Skispringen: Befreiungsschlag in Polen - DSV-Adler fliegen wieder

Von: Dominik Größwang

Teilen

Skispringen: Markus Eisenbichler zeigte eine starke Leistung und sprang mit dem deutschen Team aufs Podium. © Grzegorz Momot/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Samstag mit dem Teamspringen in Zakopane fortgesetzt. Dabei zeigten die deutschen Skispringer eine deutliche Leistungssteigerung.

Zakopane - Nach dem Ende der Vierschanzentournee wurde der Weltcup 2022/23 im polnischen Zakopane fortgesetzt. Am Samstag fand das erste Teamspringen der Saison statt. Nach dem 1. Durchgang führte noch Polen, im Finale sicherte sich Österreich den Sieg. Die deutsche Mannschaft zeigte einen guten Wettbewerb und sprang aufs Podium.

Mehr zum Thema Skispringen im Liveticker: DSV-Adler wollen Aufwärtstrend im Einzel fortsetzen

Die deutschen Skispringer haben sich nach dem Debakel bei der Vierschanzentournee in der Weltspitze zurückgemeldet. Markus Eisenbichler, Philipp Raimund, Karl Geiger und Andreas Wellinger wurden am Samstag beim ersten Team-Weltcup der Saison im polnischen Zakopane mit 1144,4 Punkten Dritter. Vor den begeistert mitgehenden Fans war Österreich mit 1151,5 Zählern das stärkste Team. Gastgeber Polen landete mit einem Punkt weniger (1150,5) auf dem zweiten Rang.

Skispringen: Eisenbichler und Geiger überzeugen, Wellinger zunächst mit Problemen

„Wir sind froh, dass wir den Anschluss an die Spitze wieder hergestellt haben. Aber es gibt noch Reserven, wir haben einiges liegengelassen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.

Mehr zum Thema Skispringen: Die Gesamtwertung im Weltcup 2022/23 der Herren

Nach dem 1. Durchgang hatte das deutsche Quartett hinter Polen und Österreich bereits auf dem dritten Rang gelegen. Die weitesten Sprünge waren dabei Eisenbichler mit 131 und Geiger mit 136 Metern gelungen. Lediglich Wellinger, der am Vortag in der Qualifikation noch überzeugt hatte, misslang sein Sprung etwas.

Skispringen: Erleichterung bei den DSV-Adlern

Im zweiten Durchgang zeigte der stark verbesserte Eisenbichler mit 140 Meter den weitesten Satz. „Bei mir ist die Stimmung gut. Ich habe mal wieder einen rausgehauen. Ich wollte das Team auch nicht enttäuschen“, sagte der 31-Jährige.

Auch Geiger gelang ein weiter Satz auf 138 Meter. „So ein Tag wie heute tut echt gut. Es hat mega Spaß gemacht“, sagte der 29-Jährige. Am Sonntag findet noch ein Einzelspringen statt. „Da wollen wir noch mal solche Sprünge zeigen“, sagte Geiger.

Skispringen: Österreich entscheidet Duell an der Spitze für sich

An der Spitze lieferten sich Österreich und Polen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während die Polen auf ihrer Heimschanze nach dem 1. Durchgang noch führte, kamen die Österreicher im Finale stark zurück. Stefan Kraft misslang sein Sprung am Ende bei schweren Bedinungen zwar, doch der Vorsprung rettete der Alpenrepublik den Sieg.

Slowenien und Norwegen, die ebenfalls als Favoriten ins Rennen gingen, konnten nicht überzeugen und Deutschland nicht unter Druck setzen. Lediglich Halvor Egner Granerud und Anze Lanisek zeigten starke Sprünge, für das Podest reichte es am Samstag allerdings nicht.

Skispringen im Liveticker: Der Endstand

1. Österreich 1151,5 Pkt. 2. Polen -1,0 3. Deutschland -7,1

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. Dann findet ein Einzelspringen in Zakopane statt. Der Wettbewerb beginnt um 16:00 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Mehr zum Thema Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse für den Weltcup 2022/23

Fazit nach dem Springen: Deutschland ist wieder da! Dank toller Auftritte der vier Springer stehen die DSV-Adler beim ersten Teamspringen der Saison wieder auf dem Podest. Am Ende wurde es sogar noch knapp, Österreich holte sich den Sieg hauchdünn vor Polen. Slowenien und Norwegen ließen zum Schluss abreißen und schafften es nicht mehr, Deutschland entscheidend unter Druck zu setzen.

2. Durchgang: Stefan Kraft kann Österreich jetzt zum Sieg führen. Das wird ganz eng, Kraft kommt nur 123,5 Meter weit. Jetzt kommt es auf die Punkte an. Und es reicht! Österreich gewinnt mit einem Punkt Vorsprung auf Polen.

2. Durchgang: Es geht um den Sieg. Dawid Kubacki hat viel Rückenwind, was macht er daraus? Puh, das wird knapp gegen Deutschland, 127,5 Meter kommt der Pole weit. Dank der vielen Bonuspunkte ist Polen aber vor Deutschland.

2. Durchgang: Jetzt Andreas Wellinger. Jawoll, das ist ganz souverän, Deutschland springt aufs Podest! Wellingers 131,5 Meter reichen zur Führung, zwei Teams kommen noch.

2. Durchgang: Anze Lanisek will Deutschland jetzt noch einmal unter Druck setzen. 129 Meter sind wohl zu wenig, die Bedingungen werden allerdings jetzt auch deutlich schlechter.

2. Durchgang: Kann Halvor Egner Granerud jetzt noch einmal was gut machen? Der Norweger springt 132 Meter weit, das wird wohl nicht für Slowenien reichen.

2. Durchgang: Der Anlauf wird für die letzte Gruppe um eine Luke verkürzt.

2. Durchgang: Österreich führt weiterhin und kann den Vorsprung ausbauen. Manuel Fettner springt 130,5 Meter weit.

2. Durchgang: Pawel Wasek kommt nur 127,5 Meter weit. Das macht öffnet die Tür für Österreich, aber auch Deutschland ist auf einmal wieder an Polen dran. Nur 7,3 Punkte haben die DSV-Adler Rückstand.

2. Durchgang: Und die Patzer der beiden nutzt Karl Geiger aus! 138 Meter, das ist ganz stark. Deutschland kann den Vorsprung auf Slowenien auf 24,1 Punkte ausbauen.

2. Durchgang: Die beiden deutschen Konkurrenten lassen Federn. Johann Andre Forfang springt 135 Meter weit, Timi Zajc nur 131.

2. Durchgang: Zwei Springer pro Team kommen noch. Deutschland hat weiterhin gute Chancen auf das Podest, hat elf Punkte Vorsprung auf Slowenien und 33 auf Norwegen. Die haben aber noch Anze Lanisek, bzw. Halvor Egner Granerud.

2. Durchgang: Es geht langsam schon um den Sieg. Piotr Zyla legt 134 Meter vor. Michael Hayböck muss nachziehen, der Österreicher springt 138 Meter weit und bleibt vorne.

2. Durchgang: Wie kommt Philipp Raimund jetzt mit dem Druck klar? Jawoll, 131,5 Meter reichen, dass Deutschland vorne bleibt. Erneut eine starke Vorstellung des Oberstdorfers.

2. Durchgang: Für Slowenien ist jetzt Peter Prevc auf der Schanze. Er springt 135,5 Meter weit, das ist ganz stark.

2. Durchgang: Kristoffer Eriksen Sundal springt 130,5 Meter weit, Norwegen muss einiges aufholen, um Deutschland noch einmal unter Druck zu setzen.

2. Durchgang: Polen kommt nicht an Österreich vorbei. 128 Meter von Kamil Stoch, Österreich bleibt damit vorne.

2. Durchgang: Daniel Tschofenig für Österreich. Ganz starker Sprung von ihm, 134 Meter setzen Polen jetzt unter Druck.

2. Durchgang: Jetzt Markus Eisenbichler. Sehr guter Sprung des Siegsdorfers, 140 Meter! Deutschland setzt sich damit wieder an die Spitze.

2. Durchgang: Nur 122,5 Meter für Marius Lindvik, damit könnte Deutschland die Norweger wieder ein wenig auf Abstand halten.

2. Durchgang: Lovro Kos springt 132 Meter weit und erhöht den Druck für Deutschland ein wenig.

2. Durchgang: Das Finale beginnt. Filip Sakala beginnt, der Anlauf wurde wieder um eine Luke verlängert. Der Tscheche springt 117,5 Meter weit.

Vor dem 2. Durchgang: Um 16:58 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Polen 579,8 Pkt. 2. Österreich -2,9 3. Deutschland -15,0

Fazit nach dem 1. Durchgang: Die deutschen Springer zeigen bisher eine deutliche Leistungssteigerung. Einzig Andreas Wellinger musste etwas abreißen lassen, trotzdem stehen die DSV-Adler nach dem 1. Durchgang auf dem 3. Platz. Polen führt vor Österreich, Norwegen und Slowenien sind in Lauerstellung.

1. Durchgang: Dawid Kubacki springt 136,5 Meter weit und baut den Vorsprung auf Deutschland aus. Das reicht zur Führung für Polen, Stefan Kraft springt mit 130 Metern auf Platz zwei.

1. Durchgang: Jetzt kommt Halvor Egner Granerud. Der Tourneesieger springt 136 Meter weit, Deutschland bleibt damit vorne.

1. Durchgang: Das ist jetzt die Chance für Slowenien und Norwegen. Anze Lanisek springt 135 Meter weit und kommt wieder etwas heran.

1. Durchgang: Jetzt Andreas Wellinger. Zunächst geht es noch einmal eine Luke nach unten, Wellinger springt dann 125,5 Meter weit. Damit dürfte Deutschland wieder etwas verlieren.

1. Durchgang: Weil Tschechien, Finnland und die USA ihren letzten Sprung runterbringen, ist Rumänien ausgeschieden. Die übrigen acht Nationen sind im Finale mit dabei.

1. Durchgang: Vor der letzten Gruppe wird der Anlauf um zwei Luken verkürzt.

1. Durchgang: Auch Manuel Fettner überzeugt nicht vollends, springt 129 Meter weit. Das reicht aber für Österreich, um die Führung zu übernehmen.

1. Durchgang: Polen verliert ebenfalls, ist aber noch knapp vor Deutschland. Pawl Wasek schafft nur 125 Meter, das ist jetzt die Chance für Österreich.

1. Durchgang: Johann Andre Forfang schafft es auch nicht, an Deutschland vorbeizuspringen. 134 Meter für den Norweger, das reicht zu Platz zwei.

1. Durchgang: Und Timi Zajc hat jetzt ganz schwere Bedingungen und verliert einiges. 25 Windpunkte bekommt er zwar zugeschrieben, Slowenien bleibt aber knapp hinter Deutschland.

1. Durchgang: Wow, Karl Geiger meldet sich zurück! 136 Meter, Deutschland bleibt weiter im Rennen

1. Durchgang: Tschechien wird wohl in den 2. Durchgang kommen und Rumänien ausscheiden. Der Abstand zwischen den beiden Nationen beträgt schon fast 20 Punkte.

1. Durchgang: Michael Hayböck schließt die erste Gruppe ab und springt 136,5 Meter weit. Für die Polen reicht das aber wieder nicht, Österreich bleibt auf Platz zwei.

1. Durchgang: 134 Meter für Piotr Zyla, Polen setzt sich damit jetzt vor Deutschland an die Spitze.

1. Durchgang: Und auch Norwegen kommt nicht vorbei! Kristoffer Eriksen Sundal springt schwache 118 Meter weit, damit sind die Norweger aktuell nur Dritter.

1. Durchgang: Deutschland bleibt vor Slowenien, Peter Prevc springt 131,5 Meter weit. Die Lücke wird zwar kleiner, aber Slowenien bleibt dahinter.

1. Durchgang: Die ersten vier Springer der zweiten Gruppe sind unten, jetzt kommt Philipp Raimund. Und der macht genau da weiter, wo er bei der Tournee aufgehört hat. 127,5 Meter für den 22-Jährigen, Deutschland damit wieder vorne.

1. Durchgang: Auch Daniel Tschofenig mit einem Top-Sprung. 137 Meter reichen Österreich aber nur zu Platz zwei.

1. Durchgang: Es wird laut an der Schanze, weil der erste Pole am Start ist. Kamil Stoch springt 134 Meter weit und übernimmt damit die Führung.

1. Durchgang: Lovro Kos kommt nicht an Eisenbichler vorbei, springt nur 123,5 Meter weit. Dann kommt Marius Lindvik für Norwegen, er schafft 128,5 Meter und schiebt sich an Deutschland vorbei an die Spitze.

1. Durchgang: Markus Eisenbichler macht den Anfang für das deutsche Team. Er springt starke 131 Meter weit, Deutschland ist damit klar vorne. Ein guter Start ins heutige Teamspringen.

1. Durchgang: Acht Nationen qualifizieren sich für den 2. Durchgang, aller Voraussicht nach werden Rumänien und Tschechien um Platz acht kämpfen. Filip Sakala aus Tschechien springt jetzt 112,5 Meter und stürzt kurz nach der Landung. Der Ski ist kaputt, dem Springer ist zum Glück augenscheinlich nichts passiert.

1. Durchgang: Es geht los! Andrei Feldorean aus Rumänien macht den Anfang und setzt mit 97,5 Metern die erste Weite.

Vor dem 1. Durchgang: Insgesamt gehen neun Nationen an den Start. Zu den Favoriten zählen Polen, Norwegen und Österreich, auch Slowenien wird auf den Sieg schielen.

Vor dem 1. Durchgang: Vier deutsche Springer treten heute für das DSV-Team an. Markus Eisenbichler macht den Anfang, ehe Philipp Raimund und Karl Geiger springen. Vierter Springer ist Andreas Wellinger.

Vor dem 1. Durchgang: Die DSV-Adler wollen heute den Negativlauf stoppen und wieder zu ihrer Form finden. Der heutige Tag startete gut, Andreas Wellinger gewann den Probedurchgang vor Halvor Egner Granerud und Kamil Stoch.

Vor dem 1. Durchgang: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Teamspringen in Zakopane.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Teamspringen in Zakopane

Das erste Highlight der Saison ist vorbei, die deutsche Mannschaft hatte eine Woche Zeit, den Kopf freizubekommen. Nach dem enttäuschenden Teamergebnis, Andreas Wellinger wurde bester Deutscher auf Platz elf der Gesamtwertung, wollen die DSV-Adler nun in Zakopane neu angreifen.

Skispringen heute im Liveticker: Raimund dabei, so geht Deutschland ins Teamspringen

Für das Wochenende in Polen stehen dem deutschen Team nur noch sechs Startplätze zur Verfügung. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte daher Philipp Raimund anstelle von Pius Paschke für den Weltcup-Kader. Der 22-Jährige überzeugte als einziger DSV-Adler in allen vier Springen der Tournee. „Pius Paschke wird die nächsten beiden Wochenenden im Continentalcup springen und versuchen, den siebten Startplatz für das Weltcupteam zu fixieren“, so der Bundestrainer.

Raimund darf sich in Zakopane beim ersten Teamspringen der Saison beweisen. Zusammen mit Karl Geiger, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler will der Oberstdorfer den Negativlauf der deutschen Mannschaft beenden und wieder für ein positives Resultat sorgen.

Die Aufstellung ergibt sich aus den Eindrücken der Vierschanzentournee und den Ergebnissen der Qualifikation in Zakopane am Freitag. Wellinger wurde als Vierter bester Deutscher, Geiger wurde Zehnter. Eisenbichler (14.), Stephan Leyhe (18.), Raimund (19.) und Constantin Schmid (31) qualifizierten sich für den Sonntag.

Skispringen im Liveticker: Schnappt sich Granerud den nächsten Sieg?

Favoriten auf den Sieg sind allerdings andere. Die heimische polnische Mannschaft um den Führenden im Gesamtweltcup, Dawid Kubacki, hat das traditionell begeisterte Publikum hinter sich. Tourneesieger Halvor Egner Granerud ist in Topform und will mit Norwegen den nächsten Sieg holen. Auch die Slowenen mit Anze Lanisek und die Österreicher mit Stefan Kraft kämpfen um den Sieg. Hier geht es zur Startliste

Mehr zum Thema Vierschanzentournee: Eiskalter Granerud am Ziel - DSV mit desaströser Bilanz

Der 1. Durchgang des Teamspringens beginnt um 16:00 Uhr, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de

dg