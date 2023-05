Halbfinale bei Eishockey-WM: Hier gibt es alle Infos zu USA gegen Deutschland

Von: Nils Wollenschläger

Am Samstag (27. Mai) findet bei der Eishockey-WM 2023 in Tampere das Halbfinale statt. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel USA gegen Deutschland:

Deutschland will nach dem Erfolg im Viertelfinale bei der Eishockey-WM 2023 nachlegen. Am Samstag (27. Mai) trifft das DEB-Team im Halbfinale in Tampere auf die USA.

Halbfinale der Eishockey-WM 2023 – im Live-Ticker von MANNHEIM24 finden Sie alle Infos zu USA gegen Deutschland.

Spielbeginn ist am Samstag um 17:20 Uhr. Zuvor bestreiten um 13:20 Uhr Kanada und Lettland das erste Halbfinale der WM. (nwo)