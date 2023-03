Skispringen: Deutsche Adler mit solidem Auftritt, Österreicher siegt in Oslo

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger (rechts) wurde bester Deutscher, Constantin Schmid verpasste den 2. Durchgang. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Sonntag in Oslo fortgesetzt. Andreas Wellinger wurde bester DSV-Springer, Stefan Kraft siegte souverän.

Oslo - Mit dem zweiten Einzelspringen des Wochenendes wurde der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Im Kollektiv zeigten die deutschen Springer eine ordentliche Vorstellung, das Podest sprangen aber andere aus.

Die deutschen Skispringer sind beim zweiten Einzel am Holmenkollen in Oslo nicht in die Weltspitze vorgedrungen. Olympiasieger Andreas Wellinger (126,5 und 130 Meter) war am Sonntag als Achter bester Athlet im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Markus Eisenbichler (9.), Karl Geiger (12.), Justin Lisso (13.) und Stephan Leyhe (30.) holten zwar Weltcup-Punkte, hatten mit dem Ausgang des Wettbewerbs auf der berühmten Anlage aber nichts zu tun. Am Samstag hatte Geiger mit einem überragenden zweiten Sprung als Dritter noch einen Podestplatz eingefahren.

Skispringen: Kraft siegt und führt die Raw-Air-Wertung an

Der Tagessieg ging an den Österreicher Stefan Kraft vor Sloweniens Anze Lanisek und dem Polen Dawid Kubacki. Kraft führt damit die Gesamtwertung der Raw Air Tour an.

Für die Skispringer gibt es eine Woche nach der Nordischen Ski-WM in Planica keine Pause, die sogenannte Raw-Air-Tour wird in den kommenden sieben Tagen nahtlos fortgesetzt. Auf vier Wettkampftage in Lillehammer folgen drei Flugtage auf der riesigen Anlage in Vikersund.

Skispringen: Der Endstand nach dem 2. Durchgang

1. Stefan Kraft (Österreich) 266.1 Punkte 2. Anze Lanisek (Slowenien) - 8.3 3. Dawid Kubacki (Polen) - 8.4 8. Andreas Wellinger (Deutschland) - 17.9 9. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 19.7 12. Karl Geiger (Deutschland) - 22.1 13. Justin Lisso (Deutschland) - 22.8 30. Stephan Leyhe (Deutschland) - 55.3

Das gesamte Ergebnis

Schon am Dienstag geht es mit der Raw Air Tour in Norwegen weiter, dann wird ab 16:10 Uhr in Lillehammer gesprungen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Skispringen: Das Springen in Oslo im Liveticker

Finale: Kann Daniel Tschofenig das kontern? Nein, das sind nur 126 Meter und damit verpasst er sogar noch das Podest. Stefan Kraft gewinnt vor Anze Lanisek und Dawid Kubacki. Die deutschen Springer zeigen mannschaftlich ein ordentliches Resultat, ums Podest sind sie heute aber nicht mitgesprungen.

Finale: Zwei Österreicher noch, dann ist das Springen entschieden. Stefan Kraft legt vor und geht mit 131,5 Metern und einer hervorragenden Landung klar in Führung. Das sieht stark nach einem Sieg aus.

Finale: Halvor Egner Granerud hat Probleme im letzten Drittel und landet schon bei 125 Metern. Damit ist er nur Fünfter und sichtlich enttäuscht.

Finale: Der Sieger von gestern steht oben. Anze Lanisek springt 128,5 Meter, das wird jetzt ganz eng. Und wie eng das wird. Das ist nur ein Zehntel, er führt.

Finale: Jetzt geht es in die Entscheidung. Nur noch fünf Athleten stehen oben. Manuel Fettner aus Österreich macht den Anfang. Mit 123 Metern hat er aber keine Chance.

Finale: Das Podest hat sich erledigt aus deutscher Sicht, Dawid Kubacki geht knapp in Führung.

Finale: Mit Andreas Wellinger kommt der letzte Deutsche. Das sind solide 130 Meter, er bekommt aber hohe Abzüge für die schlechte Landung. Er ist Dritter und wird damit bester DSV-Adler.

Finale: Kamil Stoch macht den Anfang, fällt mit 119,5 Metern aber klar zurück. Daniel Andre Tande macht das deutlich besser und geht mit 131,5 Metern in Führung.

Finale: Johann Andre Forfang geht an den Deutschen vorbei. Jetzt kommen die besten 10 des 1. Durchgangs.

Finale: Justin Lisso hat hier aufhorchen lassen. Der junge Deutsche zeigte einen starken ersten Sprung. Jetzt springt er wieder gut, das sind 127,5 Meter und in Summe ein starker Wettkampf. Lisso ist damit Dritter.

Finale: Die Hälfte des 2. Durchgangs ist unten, zwei Deutsche liegen an der Spitze und zwei kommen noch.

Finale: Zieht Geiger gleich nach? Auch er braucht jetzt einen starken Sprung, wenn er noch in die Top Ten will. Der Oberstdorfer geht auf 128,5 Meter und ist knapp hinter Eisenbichler.

Finale: Eisenbichler war 20. nach dem 1. Durchgang. Sein Sprung war eigentlich gut, die Landung hatte er aber total verzogen und so viel Abzug bekommen. Im Finale sind das ganz starke 131 Meter, damit meldet er sich eindrucksvoll zurück und führt klar.

Finale: Gelingt Leyhe hier noch ein guter 2. Durchgang? Das sind nur 114 Meter und ein enttäuschender Wettkampf.

Finale: Gleich sehen wir dann Leyhe, Eisenbichler und Geiger.

Finale: Jan Hörl aus Österreich zieht vorbei am Norweger, wir bewegen uns aber noch deutlich unter den 130 Metern.

Finale: Robert Johansson geht mit 126 Metern zunächst an die Spitze, das wird sich aber gleich ändern.

Finale: Es geht weiter in Oslo, der 2. Durchgang läuft. Als ersten Deutschen sehen wir dann gleich Stephan Leyhe.

Vor dem Finale: Um 17:36 Uhr geht es mit dem 2. Durchgang weiter. Dann melden wir uns im Liveticker zurück.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Daniel Tschofenig (Österreich) 131.5 Punkte 2. Stefan Kraft (Österreich) - 0.8 3. Halvor Egner Granerud (Norwegen) - 1.7 8. Andreas Wellinger (Deutschland) - 7.2 14. Justin Lisso (Deutschland) - 13.7 18. Karl Geiger (Deutschland) - 15.5 20. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 17.8 22. Stephan Leyhe (Deutschland) - 18.7 37. Constantin Schmid (Deutschland) - 31.9 43. Philipp Raimund (Deutschland) - 38.6

1. Durchgang: Nur noch Kubacki und Granerud kommen. Kubacki legt ordentliche 127 Meter und ist damit zunächst Sechster. Lokalmatador Granerud hat schlechten Wind, geht aber trotzdem auf starke 128,5 Meter. Er beendet den 1. Durchgang als Dritter, da vorne ist noch alles offen. Auch Wellinger hat noch Podestchancen, die restlichen Deutschen werden heute nicht aufs Treppchen gehen.

1. Durchgang: Anze Lanisek hat gestern gewonnen, heute ist der Slowene nach dem ersten Sprung etwas zurück. 126,5 Meter sind das, er ist Dritter aber noch dran an den Österreichern.

1. Durchgang: Stefan Kraft gehört hier zu den Mitfavoriten. Das bestätigt der Österreicher mit starken 130,5 Metern und einer sehr sauberen Landung.

1. Durchgang: Kann Wellinger die deutschen Chancen aufs Podest wahren? Der Mixed-Weltmeister springt 126,5 Meter. Das ist ordentlich, er ist gesundheitlich angeschlagen. Er geht zunächst auf den vierten Rang.

1. Durchgang: Justin Lisso ist derzeit Neunter und damit noch immer bester Deutscher. Nur noch Wellinger kann da vorbeiziehen.

1. Durchgang: Karl Geiger sprang gestern aufs Podium, heute erwischt er wieder keinen guten 1. Durchgang. Nur 123,5 Meter und damit vorerst der elfte Platz für den Deutschen.

1. Durchgang: Jetzt kommen die besten Zehn des Gesamtweltcups. Daniel Tschofenig aus Österreich legt sehr starke 130 Meter vor und führt. Weltmeister Timi Zajc aus Slowenien geht hinter Tschofenig.

1. Durchgang: Kamil Stoch geht mit 124,5 Meter knapp hinter Tande. Jan Hörl aus Österreich kann da nicht mithalten, das sind nur 119 Meter.

1. Durchgang: Jetzt kommt Eisenbichler. Der Wind ist ok, der Sprung ordentlich, die Landung leider schlecht. 122.5 Meter springt er weit, bekommt aber hohe Abzüge und ist Siebter.

1. Durchgang: Daniel Andre Tande aus Norwegen geht an die Spitze, sein Landsmann Johann Andre Forfang schiebt sich direkt dahinter.

1. Durchgang: 20 Springer kommen noch, darunter dann auch Eisenbichler, Geiger und Wellinger.

1. Durchgang: Schmid und Raimund haben hier enttäuscht, es fehlt den jungen DSV-Springern an Leichtigkeit. Lisso hingegen liegt weiter auf einem starken dritten Platz.

1. Durchgang: Constantin Schmid beschließt das deutsche Trio, aber auch er hat große Probleme. Das sind nur 116,5 Meter, auch Schmid werden wir nicht mehr sehen.

1. Durchgang: Stephan Leyhe werden wir wiedersehen. 121.5 Meter reichen für den 2. Durchgang, eine Top-Platzierung erreicht er damit aber nicht. Er ist derzeit Sechster.

1. Durchgang: Was zeigen uns jetzt die Deutschen? Philipp Raimund macht den Anfang und geht auf 115,5 Meter. Das war kein guter Sprung, damit wird er das Finale verpassen.

1. Durchgang: Gregor Deschwanden aus der Schweiz zieht vorbei, jetzt kommt Dynamik in diesen Wettkampf.

1. Durchgang: Pawel Wasek aus Polen geht auf die gleiche Weite wie Lisso, bleibt aber 1,3 Punkte hinter dem Deutschen.

1. Durchgang: Drei Deutsche machen sich bereit und greifen gleich in den Wettkampf ein.

1. Durchgang: 20 von 50 Springern sind unten, jetzt qualifizieren sich die ersten Athleten fürs Finale. Justin Lisso ist durch, ihn sehen wir dann im 2. Durchgang wieder.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind gut und fair bislang, das kann sich hier aber schnell drehen.

1. Durchgang: 15 Springer kommen noch, dann sehen wir die nächsten Deutschen. Raimund, Leyhe und Schmid springen direkt nacheinander weg.

1. Durchgang: Der junge Norweger Sondre Ringen kommt nah ran an Lisso, aber auch er kann den Deutschen nicht verdrängen.

1. Durchgang: 10 von 50 Athleten sind unten, Lisso liegt weiter klar an der Spitze.

1. Durchgang: Lisso führt mit über 15 Punkten auf die Verfolger. Das wird für die Top 30 reichen.

1. Durchgang: Lisso geht auf 124 Meter, damit setzt er sich zunächst an die Spitze und hat sehr gute Chancen auf den 2. Durchgang.

1. Durchgang: So, es geht gleich los. Jakub Wolny aus Polen eröffnet, kurz danach sehen wir dann Justin Lisso.

Vor dem Springen: Justin Lisso hat die Startnummer 4, Philipp Raimund die 28, Stephan Leyhe die 29, Constantin Schmid die 30, Markus Eisenbichler die 37, Karl Geiger die 43 und Andreas Wellinger die 46.

Vor dem Springen: Heute steht also der zweite Wettbewerb am legendären Holmenkollen an. Sieben deutsche Springer sind gleich im 1. Durchgang dabei.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute in Oslo.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Sechs Wettbewerbe stehen für die Skispringer in Norwegen an, das erste Einzelspringen lief für die DSV-Adler äußerst zufriedenstellend. Karl Geiger sprang aufs Podest, auch Andreas Wellinger schaffte es unter die Top 5. Im zweiten Wettbewerb des Wochenendes wollen die deutschen Springer dieses Ergebnis in der norwegischen Hauptstadt wiederholen.

Skispringen heute im Liveticker: Kommt Granerud dem Gesamtsieg näher?

Geiger und Wellinger, die spätestens seit der Weltmeisterschaft in Planica wieder zur Weltspitze gehören, haben die größten Chancen auf eine gute Platzierung, dazu treten Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso an. Zuvor müssen aber alle Athleten die Qualifikation meistern, die am Sonntagvormittag stattfindet.

Im Kampf um eine Top-Platzierung ist die Konkurrenz der DSV-Adler groß. Halvor Egner Granerud will vor heimischem Publikum den nächsten Schritt in Richtung Gesamtweltcupsieg machen. Dazu muss man seinen Verfolger Dawid Kubacki (Polen), den Österreicher Stefan Kraft und Anze Lanisek (Slowenien), der am Samstag gewann, auf dem Schirm haben. Hier geht es zur Starliste der Qualifikation

Das zweite Springen in Oslo beginnt am Sonntag mit dem 1. Durchgang um 16:30 Uhr, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chimegau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

