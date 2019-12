Ferstl über Super-G in Gröden: "Ich bin sehr, sehr gerne hier"

In den Dolomiten geht dem Siegsdorfer Josef Ferstl das Herz auf. Panorama, Essen, Leute - all das liebt der Skirennfahrer. Auch sportlich hat er eine ganz besondere Verbindung zu Gröden. Am Freitag, 20. Dezember, steht ab 11.45 Uhr der Super-G auf der Saslong auf dem Programm.

Live Ticker ab 11.45 Uhr

Vor dem Rennen: Auf der Saslong in den Dolomiten wollen die deutschen Speed-Fahrer ihre gute Form aus Nordamerika bestätigen. Josef Ferstl hat den Super-G in Gröden vor zwei Jahren gewonnen, er freut sich extrem auf die Rückkehr nach Südtirol. Daneben wollen Thomas Dreßen und Andreas Sander in der Disziplin weiter zur Spitze aufholen. Insgesamt sind sechs deutsche Rennfahrer am Start. Auch wenn Aksel Lund Svindal seine Karriere beendet hat, sind die norwegischen Rennfahrer um Kjetil Jansrud und Aleksander Aamodt Kilde die Top-Favoriten.

Im Gesamtweltcup führt derzeit der Franzose Alexis Pinturault, in der Super-G-Wertung der Österreicher Matthias Mayer. Auch die deutschen Athleten haben im bisherigen Saisonverlauf schon Punkte sammeln können.

Der Rennkalender der Damen im Ski alpin umfasst insgesamt 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten, der Weltcup der Herren deren 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten. Nach den beiden Speed-Rennen in Gröden geht es am Sonntag, 22. Dezember, mit einem Riesenslalom in Alta Badia weiter.

Der Vorbericht:

Gröden/Val Gardena - In Gröden fühlt sich Josef Ferstl besonders wohl. Vor zwei Jahren holte er auf der berühmten Saslong in Südtirol seinen ersten Weltcup-Sieg. Die Wettkämpfe am Fuße des Langkofels zählen für den Skirennfahrer aber nicht nur deswegen zu den Höhepunkten des Winters. "Ich bin sehr, sehr gerne hier", sagt Ferstl, der Panorama, Essen und Gastfreundschaft der Menschen in den Dolomiten sehr schätzt. "Die Strecke bietet alles und macht unheimlich viel Spaß."

Der Erfolg im Dezember 2017, als Ferstl mit 0,02 Sekunden Vorsprung triumphierte und gar nicht so recht wusste, wie das als Gewinner bei einer Siegerehrung abläuft, war für manchen Beobachter noch eine Eintagsfliege. Schließlich war dem damals 28-Jährigen zuvor nie ein Podestplatz gelungen. Doch gut 15 Monate später jubelte Ferstl wie einst schon sein Vater auch in Kitzbühel als Sieger.

Spätestens damit hat sich das Leben für ihn verändert. "Der ein oder andere kennt dich jetzt im Biergarten. Der Respekt und die Anerkennung ist mehr geworden", berichtet der inzwischen 30 Jahre alte Siegsdorfer, sagt aber auch: "Ich bin immer noch der Pepi und habe meine Freunde, da bin ich kein anderer Mensch geworden." Auch durch zwei Weltcup-Siege im Super-G nicht.

Bodenständig bleiben, das ist dem Sportler vom SC Hammer wichtig. Die positiven Kommentare von Fans, Kollegen und Konkurrenten tun ihm aber gut. Daraus macht Ferstl keinen Hehl. "Wir sind vor vier, fünf Jahren noch mit dem Rücken zur Wand gestanden. Inzwischen wird man wahrgenommen und bekommt mehr Respekt. Das haben wir uns erarbeitet. Nicht nur ich, das ganze Team, alle zusammen."

