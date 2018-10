NHL-Star für 20 Spiele gesperrt - noch bevor die Saison begonnen hat

Der kanadische Eishockeyspieler Tom Wilson vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals ist von der nordamerikanischen Profiliga NHL wegen eines brutalen Fouls im letzten Vorbereitungsspiel des Titelverteidigers gegen die St. Louis Blues für 20 Spiele gesperrt worden.

Washington - Dies gab die NHL wenige Stunden vor der Eröffnung der neuen Saison bekannt. In der Nacht zum Donnerstag (deutscher Zeit) empfangen die Caps die Boston Bruins in der Capital One Arena.

Der als Wiederholungstäter bekannte Wilson muss zudem 1,26 Millionen Dollar an einen Fond zur Unterstützung in Not geratener ehemaliger Spieler zahlen. Die Summe ergibt sich aus anteiligen Abzügen des Jahressalärs des Flügelspielers, das bei 5,17 Millionen US-Dollar liegt.

"Das ist Wilsons vierte Suspendierung in den vergangenen 105 Spielen, eine in der Geschichte unseres Departments bislang unerreichte Zahl an Sperren in so kurzer Zeit", teilte die für Spielersicherheit zuständige Abteilung der NHL mit.

Bereits in der vergangenen Saison war Wilson drei Mal suspendiert

Am vergangenen Sonntag hatte der 24-jährige Wilson den Schweden Oskar Sundqvist in vollem Tempo mit einem Schulter-Check gegen den Kopf zu Boden gestreckt. Sundqvist zog sich dabei schwere Oberkörperverletzungen zu und wird den Blues nach Klubangaben für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Wilson war in der vergangenen NHL-Saison nach harten Hits bereits drei Mal suspendiert worden und hatte insgesamt 187 Strafminuten angesammelt. Nur Michael Haley von den Florida Panthers wurde länger auf die Strafbank verbannt (212 Minuten).

sid