Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Alle Termine der Herren

Der Rennkalender zur neuen Saison

+ © picture alliance/dpa/Michael Kappeler Josef Ferstl landete in der Vorsaison auf dem 23. Platz der Gesamtwertung und war damit bester deutscher Athlet. © picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Der Ski-Alpin-Weltcup der Herren beginnt am 27.10.2019 in Sölden. Das Saisonfinale steigt ab dem 18.03.2020 in Cortina d'Ampezzo. Alle Termine im Überblick.