger konnte wirklich überzeugen. Der 27-jährige Springer vom SC Ruhpolding sprang am Freitagabend auf den vierten Platz, Karl Geiger (10.) schaffte es ebenfalls in die Top Ten. Außerdem meisterten mit Markus Eisenbichler (14.), Stephan Leyhe (18.), Philipp Raimund (19.) und Constantin Schmid (31.) alle weiteren DSV-Athleten die Quali.

Überraschungssieger der Qualifikation am Freitag wurde Daniel Tschofenig. Der Österreicher, der am Samstag im Teamspringen den Sieg bejubeln konnte, ließ den Weltcupführenden Dawid Kubacki hinter sich. Anze Lanisek aus Slowenien landete mit nur zwei Zehntel Vorsprung auf Wellinger auf Rang drei.

Skispringen heute im Liveticker: Giganten-Duell geht in die nächste Runde

Favoriten auf den Sieg sind vor allem wieder Dawid Kubacki und Tourneesieger Halvor Egner Granerud. Der Norweger konnte allerdings in der Quali nicht überzeugen und wurde nur Elfter. Außerdem sollte man Anze Lanisek und den Österreicher Stefan Kraft auf dem Zettel haben. Daniel Tschofenig hat als Qualisieger immerhin Außenseiter-Chancen. Hier geht es zur Startliste.

Der 1. Durchgang in Zakopane beginnt am Sonntag um 16:00 Uhr, das Finale steigt gegen 17:00. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de