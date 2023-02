Ski-WM 2023: Schweiz jubelt doppelt, Schmid mit großen Problemen

Von: Tobias Ruf

Teilen

Ski alpin: Nach Abfahrtsgold holt sich Marco Odermatt auch den Titel im Riesenslalom. © picture alliance/dpa/AP | Marco Trovati

Marco Odermatt und Loic Meillard haben für die Schweiz im Riesenslalom der Herren Gold und Silber gewonnen. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid lag klar zurück.

Courchevel - Alexander Schmid hat zwei Tage nach seinem WM-Triumph im Parallelwettbewerb eine Enttäuschung hinnehmen müssen. In seiner Paradedisziplin Riesenslalom kam der Allgäuer bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich am Freitag nur auf Rang 15.

Gold ging an den Schweizer Olympiasieger Marco Odermatt, der bei den laufenden Titelkämpfen auch schon die Abfahrt gewonnen hat. Silber holte sein Landsmann Loic Meillard, Bronze der Österreicher Marco Schwarz.

Im Weltcup ist Schmid in fünf der bisherigen sechs Riesenslaloms der Saison in die Top Ten gefahren. In Courchevel lag er nach dem ersten Lauf auf eisiger Piste aber schon 3,06 Sekunden hinter dem zu diesem Zeitpunkt noch führenden Schwarz. «Ich habe mir heute allgemein ziemlich schwergetan bei dem Untergrund», sagte Schmid der ARD. »Der zweite Durchgang geht in die richtige Richtung. Aber mit dem Rückstand aus dem ersten Durchgang ist es schwierig.» Ob er auch noch im Slalom am Sonntag starten wird, ließ der 28-Jährige zunächst offen.

Quelle: chiemgau24.de

dpa