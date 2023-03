Skispringen: Granerud schlägt doppelt zu, Damen feiern erfolgreiche Premiere

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Halvor Egner Granerud gewinnt den Gesamtweltcup und die Raw-Air-Tour. © picture alliance/dpa/NTB | Geir Olsen

Im Skispringen-Weltcup standen am Wochenende gleich drei Skifliegen an. Bei den Herren prägten zwei Springer das Geschehen, die Damen legten eine starke Weltpremiere hin.

Vikersund - Im Skispringen-Weltcup wurde es am Wochenende spektakulär. Auf der größten Schanze der Welt standen drei Wettbewerbe an. Am Sonntag durften die Damen erstmals im Skifliegen antreten, bei den Herren hatte Halvor Egner Granerud gleich doppelten Grund zur Freude.

Das Fliegen der Damen am Sonntag

Das Ergebnis der Herren am Samstag

Halvor Egner Granerud hat nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee weitere große Titel abgeräumt. Granerud steht seit Sonntag als Gesamtweltcup-Sieger fest und gewann dazu die hochdotierte Raw-Air-Wertung in seinem Heimatland Norwegen. Beim zweiten Skifliegen auf der Riesenanlage in Vikersund musste sich der 26-Jährige am Sonntag nach Versuchen auf 234 und 219 Meter nur Stefan Kraft geschlagen geben.

Der Österreicher stand im ersten Durchgang mit Mühe die Topweite des Tages (246,5 Meter). Dritter wurde Anze Lanisek aus Slowenien. Granerud kommt in diesem Winter auf zwölf Tagessiege. Bis zum Rekord des Slowenen Peter Prevc fehlen noch drei - genauso viele Einzel-Wettbewerbe gibt es noch.

Skispringen: Deutsche Adler enttäuschen in Norwegen

Das deutsche Team war wie am Vortag chancenlos. Bester Athlet aus dem Team von Chefcoach Stefan Horngacher wurde wie schon am Samstag Olympiasieger Andreas Wellinger, der mit 207,5 und 236 Metern nicht über Rang 13 hinauskam. «Ich habe einfach gemerkt, dass mehr drin gewesen wäre», sagte Wellinger. Auch Markus Eisenbichler (14.) und Karl Geiger (17.) hatten mit der Flug-Weltspitze nichts zu tun.

Skispringen: Der Endstand bei den Herren am Sonntag

1. Stefan Kraft (Österreich) 497.4 Punkte 2. Halvor Egner Granerud (Norwegen) - 7.6 3. Anze Lanisek (Slowenien) - 28.6 13. Andreas Wellinger (Deutschland) - 65.5 14. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 66.5 17. Karl Geiger (Deutschland) - 78.0

Während Biathleten und Alpine mit dem Winter durch sind, stehen für die Skispringer noch zwei Wochenenden im finnischen Lahti und beim Fliegen im slowenischen Planica an. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Skispringen: Althaus schrammt am Podium vorbei, Slowenin fliegt Weltrekord

Die Slowenin Ema Klinec hat das geschichtsträchtige erste Skifliegen für Frauen gewonnen. Mit Flügen auf 226, was bei den Frauen einen neuen Weltrekord bedeutete, und 223,5 Meter sicherte sich die 24-Jährige nicht nur den bedeutenden Tagessieg am Sonntag in Vikersund, sondern auch den Gesamtsieg bei der zehn Tage dauernden Raw-Air-Tournee in Norwegen. Neben ihr schafften es Silje Opseth aus Norwegen sowie die Japanerin Yuki Ito auf das Podium.

Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus flog knapp am Podest vorbei und wurde Vierte. In der Raw-Air-Gesamtwertung behauptete die Deutsche aber ihren zweiten Platz. «Die 200 ist so ein Kindheitstraum. Den will ich mir schon noch erfüllen», sagte Althaus in der ARD nach Sprüngen auf 194 und 190 Meter. Selina Freitag belegte Rang zehn, Anna Rupprecht Platz 14.

Skispringen: Nächstes großes Ziel in Sichtweite

Für Althaus war der Wettbewerb an sich auf der riesigen Anlage ein Meilenstein. Zuvor hatte es auf dem Weg zu mehr Schanzengleichheit auch immer mehr Entscheidungen bei der WM oder Olympia gegeben. «Wir sind glücklich, dass wir so gute Bedingungen haben. Es war schon richtig cool», sagte Bundestrainer Maximilian Mechler. «Es ist wirklich super heute.»

Quasi jede der 15 zugelassenen Skispringerinnen wirkte im Auslauf erleichtert, als der erste Wertungssprung vollbracht war. Rupprecht sagte nach ihrem ersten Versuch: «Das macht so Bock, es macht so Spaß. Richtig geil!» Nächstes - und eigentlich letztes verbleibendes - großes Ziel der Frauen um Althaus ist nun die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen. Stand jetzt könnte es im Winter 2024/25 soweit sein. Die deutschen Orte Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen wollen schon zur kommenden Saison Weltcups austragen.

Skispringen: Der Endstand im Skifliegen der Damen

1. Ema Klinec (Slowenien) 414.7 Punkte 2. Silje Opseth (Norwegen) - 41.0 3. Yuki Ito (Japan) - 62.1 4. Katharina Althaus (Deutschland) - 67.3 10. Selina Freitag (Deutschland) - 116.5 14. Anna Rupprecht (Deutschland) - 185.1

Skispringen: Deutsche fliegen hinterher, Granerud gelingt Vorentscheidung

Die deutschen Skispringer haben es beim Skifliegen in Vikersund nicht in die Top-Ten geschafft. Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag den zwölften Platz. Nach dem ersten Durchgang und einem Flug auf starke 233,5 Meter hatte der 27-Jährige noch auf Rang drei gelegen. Ein Flug auf 193,5 Meter warf Wellinger dann aber weit zurück. Den Sieg sicherte sich der norwegische Lokalmatador Halvor Egner Granerud vor den beiden Österreichern Stefan Kraft und Daniel Tschofenig. Granerud baute seine Führung in der Raw-Air-Wertung aus.

Als zweitbester Deutscher belegte Markus Eisenbichler den 15. Platz. Karl Geiger landete auf Rang 21. Justin Lisso und Constantin Schmid schieden bereits nach dem ersten Durchgang aus.

Skispringen: Der Endstand im 2. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 424.9 Punkte 2. Stefan Kraft (Österreich) - 6.1 3. Daniel Tschofenig (Österreich) - 34.8 12. Andreas Wellinger (Deutschland) - 67.0 15. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 85.1 21. Karl Geiger (Deutschland) - 113.8

Skispringen: Das Fliegen der Herren am Sonntag im Liveticker

Finale: Das ist eine faire Verteilung. Granerud geht nur auf 219 Meter. Das reicht für den Gesamtsieg bei der Raw-Air-Tour, den Tagessieg holt sich aber Stefan Kraft! Die Deutschen enttäuschten einmal mehr.

Finale: Stefan Kraft hat Rückenwind. Er hat zudem Rückstand auf Granerud. Das ist dem überragenden Flieger aber egal, das sind super starke 235,5 Meter. Er führt, aber Granerud kommt noch.

Finale: Zwei Slowenen kämpfen ums Podest. Anze Lanisek ist mit 220,5 Metern knapp an Hayböck vorbei. Sein Landsmann Domen Prevc kommt nicht auf Höhe und fällt mit 200 Metern klar zurück. Jetzt springen Kraft und Granerud den Sieg aus.

Finale: Hayböck hat hier richtig einen vorgelegt. Robert Johansson aus Norwegen bleibt da klar zurück. Auch Timi Zajc aus Slowenien kommt da nicht ran. Nur noch vier Springer sind oben.

Finale: Jetzt sehen wir zwei Österreicher. Der Anlauf wurde verkürzt. Daniel Tschofenig ist mit 212 Metern knapp hinter Stoch. Michael Hayböck macht das deutlich besser, das sind sehr starke 231 Meter und die klare Führung.

Finale: Piotr Zyla aus Polen kommt mit 220,5 Metern nicht in die Top 3. Sein Landsmann Kamil Stoch springt sieben Meter weiter, landet blitzsauber und geht in Führung.

Finale: Zehn Springer kommen noch. Ryoyu Kobayashi hat Wellinger vom dritten Platz verdrängt.

Finale: Mit Markus Eisenbichler ist der letzte deutsche Springer oben. Er geht auf 227 Meter, hat aber wieder Probleme mit der Landung. Das Knie scheint zu schmerzen, das hatte sich vorhin schon angedeutet. Er ist Vierter, damit wird Wellinger bester Deutscher.

Finale: Jan Hörl zieht vorbei, der Österreicher erhält viele Bonuspunkte für seinen schlechten Wind. Karl Geiger hat wieder Probleme und landet schon bei 214 Metern. Er fällt noch hinter Wellinger zurück.

Finale: Wellinger findet aus seiner Sicht ein versöhnliches Ende. Bei deutlich besserem Wind geht er auf 236 Meter. Es gibt Abzüge, deswegen bleibt er knapp hinter Deschwanden.

Finale: 10 von 20 Springern sind unten. Jetzt kommen alle drei Deutschen. Zunächst legt aber Gregor Deschwanden seine persönliche Bestweite vor und geht auf 231 Meter. Das ist die Führung.

Finale: Das Niveau ist hoch zu Beginn dieses zweiten Durchgangs. Manuel Fettner springt 229 Meter und geht an die Spitze.

Finale: Der Pole Aleksander Zniszczol zieht vorbei, gleich kommt dann Wellinger.

Finale: Johann Andre Forfang geht mit 216,5 Metern klar an die Spitze, der Norweger wird damit einige Plätze aufholen.

Finale: Zudem sind Karl Geiger und Markus Eisenbichler mit dabei. Eine Chance aufs Podium haben sie aber nicht mehr.

Finale: Es geht weiter, der letzte Durchgang hier in Vikersund ist eröffnet. Als ersten Deutschen sehen wir mit der Startnummer 18 dann Andreas Wellinger.

Vor dem Finale: Um 17:04 Uhr geht es mit dem Finale weiter.

Vor dem Finale: Halvor Egner Granerud steht kurz vor dem Gesamtsieg in der Raw-Air-Tour. Die deutschen Springer haben auch heute keinerlei Chance aufs Podium.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 258.2 Punkte 2. Stefan Kraft (Österreich) - 9.0 3. Domen Prevc (Slowenien) - 16.8 14. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 42.4 16. Karl Geiger (Deutschland) - 44.7 18. Andreas Wellinger (Deutschland) - 48.2 35. Justin Lisso (Deutschland) - 92.0 37. Constantin Schmid (Deutschland) - 95.7

1. Durchgang: Kraft hat mit der Hand den Boden berührt und bekommt hohe Abzüge. Damit kann Granerud die Vorentscheidung setzen. Bei weniger Anlauf geht er auf starke 234 Meter und führt deutlich.

1. Durchgang: Timi Zajc geht auf 232 Meter, der Slowene ist zunächst Dritter. Jetzt geht es aber um die Gesamtwertung. Stefan Kraft aus Österreich muss jetzt einen raushauen. Das ist der Wahnsinn, er liefert auf 246,5 Meter und geht klar an die Spitze.

1. Durchgang: Fünf Springer kommen noch. Piotr Zyla ist mit 218 Metern keine Gefahr für die Spitze. Domen Prevc aus Slowenien macht das deutlich besser und segelt auf 240,5 Meter. Das reicht hauchdünn für die Führung.

1. Durchgang: Jetzt kommt mit Wellinger der letzte Deutsche. Rettet er die Bilanz in diesem 1. Durchgang? Nein, es soll hier einfach nicht sein. Das sind nur 207,5 Meter und der 13. Rang.

1. Durchgang: Anze Lanisek ist der neue Spitzenreiter. Der Slowene geht auf 231 Meter und übernimmt klar die Führung.

1. Durchgang: Zehn Springer kommen noch, darunter auch Andreas Wellinger.

1. Durchgang: Er ist mit 229 Metern dabei, bekommt aber Abzüge für die Landung. Das wirft ihn zurück, er ist derzeit nur Siebter.

1. Durchgang: Mit Daniel Tschofenig steht einer der besten Flieger dieser Tage oben. Der Österreicher bestätigt das hier mit 230,5 Metern. Er geht auf den dritten Rang und jetzt kommt Eisenbichler.

1. Durchgang: Kamil Stoch und Michael Hayböck springen vorne rein, an Johansson kommen sie aber nicht vorbei. Jetzt nimmt der Wettkampf aber deutlich an Fahrt auf.

1. Durchgang: Robert Johansson hat schon in der Qualifikation geglänzt, jetzt bestätigt er das auch im 1. Durchgang. Das sind 234 Meter und die klare Führung für den Norweger.

1. Durchgang: Lovro Kos aus Slowenien geht an Geiger vorbei. Der Anlauf wurde verkürzt und er bekommt mehr Bonuspunkte für den Wind.

1. Durchgang: Karl Geiger macht Hoffnung, das sind starke 233 Meter. Damit geht er in Führung und hat gute Optionen für den 2. Durchgang.

1. Durchgang: Rok Masle führt mit seinen 211,5 Metern weiter. Lisso und Schmid liegen am Ende des Feldes, das wird wohl nichts mit dem Finale.

1. Durchgang: Es geht schlecht los für die deutschen Adler. Mit Geiger, Eisenbichler und Wellinger sind aber die drei besten DSV-Springer noch dabei.

1. Durchgang: Mit Constantin Schmid ist der zweite von fünf Deutschen am Start. Lisso wird den 2. Durchgang nicht erreichen, Schmid wird es mit 193,5 Metern auch nicht schaffen.

1. Durchgang: Lisso ist in guter Form und will diese jetzt bestätigen. Das gelingt ihm nicht, er landet bei 196 Metern. Damit ist er zunächst Fünfter, Rok Masle aus Slowenien führt.

1. Durchgang: Es geht los in Vikersund. Drei Norweger eröffnen, mit der Startnummer 5 kommt dann Justin Lisso.

Vor dem Springen: Die Vorzeichen stehen sehr gut. 28,5 Punkte führt er vor dem Österreicher Stefan Kraft. Granerud ist in sehr guter Form und hat alle Trümpfe in der Hand.

Vor dem Springen: Halvor Egner Granerud kann heute gleich doppelt zuschlagen. Da Dawid Kubacki auf einen Start verzichtet, hat der Norweger den Gesamtweltcup zum zweiten Mal in seiner Laufbahn gewonnen. Zudem kann er heute die Raw-Air-Tour gewinnen.

Vor dem Springen: Das letzte Skifliegen eines langen Wochenendes steht gleich an. Fünf deutsche Springer sind dabei, im Fokus steht ein Norweger.

Vor dem Springen: Willkommen zurück im Liveticker zum Skispringen heute in Vikersund.

Vor dem Springen: Um 16:00 Uhr beschließen die Herren das Skiflug-Wochenende. Wir sind um 15:45 Uhr im Liveticker zurück.

Skispringen: Das Fliegen der Damen im Liveticker

Fazit: Das Skifliegen der Damen feiert eine gelungene Premiere. Nicht ein Flug war an der Grenze, die Damen haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie Skifliegen beherrschen. Ema Klinec gewinnt mit großem Vorsprung. Katharina Althaus schrammt am Podium vorbei, kann dennoch sehr zufrieden sein.

2. Durchgang: Wer wird die erste Siegerin in der Geschichte des Damen-Skifliegens? Es ist die überragende Slowenin Ema Klinec, die hier nochmal einen auf 223,5 Metern rausballert!

2. Durchgang: Denn jetzt kommen nur noch Silje Opseth und Ema Klinec, die massiven Vorsprung auf Althaus mitbringen. Opseth geht mit 207 Metern klar an die Spitze.

2. Durchgang: Althaus muss nah ran an die 200 Meter, wenn sie aufs Podium will. Auch sie springt 190 Meter, das reicht nicht fürs Treppchen.

2. Durchgang: Jetzt geht es ums Podest. Yuki Ito aus Japan legt vor. Das sind 190 Meter, sie geht an Loutitt vorbei. Und jetzt kommt Althaus.

2. Durchgang: Nika Kriznar aus Slowenien geht mit 187 Metern auf den zweiten Platz. Maren Lundby aus Norwegen zieht aber prompt vorbei.

2. Durchgang: Was zeigt uns Selina Freitag? Sie geht nur auf 170,5 Meter und ist enttäuscht. Damit könnte sie auch den dritten Platz in der Raw-Air-Wertung verlieren.

2. Durchgang: Abigail Strate aus Kanada steht oben. Sie zeigt einen guten Flug auf 188 Meter und verdrängt Pinkelnig.

2. Durchgang: Loutitt hat hier einen rausgehauen, sie wird jetzt sehr lange an der Spitze bleiben. Eva Pinkelnig aus Österreich geht mit 191 Metern auf den zweiten Rang.

2. Durchgang: Alexandria Loutitt aus Kanada kommt ganz nah ran an den Weltrekord. Überragende 225 Meter, damit kann es für sie noch aufs Podium gehen.

2. Durchgang: Jetzt sehen wir mit Anna Rupprecht die erste von drei Deutschen. Das sind aber nur 142,5 Meter, damit fällt sie weit zurück.

2. Durchgang: Josephine Pagnier aus Frankreich kann da mit 155 Metern nicht mithalten. Chiara Kreuzer aus Österreich geht mit 188 Metern in Führung. Sie hatte viel Vorsprung auf Stroem.

2. Durchgang: Es geht weiter in Vikersund. Anna Odine Stroem aus Norwegen beginnt mit starken 193,5 Metern.

Vor dem 2. Durchgang: Um 10:42 Uhr geht es mit dem 2. Durchgang weiter. Ema Klinec liegt klar auf Siegkurs, einzig Silje Opseth ist noch in Reichweite. Katharina Althaus hat nur 0,8 Punkte Vorsprung auf Yuki Ito, das wird spannend gleich.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Ema Klinec (Slowenien) 209.1 Punkte 2. Silje Opseth (Norwegen) - 17.5 3. Katharina Althaus (Deutschland) - 34.9 7. Selina Freitag (Deutschland) - 54.6 11. Anna Rupprecht (Deutschland) - 74.3

1. Durchgang: Ema Klinec aus Slowenien beschließt diesen ersten Durchgang. Und haut hier einen raus!!!! Das ist ein neuer Weltrekord bei den Damen, sie geht auf 226 Meter. Das ist ganz klar die Führung.

1. Durchgang: Katharina Althaus hat weniger Anlauf. Entsprechend wird es kürzer gehen. Althaus stört das aber nicht, mit 194 Metern kämpft sich gleich noch ums Podium. Sie ist Zweite.

1. Durchgang: Selina Freitag macht das gut und geht mit 188 Metern auf den fünften Rang.

1. Durchgang: Es kommt die Norwegerin Anna Odine Stroem, danach dann zwei Deutsche. Stroem legt nur 155 Meter vor, das können die deutschen Damen locker knacken.

1. Durchgang: Jetzt darf sie nach unten und fliegt auf 168 Meter. Ihre Landsfrau Chiara Kreuzer geht nur auf 159 Meter und ist sichtlich enttäuscht.

1. Durchgang: Nika Kriznar aus Slowenien geht auf 193,5 Meter und ist zunächst Dritte. Eva Pinkelnig aus Österreich muss sich gedulden, wir haben eine kurze Unterbrechung.

1. Durchgang: Silje Opseth aus Norwegen setzt hier klar die Bestweite, das sind 211 Meter und die Führung!

1. Durchgang: Zwei Kanadierinnen stehen oben. Abigail Strate macht den Anfang mit 183,5 Metern. Und jetzt kommt die Weltrekordhalterin. Alexandria Loutitt hat gestern 222 Meter rausgehauen. Heute überdreht sie oben und landet schon bei 172,5 Metern.

1. Durchgang: Jetzt kommt eine Mitfavoritin. Maren Lundby war in der Probe nah dran am Weltrekord. Die Norwegerin geht aber nur auf 186 Meter und ist enttäuscht.

1. Durchgang: Weiter geht es mit Jenny Rautionaho aus Finnland. Sie landet bei 166,5 Metern. Josephine Pagnier aus Frankreich kann da nicht mithalten, das sind 156 Meter.

1. Durchgang: Anna Rupprecht ist die erste Deutsche, die hier startet. Das sind 173 Meter. Für sie ein Erfolg, sie hatte lange überlegt, ob sie hier teilnimmt.

1. Durchgang: Es geht los, die Weltpremiere beginnt. Ito eröffnet den Wettkampf mit einem Flug auf 200,5 Meter.

Vor dem Springen: Yuki Ito aus Japan wird gleich eröffnen, danach kommt Anna Rupprecht.

Vor dem Springen: Topfavoritin ist die Kanadierin Alexandria Loutitt, die gestern mit 222 Metern die Höchstweite bei den Damen aufstellte.

Vor dem Springen: 15 Athletinnen sind am Start, darunter auch drei Deutsche. Anna Rupprecht hat die Startnummer 2, Selina Freitag die 13 und Katharina Althaus die 14.

Vor dem Springen: Die Spannung steigt, gleich geht es also los mit dem ersten Skifliegen in der Geschichte des Damen-Skispringens.

Vor dem Springen: Am Sonntag geht es mit dem ersten Skifliegen der Damen in der Geschichte weiter. Wir sind um 9:45 Uhr live dabei.

Skispringen: Das Fliegen der Herren am Samstag im Liveticker

2. Durchgang: Granerud beschließt diesen Wettkampf. Er bringt Vorsprung mit und lässt sich das nicht nehmen. 222 Meter, er holt seinen zwölften Saisonsieg. Kraft wird Zweiter, sein Landsmann Tschofenig Dritter. Bester Deutscher wird Wellinger auf dem zwölften Rang.

2. Durchgang: Stefan Kraft muss jetzt einen vorlegen, wenn er Granerud in der Gesamtwertung noch ärgern will. Der Österreicher legt 227,5 Meter vor und ist mindestens Zweiter.

2. Durchgang: Geht es für Wellinger aufs Podest? Der Wind ist ok, aber der Sprung ist zu flach. 193,5 Meter, er fällt weit zurück. Das ist ein enttäuschender Tag für die deutschen Springer.

2. Durchgang: Michael Hayböck aus Österreich bleibt auch hinter seinem Landsmann Tschofenig. Und jetzt kommen nur noch Wellinger, Kraft und Granerud.

2. Durchgang: Anze Lanisek ist nur Dritter, er muss den Gesamtsieg der Raw Air abhaken. Domen Prevc landet auch sehr früh, die Slowenen werden hier nicht aufs Podium kommen.

2. Durchgang: Der Kampf ums Podest ist eröffnet. Deschwanden und Zajc bleiben klar zurück. Ryoyu Kobayashi ist zunächst Zweiter, Tschofenig bleibt aber klar vorne.

2. Durchgang: Daniel Tschofenig haut hier richtig einen raus. Bei Rückenwind sind das 229,5 Meter und die klare Führung für den Österreicher.

2. Durchgang: Dawid Kubacki macht mit 225 Metern eine klare Ansage an die Konkurrenz. Der Norweger Robert Johansson kommt da nicht ran. Nur noch zehn Springer kommen.

2. Durchgang: Manuel Fettner aus Österreich zieht prompt vorbei, es geht jetzt besser. Und auch der Japaner Naoki Nakamura zeigt einen starken Flug.

2. Durchgang: Mit Markus Eisenbichler sehen wir den vorletzten deutschen Springer hier. Der Wind ist etwas besser. Der Siegsdrofer nutzt das aus und geht mit 216 Metern klar an die Spitze.

2. Durchgang: Kamil Stoch aus Polen übernimmt mit 200 Metern zunächst die Führung.

2. Durchgang: Geiger sitzt oben. Es herrscht Rückenwind. Er hat kaum eine Chance und landet bei 192 Metern. Das ist derzeit der zweite Rang.

2. Durchgang: 135 Meter, 159 Meter und es ist kaum Besserung in Sicht. Hoffen wir, dass es bei Geiger gleich besser läuft.

2. Durchgang: Die Jury erhöht wieder den Anlauf.

2. Durchgang: Es geht los wie im 1. Durchgang, die Athleten haben kaum Windunterstützung und kommen nicht auf hohe Weiten.

2. Durchgang: Mit Geiger, Eisenbichler und Wellinger sind nur noch drei Deutsche übrig.

2. Durchgang: Es geht weiter in Vikersund, der finale Durchgang läuft.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:38 Uhr beginnt das Finale hier in Vikersund.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud 2. Stefan Kraft - 9.8 3. Andreas Wellinger - 24.2 16. Markus Eisenbichler - 56.5 20. Karl Geiger - 58.8 33. Justin Lisso - 94.2 37. Constantin Schmid - 116.1

1. Durchgang: Graneruds Trainer verkürzt freiwillig. Der Norweger muss jetzt 228 Meter springen, um die Bonuspunkte zu bekommen. Der Plan geht auf, das sind 235,5 Meter und die Führung für Granerud. Er und Kraft kämpfen um den Sieg, Wellinger ist auf Podestkurs.

1. Durchgang: Stefan Kraft ist in der Probe bei 249 Metern gestürzt, tritt aber trotzdem an. Er beherrscht diese Schanze wie kein anderer. 239,5 Meter für den Österreicher und die klare Führung.

1. Durchgang: Weltmeister Timi Zajc macht den Anfang. Der Slowene hat große Probleme im Flug, das ist sehr unruhig. Er liegt klar hinter Wellinger.

1. Durchgang: Nur noch drei Springer kommen, Wellinger ist weiter vorne.

1. Durchgang: Andreas Wellinger ist der letzte deutsche Springer, den wir noch sehen. Sehr stark, er geht auf 233,5 Meter. Die Bedingungen waren gut, er bekommt Punkte abgezogen. Dennoch geht er in Führung.

1. Durchgang: Anze Lanisek ist ein begnadeter Flieger und kommt trotz der Verhältnisse nah ran an Hayböck. Das sind starke 226 Meter.

1. Durchgang: Was zeigt uns jetzt Markus Eisenbichler? Es ist weiterhin sehr schwer hier. Er hat oben große Probleme und kämpft sich hier auf 209,5 Meter. Das reicht aktuell für den neunten Rang.

1. Durchgang: Es geht weiter. Daniel Andre Tande geht aber nur auf 198 Meter.

1. Durchgang: Das Springen ist aktuell unterbrochen.

1. Durchgang: Ryoyu Kobayashi packt noch einen Meter drauf und liegt knapp vor Deschwanden. Dawid Kubacki springt auch 218,5 Meter, der Pole ist wegen der besseren Bedingungen aber nur Sechster.

1. Durchgang: Seit langer Zeit sehen wir mal wieder einen guten Flug. Gregor Deschwanden springt 217 Meter und ist Zweiter.

1. Durchgang: Wieder wird der Anlauf verlängert. Kamil Stoch geht aber auch nur auf 201,5 Meter. Gleich sehen wir die aktuell stärksten Flieger und hoffen auf größere Weiten.

1. Durchgang: Die Jury reagiert und verlängert den Anlauf. Gleichzeitig zieht aber Rückenwind ein. Es bleibt zäh hier.

1. Durchgang: 20 von 40 Athleten sind unten. Hayböck liegt weiter klar vorne, Geiger ist derzeit Sechster.

1. Durchgang: Robert Johansson geht an Geiger vorbei. Der Deutsche erreicht den 2. Durchgang, hat aber keine Chancen auf eine Top-Platzierung.

1. Durchgang: Bei den aktuellen Bedingungen und der Anlauflänge sind keine großen Weiten möglich. Hayböck bleibt weiter klar vorne.

1. Durchgang: Mit Constantin Schmid steht der dritte Deutsche oben. Das ist enttäuschend, mit 160 Metern wird er das Finale nicht erreichen.

1. Durchgang: Daniel Tschofenig geht auf 216,5 Meter und damit klar an Geiger vorbei.

1. Durchgang: Geiger kommt da nicht ran, da fehlen sehr viele Meter. Mit 200,5 Metern geht er auf den zweiten Platz.

1. Durchgang: Michael Hayböck aus Österreich setzt hier den ersten Richtwert mit 228 Metern. Er führt und jetzt kommt Geiger.

1. Durchgang: Justin Lisso geht nur auf 175 Meter, es bleibt eine zähe Geschichte bislang.

1. Durchgang: Es ist aktuell kein Wind im Hang, die großen Weiten haben wir noch nicht gesehen.

1. Durchgang: Karl Geiger hat die 10, Constantin Schmid die 13., Markus Eisenbichler die 30 und Andreas Wellinger die 34.

1. Durchgang: Vier Norweger beginnen, als ersten Deutschen sehen wir mit der Startnummer 8 dann Justin Lisso.

Vor dem Springen: Gleich geht es los hier in Vikersund. 40 Athleten sind im 1. Durchgang dabei.

Vor dem Springen: Fünf von sieben Deutschen haben die Qualifikation geschafft. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Justin Lisso sind im Wettkampf dabei, Philipp Raimund und Stephan Leyhe sind ausgeschieden.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skifliegen heute in Vikersund. Um 16:30 Uhr springen die Herren.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Wochenende

Die Raw Air Tour in Norwegen endet am Wochenende mit drei Wettbewerben im Skifliegen. Die Herren sind am Samstag und Sonntag im Einsatz, die Damen bestreiten am Sonntag erstmals in der Skispringen-Geschichte ein Skifliegen.

Skispringen im Liveticker: Sieben Deutsche haben Chance auf Einsätze

Der Fokus liegt zunächst auf dem Samstag, wenn die Herren ab 16:30 Uhr von der größten Skiflugschanze der Welt durch die norwegische Luft segeln.

Mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso haben sieben deutsche Adler die Chance, an den beiden Skifliegen teilzunehmen. Zunächst müssen sie aber jeweils die Qualifikationen bewältigen. Im Skifliegen gehen nur 40, statt der üblichen 50, Athleten im 1. Durchgang an den Start.

Skispringen im Liveticker: Granerud vor Gesamtsieg, Damen mit Premiere

Aus internationaler Sicht richtet sich der Blick auf den Kampf um den Gesamtsieg bei der Raw Air Tour. Lokalmatador Halvor Egner Granerud führt die Gesamtwertung klar vor Anze Lanisek aus Slowenien und Stefan Kraft aus Österreich an. Die drei besten Springer der Tour sind auch die Favoriten auf die Siege in Vikersund. Hier geht es zur Gesamtwertung der Raw Air Tour

Fast alle Augen der Skispringen-Welt richten sich am Sonntag auf eine Premiere. Erstmals dürfen auch die Damen im Skifliegen antreten. Lange mussten sie für ein Startrecht kämpfen, am Sonntag ab 10:00 Uhr ist es endlich so weit.

Skispringen im Liveticker: Drei deutsche Damen haben Qualifikation geschafft

Die 15 besten Damen der Raw-Air-Wertung haben sich für das Skifliegen qualifiziert, darunter auch drei Deutsche. Katharina Althaus, Selina Freitag und Anna Rupprecht sind startberechtigt. Vor allen Dingen Althaus und Freitag präsentierten sich im Laufe der Norwegen-Tour in hervorragender Verfassung und könnten ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen. Hier geht es zur Wertung bei den Damen

Die Herren eröffnen das Skiflug-Wochenende am Samstag um 16:30 Uhr und fliegen auch am Sonntag um 16:00 Uhr. Die Damen starten am Sonntag um 10:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

