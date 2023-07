Nach schwerem Sturz: Ski-Olympiasiegerin litt gesamte Saison

Corinne Suter gehört zu den besten Skirennfahrerinnen. Anfang des Jahres stürzte sie schwer – und berichtet jetzt über die Zeit nach dem Unfall.

Schweiz – Am 20. Januar 2023 sorgte die Schweizer Skirennfahrerin Corinne Suter für einen großen Schreckmoment. Während der Abfahrt im italienischen Cortina d’Ampezzo verliert die 29-Jährige die Kontrolle über den Innenski, hob ab und landete mit hoher Geschwindigkeit im Fangnetz neben der Strecke.

Corinne Suter Geboren: 28. September 1994 (Alter: 28 Jahre), Schwyz, Schweiz Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Kombination, Riesenslalom Größte Erfolge: Olympia-Sieg 2022 (Abfahrt), Alpine-Ski-WM-Gold 2021 (Abfahrt) Einzel-Weltcupsiege: 5

Olympiasiegerin Suter erleidet bei Sturz Gehirnerschütterung

Bei dem schweren Sturz wurde besonders das Gesicht von Suter in Mitleidenschaft gezogen, mit dem sie im Schnee aufkam. Sie zieht sich eine Gehirnerschütterung zu, die sie für zwei Wochen vom Training und von weiteren Wettkämpfen abhält. „Ich kann im Moment nicht viel sehen, aber zum Glück ist mein Körper in Ordnung“, schrieb Suter damals kurz nach ihrem Sturz in den sozialen Medien.

Im Gespräch mit der Schweizer Zeitung 20 Minuten hat sie jetzt Einblicke in die schwierige Zeit nach dem Unfall gegeben und über die Folgen der Gehirnerschütterung gesprochen. „Es war eine schwierige Zeit. Vor allem wegen der Hirnerschütterung, was ich zuvor noch nicht erlebt hatte“, sagte Suter.

Corinne Suter hatte in der letzten Saison mit den Folgen ihres schweren Sturzes zu kämpfen. © IMAGO/Sergei Belski

Suter leidet nach Sturz – Bronze in WM-Abfahrt

Besonders die damals bevorstehende WM in Méribel habe ihr zu schaffen gemacht. „Es war halt ein ungünstiger Zeitpunkt, mit der bevorstehenden WM. Dann macht man sich selbst viel Stress“. Und auch mit den Folgen hatte sie zu kämpfen: „Ehrlich gesagt konnte ich mich erst nach der Saison richtig erholen. Bis zum letzten Rennen war ich eigentlich gar nicht richtig da, habe einfach funktioniert“, erzählte Suter.

Umso erstaunlicher, dass die Schweizerin im weiteren Saisonverlauf trotz ihrer Leidenszeit weiterhin erfolgreich war. Rechtzeitig zur Weltmeisterschaft im Februar in Frankreich war Suter wieder fit und gewann sensationell Bronze in der Abfahrt hinter ihrer Schweizer Teamkollegin Jasmine Flury und der Österreicherin Nina Ortlieb.

Suter: „Als Mensch hat es mich weiter gebracht“

Inzwischen kann Suter dem Sturz und seinen Folgen auch etwas Positives abgewinnen. „Als Mensch hat es mich viel weiter gebracht. Ich habe mich noch einmal etwas anders kennengelernt, dass ich mich in Extremsituation auf mich verlassen kann. Und wenn der Körper nein sagt, dann ist es nein“, so Suter.

Die Schweizerin gehört insbesondere in den Speed-Disziplinen seit Jahren zu den besten Athletinnen im Ski-Zirkus. 2022 gewann sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold in der Abfahrt und auch 2021 bei der WM-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo stand sie ganz oben. Hinzu kommen je zweimal Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften und fünf Siege im Weltcup.

Corinne Suter zog sich bei ihrem Sturz in Cortina d’Ampezzo eine Gehirnerschütterung und sichtbare Verletzungen im Gesicht zu. © Screenshots Instagram (@corinnesuter_official)

Schweizerin für neue Saison optimistisch

Im Hinblick auf die neue Saison zeigt sich die 29-Jährige optimistisch und kann den Saisonstart kaum abwarten. „Eigentlich würde ich gerne schon wieder auf den Skiern stehen. Ich war vergangene Woche in den Bergen und da hat es mich schon gereizt“, sagte Suter. (luha)