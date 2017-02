Neureuther verletzt sich bei WM-Team-Event am Rücken

St. Moritz - Felix Neureuther hat sich beim Team-Event der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz am Rücken verletzt.

Der Routinier berichtete am Dienstag nach dem Ausscheiden in der ersten Runde, dass es ihm in seinem Lauf „in den Rücken eingeschossen“ sei. Dadurch habe er nicht mehr beschleunigen können und letztlich sein entscheidendes Duell gegen Matej Falat verloren.

Ob die Einsätze des 32-Jährigen im Riesenslalom am Freitag und im Slalom zum WM-Abschluss am Sonntag in Gefahr sind, war zunächst unklar. „Ich muss jetzt schauen, dass ich meinen Rücken hinbekomme“, berichtete Neureuther.

Die deutschen Skirennfahrer sind im Teamwettbewerb schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die Auswahl um Neureuther unterlag am Dienstag der Slowakei und kam wie schon vor zwei Jahren nicht über das Achtelfinale hinaus.Vor Neureuthers Niederlage im entscheidenden Zweikampf Falat waren schon Lena Dürr gegen Petra Vlhova und Christina Geiger gegen Veronika Velez-Zuzulova zu langsam. Der Sieg von Stefan Luitz gegen Andreas Zampa war zu wenig.

dpa