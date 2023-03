Skispringen: Althaus holt nächste Medaille - 19-Jährige fliegt zum Titel

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Mit vier WM-Medaillen in vier Wettbewerben reist Katharina Althaus aus Planica ab. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica stand am Mittwoch der letzte Wettkampf im Skispringen der Damen an. Katharina Althaus zeigte erneut eine starke Leistung.

Planica - Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica wurde am Mittwoch erstmals von der Großschanze gesprungen. Katharina Althaus sprang wieder aufs Podest, eine junge Kanadierin flog überraschend zum Sieg.

Katharina Althaus hat ihre vierte Medaille bei der Weltmeisterschaft in Planica gewonnen. Die 26-Jährige holte am Mittwoch Bronze im Einzel von der Großschanze. Althaus musste sich nur der kanadischen Siegerin Alexandria Loutitt und Maren Lundby aus Norwegen geschlagen geben.

Skispringen: Loutitt holt Gold bei Junioren und Senioren

Loutitt ist erst 19 Jahre alt, gewann vor wenigen Wochen die Goldmedaille bei der Junioren-WM und holte überraschend den Sieg bei den Damen. Silber ging an Titelverteidigerin Maren Lundby aus Norwegen, die im vergangenen Jahr pausierte und sich in Planica eindrucksvoll zurückmeldete.

Althaus avancierte endgültig zur überragenden deutschen Athletin bei dieser WM. In all ihren Wettkämpfen von Slowenien hat die Oberstdorferin eine Medaille geholt. Zuvor hatte sie jeweils Gold im Einzel von der Normalschanze, im Team und im Mixed-Team gewonnen. Vier Titel für eine Skispringerin bei einer WM wären ein Novum gewesen. Als zweitbeste Deutsche belegte Selina Freitag den 19. Platz, Pauline Heßler landete auf Rang 26.

Skispringen: Der Endstand im Einzel der Damen

1. Alexandria Loutitt (Kanada) 264.4 Punkte 2. Maren Lundby (Norwegen) - 10.4 3. Katharina Althaus (Deutschland) - 18.5 19. Selina Freitag (Deutschland) - 61.6 26. Pauline Hessler (Deutschland) - 71.6

Skispringen: Das Einzel der Damen im Liveticker

Finale: Es kommt nur noch Alexandria Loutitt aus Kanada. Sie war punktgleich mit Lundby. Die Bedingungen sind nicht gut, aber die 19-Jährige haut hier einen unfassbaren Sprung auf 136,5 Meter raus. Sie ist Weltmeisterin!! Das ist eine dicke Überraschung.

Finale: Maren Lundby aus Norwegen hatte Vorsprung und haut hier einen raus. Althaus wird nicht gewinnen, Lundby springt überragende 133 Meter. Das sieht stark nach dem WM-Titel aus.

Finale: Althaus kann hier Geschichte schreiben. Zunächst muss sie an Maruyama vorbei. Das sind 128 Meter, die Noten sind gut. Sie bekommt leichten Abzug für den guten Wind. Sie führt und hat die Medaille sicher.

Finale: Anna Odine Stroem aus Norwegen zieht an Pinkelnig vorbei. Nozomi Maruyama aus Japan legt noch eine drauf und führt. Und jetzt kommt Althaus.

Finale: Der Wind ist stabil derzeit. Sarah Marita Kramer kann Klinec nicht verdrängen. Die Gesamtführende Eva Pinkelnig geht auf 123 Meter und damit in Führung. Das ist gleich aber zu schlagen.

Finale: Yuki Ito aus Japan kommt nicht an Klinec vorbei. Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen geht auch nicht an der Slowenin vorbei. Sie ist Zweite.

Finale: Ema Klinec aus Slowenien geht auf 131,5 Meter und übernimmt die Führung. Es kommen jetzt nur noch zehn Damen. Klinec kann damit noch die Medaillen angreifen.

Finale: Nika Kriznar aus Slowenien setzt 128,5 Meter in den Hang und geht klar an die Spitze. Sie hatte Pech mit dem Wind im 1. Durchgang, sonst wäre sie hier eine echte Medaillenkandidatin gewesen. Das Gleiche gilt für Chiara Kreuzer aus Österreich, die mit 126 Metern knapp an Kriznar vorbeigeht.

Finale: 15 Damen kommen noch, nur gut zehn haben eine realistische Chance auf eine Medaille. Die Bedingungen sind recht stabil grade, das ist erstmal die gute Nachricht.

Finale: Pauline Hessler ist die vorletzte Deutsche, die wir heute sehen. Das sind nur 115 Meter, sie fällt klar zurück.

Finale: 10 von 30 Damen sind unten. Silje Opseth aus Norwegen führt das Ranking an, Selina Freitag ist Dritte. Um die Medaillen geht es jetzt aber noch nicht, zu groß waren die Unterschiede im 1. Durchgang.

Finale: Sehr früh ist Selina Freitag an der Reihe. Es ist nicht ihr Tag, auch der zweite Sprung passt von allen Bedingungen her nicht. 124 Meter, sie ist derzeit Zweite, wird aber kein Resultat erzielen, das ihren Fähigkeiten entspricht.

Finale: Der Wind hat sich etwas beruhigt derzeit. Die vergangenen Tage haben uns aber gezeigt, dass es hier schnell drehen kann.

Finale: Es geht weiter in Planica, der finale Durchgang läuft.

Vor dem 2. Durchgang: Um 18:40 Uhr melden wir uns mit dem Finale wieder.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Maren Lundby (Norwegen) 130.9 Punkte 1. Alexandria Loutitt (Kanada) punktgleich 3. Katharina Althaus (Deutschland) - 4.9 18. Pauline Hessler (Deutschland) - 27.8 26. Selina Freitag (Deutschland) - 35.8

Fazit 1. Durchgang: Wind und Anlauflängen bestimmen diesen 1. Durchgang hier in Planica. Es ging nicht immer fair zu, Katharina Althaus hat aber das Beste draus gemacht. Im Zwischenklassement ist sie Dritte und hat noch alle Optionen auf Gold. Selina Freitag und Pauline Hessler hatten weniger Glück und werden keine Medaille mehr gewinnen könne.

1. Durchgang: Eva Pinkelnig beschließt den 1. Durchgang. 121 Meter, auch die Österreicherin kann hier noch alles gewinnen. Sie ist Sechste, 7.6 Punkte fehlen auf die Spitze.

1. Durchgang: Der Wind passt. Althaus geht auf 120,5 Meter und bleibt im Kampf um Gold mit dabei. Sie ist Dritte und liegt nur 4,9 Punkte hinter Lundby und Loutitt.

1. Durchgang: Nur noch drei Damen stehen oben. Aktuell ist es schwer, bei diesen Bedingungen und dem kurzen Anlauf an die Spitze zu springe. Anna Odine Stroem aus Norwegen geht mit 121 Metern auf den vierten Rang. Jetzt kommt Althaus.

1. Durchgang: Der Anlauf wird verkürzt, Freitag erhält dafür Bonuspunkte. Sie muss lange warten, bis die Freigabe kommt. Der Flug ist unruhig, die kommt ins Wackeln. Das sind nur 110 Meter und der 22. Platz.

1. Durchgang: Chiara Kreuzer aus Österreich bleibt auch klar hinter der Spitze. Im ersten Drittel fehlt die Windunterstützung. Das sind keine guten Voraussetzungen für Selina Freitag, die jetzt kommt.

1. Durchgang: Yuki Ito aus Japan hat bei diesen Bedingungen keine Chance und liegt klar hinter der Spitze. Der Anlauf wird wieder verlängert, es wird zur Windlotterie hier.

1. Durchgang: Jetzt dreht der Wind wieder. Gerade gab es viel Aufwind, jetzt herrscht wieder Rückenwind.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind gut in dieser Phase. Nozomi Maruyama aus Japan geht auf den dritten Rang. Zehn Damen kommen noch, darunter auch Freitag und Althaus.

1. Durchgang: Josephine Pagnier aus Frankreich schiebt sich auf den zweiten Platz. Jetzt kommt die Junioren-Weltmeisterin aus Kanada. Alexandria Loutitt haut 134,5 Meter raus und ist punktgleich mit Lundby.

1. Durchgang: Lundby hat die Gunst der Stunde genutzt und die idealen Bedingungen zu einem Sprung verarbeitet, der hier sogar für die Halbzeitführung sorgen kann.

1. Durchgang: Hessler hat keine guten Bedingungen und landet schon bei 106 Metern. Das sind über 30 Meter weniger als Lundby. Sie macht das Beste draus und ist derzeit Fünfte. Damit sehen wir sie im Finale wieder.

1. Durchgang: Die Phasen wechseln zwischen Auf- und Rückenwind. Gleich kommt mit Pauline Hessler die erste Deutsche.

1. Durchgang: Die Jury reagiert und geht noch eine Luke nach unten. Der Wind ist wechselhaft und kann diesen Wettkampf klar beeinflussen.

1. Durchgang: Jenny Rautionaho aus Finnland geht in Führung. Jetzt kommt Titelverteidigerin Maren Lundby. Der Anlauf wird verkürzt. Lundby haut einen raus auf 139,5 Meter und setzt hier den Schanzenrekord! Das wird schwer zu schlagen sein.

1. Durchgang: 10 von 40 Damen sind unten. Die Polin Kinga Rajda führt das Feld klar an, die besten Athletinnen kommen aber noch.

1. Durchgang: Die ersten Sprünge sind gemacht, es herrscht starker Rückenwind. Noch sehen wir nicht die großen Weiten.

1. Durchgang: Anna Rupprecht hat die Qualifikation verpasst, daher sehen wir heute nur drei deutsche Damen im Wettkampf.

1. Durchgang: Es geht los in Planica. Mit der Startnummer 21 sehen wir dann in Pauline Hessler die erste Deutsche. Selina Freitag hat die 36, Katharina Althaus die 39.

Vor dem Springen: Ping Zeng aus China wird den 1. Durchgang gleich eröffnen.

Vor dem Springen: 40 Damen nehmen den 1. Durchgang gleich in Angriff, 30 kommen ins Finale.

Vor dem Springen: Ema Klinec aus Slowenien gewann den Probedurchgang vor Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen und der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Vor dem Springen: Der Probedurchgang ist absolviert. Bei schwierigen Windverhältnissen kam Althaus nur auf den 10. Platz. Selina Freitag wurde 12., Pauline Hessler 28.

Vor dem Springen: Katharina Althaus könnte erstmals vier Goldmedaillen bei einer WM im Skispringen gewinnen. Das gab es in der Historie noch nie.

Vor dem Springen: Heute steht also die letzte Entscheidung im Skispringen der Damen an. Gesprungen wird von der Großschanze.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute bei der Nordischen Ski-WM in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Katharina Althaus ist die überragende Akteurin im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica. In drei Wettbewerben hat die Oberstdorferin drei Goldmedaillen gewonnen und könnte am Mittwoch Geschichte schreiben.

Skispringen heute im Liveticker: Beste Voraussetzungen für Althaus

Noch nie ist es einem Springer oder einer Springerin gelungen, bei einer Nordischen Ski-WM vier Goldmedaillen im Skispringen zu gewinnen. Die Vorzeichen stehen dabei äußerst gut.

Althaus ist in bestechender Form und hat ihre Stärken eher auf Großschanzen. Auf der Normalschanze kam die 26-Jährige mit den schwierigen Bedingungen in Planica bestens zurecht, am Mittwoch wird erstmals von der Großschanze gesprungen. Die Qualifikation am Dienstag gewann sie vor Alexandra Loutitt aus Kanada und Maren Lundby aus Norwegen.

Skispringen im Liveticker: Nur drei deutsche Damen mit dabei

Althaus ist die Topfavoritin auf Gold. Aus deutscher Sicht ist auch Selina Freitag eine Medaillenkandidatin. Zudem geht Pauline Hessler an den Start. Anna Rupprecht verpasste überraschend die Qualifikation, Freitag wurde Siebte und Hessler 20.

Die Konkurrenz für Althaus und Freitag ist aber groß. Anna Odine Stroem aus Norwegen und Eva Pinkelnig aus Österreich gewannen im Einzel von der Normalschanze bereits eine Medaille und überzeugten auch im Mixed. Nika Kriznar aus Slowenien ist wiedererstarkt, im Teamspringen am Samstag ließen auch Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen und Nozomi Maruyama aufhorchen. Hier geht es zur Startliste

Um 17:30 Uhr beginnt am Mittwoch der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

