Olympia-Ticker: Riesenslalom abgesagt - Schreck-Moment an der Strecke

Viktoria Rebensburg wurde ausgebremst, der Riesenslalom der Damen ist abgesagt. Biathlet Erik Lesser zeigt sich genervt von dem Hype um Kollegin Laura Dahlmeier. Der Live-Ticker von Olympia 2018.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

6.08 Uhr (Eisschnelllauf): Sprinter Nico Ihle ist als letzter deutscher Eisschnellläufer nach Südkorea zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang aufgebrochen. Der 32 Jahre alte Vize-Weltmeister über 500 m hatte sich bis zuletzt in Berlin auf das Großereignis vorbereitet. Seine Ankunft wurde am Montagabend Ortszeit erwartet.

"Das Training verlief sehr gut. Ich hatte keine Probleme, Stürze oder Verletzungen. Ich bin schnelle Runden gelaufen, habe mit hohen Gewichten gearbeitet und gute Starts absolviert", sagte Ihle dem SID vor dem Abflug nach Seoul. Im Eis-Oval in Gangneung zählt Ihle über 500 m (19. Februar) und 1000 m (23. Februar) zum Kreis der Medaillenanwärter.

An einem 1000-m-Testrennen am Montag nahm Ihle noch nicht teil. Joel Dufter (Inzell) absolvierte seinen Lauf in 1:09,81 Minuten. "Die Runde war noch verhalten. Ich muss technisch noch etwas umstellen. Es geht noch besser", sagte Dufter, der auf ein Top-10-Ergebnis hofft.

Olympia 2018: Norovirus weiter auf dem Vormarsch

5.51 Uhr (News): Die Verbreitung des Norovirus beschäftigt weiter die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Die Zahl der Menschen, sich mit dem Virus infiziert hätten, sei auf 177 gestiegen, teilte das Organisationskomitee am Montag mit. Am Sonntag seien weitere 19 Fälle bestätigt worden, elf von ihnen seien in Pyeongchang, fünf in der Küstenstadt Gangneung aufgetaucht, wo die Eiswettbewerbe stattfinden. Drei der neuen Patienten gehörten zum privaten Sicherheitspersonal für die Spiele. Bisher sind jedoch keine Sportler betroffen. In 68 der 177 Fälle seien die Betroffenen bereits wieder gesund, für sie bestünden keine Quarantäne-Maßnahmen mehr, hieß es. Der Großteil der Infektionen wurde bei Sicherheitskräften in einer Unterkunft festgestellt, die nicht in unmittelbarer Umgebung zu den Athleten-Dörfern in Pyeongchang und Gangneung liegt. Das Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.

5.34 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Damen): Nach dem Slopestyle geht es bei den Damen direkt weiter mit der Halfpipe im Snowboarding. Leider haben wir kein deutsches Eisen in diesem Wettbewerb dabei.

+ Die Medaillengewinnerinnen im Slopestyle der Damen (v.l.): Laurie Blouin, Jamie Anderson und Enni Rukajarvi. © AFP

5.16 Uhr (Snowboard, Slopestyle der Damen): Jamie Anderson aus den USA ist nach 2014 zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slopestyle. Silber geht an Laurie Blouin aus Kanada, Bronze sicherte sich Enni Rukajarvi aus Finnland. Im Finale stürzten die Snowboarderinnen bei starkem Wind auf dem schwierigen Kurs mit Geländern und Sprüngen reihenweise. Das Wetter hatte dazu geführt, dass der Beginn 75 Minuten nach hinten verschoben wurde. Am Sonntag war bereits die Qualifikation wegen der Wetter-Kapriolen ausgefallen. Alle Damen durften im Finale antreten, die Medaillen wurden in zwei statt drei Läufen vergeben. Siliva Mittermüller aus München konnte wegen einer fiebrigen Erkältung und einer vor dem Finale erlittenen Verletzung nicht an den Start gehen.

4.47 Uhr (Ski Alpin, Riesenslalom der Damen): Dass die Absage des alpinen Damen-Riesenslaloms aufgrund des starken Windes die absolut richtige Entscheidung war, zeigt diese Meldung. Eine Böe erfasste am Montag eine TV-Kamera und ließ diese von einem knapp zehn Meter hohen Podest in die Tiefe stürzen. Bei dem Vorfall, der sich nach der Absage des Damen-Rennens ereignete, wurde niemand verletzt. Ein Mitarbeiter des kanadischen TV-Sender CBC berichtete, dass die Kamera samt Stativ direkt neben ihm zu Boden gekracht sei.

+ Totalschaden an der Kamera des kanadischen Senders CBC. © dpa

Olympia 2018: Loch mit großer Geste nach seiner Pleite

4.42 Uhr (Rodeln der Herren): Nach der größten Niederlage seiner sportlichen Karriere hat der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch menschliche Größe gezeigt. Nicht nur, dass er seinem Teamkollegen Johannes Ludwig zum Medaillengewinn gratulierte, Loch steckt im anstehenden Team-Wettbewerb nun zurück.

3.58 Uhr (Eiskunstlauf, Team-Event): Noch vor der letzten Runde im Team-Event im Eiskunstlauf steht Kanada als Goldmedaillen-Gewinner fest. Nach dem Sieg des Ex-Weltmeisters Patrick Chan in der Herren-Kür holte die WM-Dritte Gabrielle Daleman den dritten Platz in der Damen-Kür. Schon vor der Eistanz-Kür waren die Nordamerikaner von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen und lagen unerreichbar vor den Olympischen Athleten aus Russland, die Silber holten, sowie den USA.

3.40 Uhr (News): Die nordkoreanische Delegation mit der Schwester des diktatorischen Staatsführers Kim Jong Un hat den Süden des geteilten Landes nach drei Tagen wieder verlassen. Kim Yo Jong und das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong Nam verließen den Schauplatz der Olympischen Winterspiele am Sonntag von Incheon bei Seoul aus in einem Privatflugzeug. Während der Eröffnungsfeier hatte Kim Yo Jong dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in einer historischen Geste die Hand gereicht.

Olympia 2018: Mittermüller muss fiebrig und verletzt passen

3.27 Uhr (Snowboard, Slopestyle der Damen): Der Final-Wettkampf der Snowboarderinnen im Slopestyle läuft mitterweile - trotz des Windes. Besinders bitter: Nach einem Sturz im Training hat Silvia Mittermüller kurzfristig auf ihren Start verzichten müssen. Bei einem Übungslauf unmittelbar vor dem Endlauf verletzte sich die Münchnerin am rechten Knie, wie eine Sprecherin von Snowboard Germany am Montag auf Anfrage mitteilte. Mittermüller solle nun ärztlich genauer untersucht werden. Die 34-Jährige war von Fieber geschwächt gewesen, wollte aber trotz der Erkrankung im Snowboard-Wettbewerb an den Start gehen.

+ Silvia Mittermüller stand im Finale im Snowboard Slopestyle, ihr Fieber ließ einen Start aber einfach nicht zu. © dpa

3.26 Uhr (News): Wirbel beim US-amerikanische Mediengigant NBC. Dieser hat seinen Experten Joshua Cooper Ramo nach unsensiblen Äußerungen über die japanische Besatzung Koreas vom Olympiateam in Pyeongchang abgezogen. Das berichtet die Korea Times. Ramo hatte während der Eröffnungsfeier mit seinen Kommentaren viele Südkoreaner gegen sich aufgebracht. Zehntausende Beschwerden gingen ein. Er hatte behauptet: "Jeder Koreaner wird ihnen sagen, dass Japan kulturell, technologisch und wirtschaftlich ein Vorbild ist, das enorm wichtig für den eigenen Wandel war." Korea stand von 1910 bis 1945 unter japanischer Herrschaft. NBC hat für die Aussage um Entschuldigung gebeten.

2.57 Uhr (Eiskunstlauf, Team-Event): Nach der Kür der Herren, die Kanada als beste Nation abschließen konnte, ergibt sich nach sechs von acht Runden folgender Zwischenstand: Kanada ist fast sicher Olympiasieger, dahinter kämpfen die Olympischen Athleten aus Russland, die USA, Italien und Japan um die Medaillen.

+ Die Kanadier Kaitlyn Lawes (l.) und John Morris stehen im Finale des Mixed Doubles im Curling. © AFP

2.35 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Das erste Halbfinale ist zu Ende, Kanada schlägt Norwegen mit 8:4 und steht somit im Finale um die Goldmedaille. Der Gegner heißt dann entweder Schweiz oder Olympische Athleten aus Russland, dieses Duell steigt um 12.05 Uhr. Das Finale findet am Dienstag um 12.05 Uhr statt.

2.13 Uhr (Eiskunstlauf, Team-Event): Seit rund einer Viertelstunde läuft der Team-Wettbewerb der Eiskunstläufer, in den es heute um die Medaillen geht. Am Start sind zunächst die Männer mit ihrer Kür, um 3.10 Uhr folgen die Damen und um 4.20 Uhr die Eistanzpaare. Es treten die fünf besten Nationen an, das deutsche Team ist als Siebter bereits ausgeschieden.

1.08 Uhr (Snowboard, Slopestyle der Damen): Der Wind, der Wind, das himmlische Kind ... dem nächsten Wettbewerb droht die Absage! Nachdem vor gut einer dreiviertel Stunde der alpine Riesenslalom der Ski-Damen wegen des Windes abgesagt wurde, könnte ihm nun auch der Finalwettkampf im Slopestyle der Snowboarderinnen in Bokwang zum Opfer fallen. Der für 2.00 Uhr MEZ angesetzte Start verzögert sich um mindestens eine Stunde. „Alles verschoben wegen des starken Windes“, twitterte die deutsche Starterin Silvia Mittermüller und zeigt ein Video der Verhältnisse. „Irgendwie bin ich froh, es hätte sich nicht gut angefühlt.“

All delayed because of strong wind again. Kinda glad. Really not feeling right. Ps- thanks for the overwhelming support to all!! You’re amazing pic.twitter.com/i4po32OuoX — Silvia Mittermüller (@SilviaMittermul) 12. Februar 2018

Mittermüller will trotz ihrer fiebrigen Erkrankung beim olympischen Slopestyle-Wettkampf an den Start gehen. „Ich bin nicht sicher, wie es geht, aber ich werde es versuchen“, twitterte sie. „Immer noch Fieber immer noch schwitzen immer noch keine Kraft.“

Still fever still sweating still no strength. Not sure how to do this today but I will try. — Silvia Mittermüller (@SilviaMittermul) 11. Februar 2018

Die 34-Jährige, die vor den Spielen mit freizügigen Fotos auf sich aufmerksam machte, hatte am Sonntag durch die Wetter-Kapriolen mit starkem Wind ohne Qualifikation das Finale erreicht. Wegen der Absage des Vorausscheids dürfen alle teilnehmenden Damen im Finale antreten, das mit zwei statt mit drei Läufen durchgeführt wird. Mittermüller ist als einzige deutsche Snowboard-Freestylerin für die Olympischen Spiele in Pyeongchang qualifiziert.

0.58 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Den Auftakt an diesem ersten olympischen Montag macht das Halbfinale in den Mixed Doubles beim Curling zwischen Topfavorit Kanada und Norwegen. Leider sind im gesamten Curling-Turnier keine deutschen Athleten dabei.

0.23 (Ski Alpin, Riesenslalom der Damen): Und damit ist das nächste Alpine Skirennen abgesagt! Der für Montagmorgen angesetzte Riesenslalom der Damen, bei dem Viktoria Rebensburg als Favoritin an den Start gehen sollte, ist wegen des starken Windes verschoben worden.

+ Ausgebremst: Viktoria Rebensburg gilt als Medaillenkandidatin beim Riesenslalom, muss sich nach der Absage des Rennens aber noch gedulden. © dpa

Olympia 2018: Startet Sander doch bei der Kombination?

0.10 (Ski Alpin, Abfahrt der Herren): Dass die Abfahrt der Herren am Sonntag nicht stattfinden konnte, kam dem DSV-Team gar nicht so ungegelen. „Mir tut der Pausetag gut“, sagte Andreas Sander, der über muskuläre Probleme klagt. Dennoch hätte er „gerne das Rennen gefahren. Aber ein Rennen mit unfairen Bedingungen wäre die schlechtere Alternative gewesen.“ Das soll jetzt am Donnerstag nachgeholt werden. Sander muss die Tage nun überbrücken - nur wie? Eine Option wäre der Start bei der Kombination. „Wir haben vier Startplätze, deswegen könnte das eine Möglichkeit sein“, so der 28-Jährige. So könnte er zu einem Trainingslauf auf der Abfahrtspiste kommen. Es gibt nur ein Problem: Eigentlich hatte er mit dem Trainerteam beschlossen, die Kombination in diesem Winter sein zu lassen.

23.25 Uhr (Skispringen): Andreas Wellinger ist Deutschlands erster Einzel-Olympiasieger im Skispringen seit 1994 - und lebt mittlerweile in München. So hat er seinen Triumph gefeiert. Mathias Müller, unser Kollege vor Ort in Pyeongchang, berichtet bei tz.de, wie der BWL-Student seinen Triumph gefeiert hat*.

Olympia 2018: Lesser genervt vom Dahlmeier-Hype

21.30 Uhr (Biathlon) : Es war der nächste überragende Gold-Erfolg der deutschen Biathleten. Arnd Peiffer stürmte am Sonntag im Sprint über 10 Kilometer ganz nach oben auf das Treppchen und zeigte damit, dass nicht nur die deutschen Biathletinnen Weltspitze sind, sondern auch die Herren. Teamkollege Erik Lesser wurde im Anschluss an das Rennen im ARD-Interview noch deutlicher: „Wenn man auf die Jacke guckt, steht Team D nicht für Team Dahlmeier, sondern für Team Deutschland - und das haben wir heute gezeigt.“

+ Erik Lesser scheint der Medien-Hype um Biathletin Laura Dahlmeier auf die Nerven zu gehen. © dpa Fühlen sich die deutschen Biathleten etwa in der medialen Wahrnehmung nicht genug wertgeschätzt? Erik Lesser jedenfalls scheint der ganze Hype um den deutschen Biathlon-Star Dahlmeier gründlich auf die Nerven zu gehen. Hat der 29-Jährige mit seiner Aussage recht oder sind die zahlreichen Lobeshymnen auf Laura Dahlmeier gerechtfertigt? Lesser selbst belegte beim Sprint der Herren ürbigens den elften Platz.

21.30 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Olympischen Winterspiele 2018! Bei uns verpassen Sie keine wichtige Medaillen-Entscheidung und bekommen alle Infos rund um die Winterspiele in Pyeongchang.

Olympia 2018: Vorbericht

Deutschlands Medaillen-Mission hat sich auch am Sonntag fortgesetzt. Durften sich am Samstag Laura Dahlmeier im Biathlon und Andreas Wellinger im Skispringen über goldenes Edelmetall freuen, so stürmten am Sonntag Biathlet Arnd Peiffer und Rodler Johannes Ludwig aufs Treppchen.

Peiffer holte im 10-km-Sprint sensationell Gold und Ludwig sorgte beim Rodeln mit seiner Bronzemedaille für eine schöne Überraschung. Nach seinem Erfolg wurde verkündet, dass Ludwig auch in der Teamstaffel am Donnerstag für Deutschland antreten wird.

Bei den Rodlern gab es am Sonntag jedoch nicht nur gute Nachrichten. Felix Loch patzte überraschenderweise im letzten Lauf folgenschwer und verpasste damit seine dritte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Der 28-Jährige landete am Ende nur auf einem enttäuschenden fünften Platz und zeigte sich im Anschluss untröstlich: „Es ist unglaublich bitter. Ich hatte hier drei super Läufe und einen Scheißlauf. So ist das im Sport.“

Die deutschen Athleten befinden sich nach dem Sonntag im Medaillenspiegel auf der Spitzenposition wieder. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit mit dem Herren-Halbfinale im Curling (südkoreanischer Zeit: 9.05 Uhr). Den Überblick über den gesamten Terminplan bekommen Sie hier.

Alle Entscheidungen vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Olympia-Ticker vom Sonntag nochmals nachlesen.

Wer wissen will, welche Entscheidungen heute wo im TV und im Live-Stream zu sehen sind, der kann sich in diesem Artikel über die heutigen Sendetermine informieren. Natürlich stehen am heutigen Wettkampftag auch wieder Medaillenentscheidungen mit deutscher Beteiligung an. Hier geht es zur Übersicht für die heutigen Medaillenhoffnungen aus deutscher Sicht.

kus, fw

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.