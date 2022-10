Nordische Kombination: Alle Infos zum Weltcup 2022/23

Von: Tobias Ruf

Teilen

Olympiasieger Vinzenz Geiger geht mit hohen Ambitionen in die Saison 2022/23. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Roni Rekomaa

Der Weltcup 2022/23 in der Nordischen Kombination geht von November bis März und wird an elf Standorten ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup 2022/23 der Nordischen Kombinierer.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2022/23 in der Nordischen Kombination der Herren beginnt im November in Ruka (Finnland) und endet mit dem Saisonfinale im März in Lahti (Finnland). Highlight der Saison sind die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica 2023.

Nordische Kombination: Die Termine im Weltcup 2022/23

Hier geht es zum kompletten Weltcup-Kalender der Nordischen Kombination der Herren

*Anmerkung der Redaktion: Die Wettbewerbe bei der Nordischen Ski-WM sind nicht Teil des Weltcup-Kalenders.

Nordische Kombination 2022/23: Das Saisonhighlight

Das Saisonhighlight in der Saison der Nordischen Kombination steigt bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica. Mit einem Ergebnis unter den besten Acht oder zwei Resultaten unter den Top 15 qualifizieren sich die Athleten für die Titelkämpfe in Slowenien. Die finale Nominierung obliegt dem Deutschen Skiverband.

Bei den Herren gibt es zwei Medaillenentscheidungen in den Einzelwettbewerben und ein Teamevent. Die Damen suchen die Weltmeisterin von der Normalschanze, zudem findet ein Mixed-Teamevent statt.

Nordische Kombination 2022/23: Die Gesamtwertung

In der Vorsaison sicherte sich der Norweger Jarl-Magnus Riiber den Gesamtweltcup knapp vor dem Österreicher Johannes Lamparter. Bester Deutscher in der Gesamtwertung war der Oberstdorfer Vinzenz Geiger, der den dritten Platz belegte. Die drei besten des Vorjahres sind auch die Topfavoriten auf den Gesamtweltcup in der kommenden Saison.

Nordische Kombination 2022/23 im TV und Livestream

Die Wettbewerbe der Nordischen Kombination im Weltcup 2022/23 sind live und in Zusammenfassungen im Ersten, im ZDF und bei Eurosport zu sehen. Im Livestream werden die Wettbewerbe in der ARD Mediathek, in der ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) gezeigt.

Nordische Kombination 2022/23: Die deutschen Athleten

Bundestrainer Hermann Weinbuch hat für die Lehrgangsgruppe Ia neun Athleten nominiert. In der höchsten deutschen Gruppe sind: Manuel Faißt, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Jakob Lange, David Mach, Fabian Rießle, Johannes Rydzek, Julian Schmid und Terence Weber. Hier gibt es alle Athleten im Überblick.

Quelle: chiemgau24.de

truf