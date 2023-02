Ski-Cross-Weltcup in Oberwiesenthal abgesagt

Teilen

Nur noch Schneereste liegen auf dem Skihang am Fichtelberg. Der Skicross-Weltcup muss deshalb ausfallen. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Die Weltcup-Premiere im Skicross in Oberwiesenthal findet nicht statt.

Oberwiesenthal - Die Organisatoren in Deutschlands höchstgelegener Stadt sowie der Weltverband Fis mussten die für den 4. und 5. März geplante Veranstaltung aufgrund der Witterungsbedingungen absagen. „Die anhaltenden frühlingshaften Temperaturen, der angekündigte Regen am kommenden Wochenende und die aktuelle Schneesituation haben uns leider zu diesem Schritt gezwungen“, teilte der Veranstalter mit. Ein geeignetes Zeitfenster mit kalten Temperaturen zur maschinellen Beschneiung sei nicht in Sicht.

Zu Beginn der kommenden Woche hätte es die obligatorische Schneekontrolle der Fis gegeben, die über die Durchführung des Wettkampfes entscheidet. Dem kam Oberwiesenthal nun voraus. Der Skicross-Weltcup wäre der einzige in dieser Saison in Deutschland gewesen. dpa