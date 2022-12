Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler wollen Selbstvertrauen für das Saisonhighlight tanken

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Markus Eisenbichler will in Engelberg die Weichen für die Vierschanzentournee stellen. © Markku Ulander/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird in Engelberg fortgesetzt. Am Samstag findet das erste von zwei Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Engelberg - Mit dem ersten von zwei Einzelspringen wird der Weltcup im Skispringen am Samstag in Engelberg fortgesetzt. Um 15:45 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale wird gegen 17:00 Uhr steigen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die letzten beiden Wettbewerbe vor der Vierschanzentournee stehen vor der Tür und die DSV-Adler wollen diese Gelegenheit nutzen, um noch einmal einiges an Selbstvertrauen zu tanken. Der Trend bei den deutschen Springern geht nach oben, vergangene Woche holte Karl Geiger in Titisee-Neustadt den ersten Podestplatz im laufenden Weltcup.

Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler wollen positive Entwicklung fortsetzen

„In den letzten Wochen konnten sich unsere Athleten steigern und zuletzt beim Heimspringen in Neustadt auch gute Ergebnisse einspringen. Wir wollen diese positive Entwicklung in Engelberg fortsetzen“, sagt Bundestrainer Stefan Horngacher vor den Wettbewerben in der Schweiz.

Alle sechs deutschen Springer meisterten am Freitag die Qualifikation. Die Ergebnisse der DSV-Adler waren dabei sehr überschaubar, bester Deutscher war Pius Paschke auf Platz sieben. Dennoch werden beim ersten der beiden Einzelspringen Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Andreas Wellinger an den Start gehen. Um ein gutes Resultat erzielen zu können, müssen sie sich aber im Vergleich zur Qualifikation erheblich steigern. Hier geht‘s zur Startliste.

Skispringen im Liveticker: Gehen die Kubacki-Festspiele weiter?

Absoluter Topfavorit auf den Sieg in Engelberg wird auch am Samstag wieder Dawid Kubacki sein. Der Führende im Gesamtweltcup holte beim zweiten Springen in Titisee-Neustadt den Sieg und das mit einem Vorsprung von 25 Punkten, den es so seit Jahren nicht mehr gab. Auch mit dem Slowenen Anze Lanisek, der das erste Springen in Titisee-Neustadt gewann, und dem formstarken Stefan Kraft aus Österreich, die zu den konstantesten Springern im Weltcup 2022/23 gehören, darf zu rechnen sein.

Der 1. Durchgang in Engelberg beginnt um 15:45 Uhr, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist bei allen Skispringen in der Saison 2022/23 im Liveticker mit dabei.

dg