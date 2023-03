Ski alpin: Historischer Tag! Shiffrin stellt Stenmark-Rekord ein

Ski alpin: Mikaela Shiffrin hat Sportgeschichte geschrieben. © picture alliance/dpa/AFP | Jeff Pachoud

Mikaela Shiffrin hat den Riesenslalom von Are gewonnen und damit die historische Marke von 86 Weltcupsiegen erreicht.

Are - Alpin-Star Mikaela Shiffrin hat die legendäre Rekord-Marke von 86 Weltcup-Siegen des Schweden Ingemar Stenmark geknackt. Die US-Amerikanerin gewann am Freitag im schwedischen Are den Riesenslalom und wurde im Zielraum von den Zuschauern gefeiert.

Die 27 Jahre alte zweimalige Ski-Olympiasiegerin hatte schon mit dem schnellsten ersten Lauf die Grundlage für den Erfolg gelegt, mit dem sie sich zugleich den Disziplin-Weltcup sicherte.

Ski alpin: DSV-Damen bei Shiffrin-Sieg chancenlos

Nach zwei Läufen hatte Shiffrin 0,64 Sekunden Vorsprung auf Federica Brignone aus Italien. Dritte wurde die Schwedin Sara Hector (+0,92). Schon an diesem Samstag (10.30 Uhr/13.30 Uhr) kann Shiffrin mit einem Sieg im Slalom zur alleinigen Rekordhalterin aufsteigen.

Die deutschen Starterinnen Lena Dürr und Emma Aicher hatten die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.

Quelle: chiemgau24.de

dpa