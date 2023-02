Skispringen heute im Liveticker: DSV-Damen wollen nächste Medaille - Herren mit Fragezeichen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Die Nordische Ski-WM 2023 wird am Samstag fortgesetzt. Zwei Wettbewerbe stehen an, die Herren greifen erstmals ins Geschehen ein. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Planica - Bei der Nordischen Ski-WM 2023 stehen am Samstag gleich zwei Events im Skispringen an. Die Damen kämpfen um 12:15 Uhr im Team, um 17:00 springen die Herren auf der Normalschanze im Einzel. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Skispringen heute im Liveticker: Deutschland peilt nächsten Titel an

Nach dem Weltmeistertitel von Katharina Althaus greift die deutsche Mannschaft im Teamspringen der Damen nach der nächsten Medaille. Die DSV-Damen gehen dabei durchaus als Favoriten ins Rennen und haben Chancen auf Gold.

Neben Althaus gehen Selina Freitag (4. im Einzel), Anna Rupprecht (9.) und Luisa Görlich (15.) für den DSV auf der Normalschanze in Planica an den Start. Mit vier Top-15 Platzierungen im Gepäck machen sich die deutschen Damen berechtigte Hoffnungen auf den nächsten Weltmeistertitel.

Skispringen heute im Liveticker: Viele Konkurrenten - schlägt der Titelverteidiger zurück?

Konkurrenten um Medaillen gibt es einige. Norwegen, Japan und Österreich werden ebenfalls um die drei vorderen Plätze kämpfen. Titelverteidiger ist das Team aus Slowenien - auf ihrer Heimschanze stehen die Damen allerdings besonders unter Druck, außerdem zeigt die Formkurve eher nach unten. Hier geht es zur Startliste

Bei der deutschen Galavorstelllung am Donnerstag wurde Nika Kriznar als beste Slowenin nur Elfte, der Rest verpasste die Top 15. Österreichs Eva Pinkelnig wurde im Einzel Zweite, Norwegens Anna Odine Stroem hauchzart dahinter Dritte.

Skispringen im Liveticker: Wie gut sind die deutschen Herren wirklich?

Am Samstagabend sind dann das erste Mal die Herren gefordert. Im Einzel auf der Normalschanze haben die DSV-Adler die Chance, zu zeigen, wie gut sie wirklich sind. Zwar gewann Andreas Wellinger zwei der letzten drei Einzelspringen - davon eines auf der Normalschanze - vergangenes Wochenende sagten aber nahezu alle Top-Springer ab.

In Abwesenheit von Stars wie Halvor Egner Granerud und Dawid Kubacki war das Endergebnis im Einzel in Rasnov - fünf Deutsche unter den Top Sechs - sportlich nur von geringer Bedeutung. Selbstvertrauen dürften die deutschen Springer aber ordentlich getankt haben.

Skispringen im Liveticker: Deutsche Medaillenchance - wer holt sich Edelmetall?

Neben Wellinger, Granerud und Kubacki haben auch Stefan Kraft und Anze Lanisek Chancen auf Edelmetall. Auch Karl Geiger und Markus Eisenbichler können an einem guten Tag wieder vorne mitspringen, Constantin Schmid hat nur Außenseiterchancen. Jungstar Philipp Raimund wurde nicht für das Einzel auf der Normalschanze nominiert. Hier geht es zur Startliste

Am Freitag meisterten alle DSV-Starter die Qualifikation. Geiger wurde als Vierter bester Deutscher, Lanisek gewann vor Kraft und Timi Zajc aus Slowenien. Wellinger (9.), Schmid (12.) und Eisenbichler (25.) sind in der ersten Entscheidung der Herren mit dabei.

Der Samstag beginnt mit dem Teamspringen der Damen um 12:15 Uhr, ehe die Herren um 17:00 Uhr an der Reihe sind. chiemgau24.de ist bei beiden Events im Liveticker mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

