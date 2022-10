Ski alpin heute im Liveticker: Kontrolle läuft positiv, Saison kann endlich starten

Von: Tobias Ruf

Alexander Schmid ist der stärkste Riesenslalomfahrer des deutschen Teams. © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Gian Ehrenzeller

Am Sonntag sollen die Herren in den Weltcup 2022/23 im Ski alpin starten. Mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt eine lange und spannende Saison. Die erste Kontrolle war positiv, das Rennen findet statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Sölden - Nach der Absage des Riesenslaloms der Damen in Sölden soll am Sonntag endlich der Weltcup 2022/23 im Ski alpin eröffnet werden. Die Herren fahren im Riesenslalom. Der 1. Durchgang beginnt um 10:00 Uhr, das Finale startet um 13:00 Uhr. chiemgau24.de ist ab 09:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Die beste Nachricht gibt es schon vor dem Start um 10:00 Uhr. Das Rennen kann gefahren werden, die Bedingungen in Sölden sind gut.

Ski alpin heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Riesenslalom in Sölden

Sechs deutsche Herren gehen zum Auftakt des Weltcups 2022/23 im Ski alpin an den Start. Beim Riesenslalom in Sölden ruhen die Hoffnungen des Deutschen Skiverbandes dabei auf zwei Spezialisten, die in den vergangenen Jahren zu den besten Riesenslalomfahrern der Welt gehörten.

Ski alpin heute im Liveticker: Schmid mit breiter Brust, Startnummer als Vorteil

Alexander Schmid etablierte sich in der vergangenen Saison in der Weltspitze. Der Allgäuer fuhr im Vorjahr seinen ersten Podestplatz im Riesenslalom ein und geht in Sölden mit einer vielversprechenden Startnummer ins Rennen.

Dies dürfte von großer Bedeutung sein. Durch starken Regen musste der Saisonstart der Damen am Samstag abgesagt werden. Kurz danach wurden auch die für das kommende Wochenende angesetzten Abfahrtsrennen in Zermatt abgesagt.

Mehr zum Thema Nächste Absage - Chaos im Ski-Weltcup wird zum Saisonstart immer größer

Sollte der Riesenslalom der Herren am Sonntag ausgetragen werden, ist zu erwarten, dass die Piste von Zeit zu Zeit aufweichen wird. Entsprechend wichtig ist eine niedrige Startnummer.

Ski alpin im Liveticker: „Ich bin positiv, aber es wird ein Kraftakt werden“

Ein Fragezeichen steht hinter der Austragung des Saisonauftakts bei den Herren. „In Hinblick auf Sonntag haben wir vielleicht eine Chance, wenn sich das Wetter am Nachmittag bessert und es aufklart, dass wir für den Herren-Riesentorlauf eine rennfertige Piste präparieren können. Ich bin positiv, aber es wird ein Kraftakt werden“, sagt Rainer Gstrein vom Organisations-Komittee.

Neben Schmid steht auch Stefan Luitz im Fokus. Nach langer Verletzungspause feiert der Allgäuer in Sölden sein Comeback. „Rücken und Körper fühlen sich gut an. Ich konnte die kompletten Umfänge trainieren. Die Operation war auf jeden Fall notwendig, und im Nachhinein bin ich froh, dass ich mich dazu entschlossen habe und jetzt wieder schmerzfrei Skifahren kann“, sagte Luitz im Vorfeld des Rennens.

Julian Rauchfuß, Linus Straßer, Fabian Gratz und Anton Grammel komplettieren das deutsche Herrenteam. Die Favoriten auf den Auftaktsieg kommen allerdings nicht aus den deutschen Reihen. Hier geht es zur Startliste

Ski alpin im Liveticker: Das sind die Favoriten auf den Sieg

Marco Odermatt aus der Schweiz war der stärkste Riesenslalomfahrer der vergangenen Saison. Der Gesamtweltcupsieger und Olympiasieger ist der Topfavorit auf den Sieg in Sölden.

Mit seinem neuen Ausrüster „Van Deer“, der Skimarke von Marcel Hirscher, richten sich auch viele Augen auf Henrik Kristoffersen. Der Norweger zählt ebenso zu den Favoriten wie sein Landsmann Lukas Braathen. Zudem gehören der Franzose Alexis Pinturault und der Slowene Zan Kranjec zu den Mitfavoriten.

Um 10:00 Uhr soll der 1. Durchgang beginnen, das Finale ist auf 13:00 Uhr terminiert. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Riesenslalom in Sölden mit dabei. Ob das Rennen der Damen wiederholt wird, ist unwahrscheinlich.

