Eishockey-WM heute im Live-Ticker: Deutschland kämpft gegen Frankreich um das Viertelfinale

Von: Christoph Wutz

Deutschland kämpft um den Einzug ins Viertelfinale. © Imago / Newspix24

Deutschland braucht bei der Eishockey-WM nur noch einen Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen. Das Gruppenspiel gegen Frankreich im Live-Ticker.

Deutschland – Frankreich -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore: Zeitstrafen:

Update vom 23. Mai, 11.05 Uhr: Die Aufstellung des zuletzt drei Mal in Folge siegreichen DEB-Teams ist da. Im Vergleich zum Kantersieg gegen Ungarn wechselt Harold Kreis nur einmal. Verletzungsbedingt rückt Daniel Fischbuch für Manuel Wiederer in die dritte Reihe. Vor allem im Powerplay soll er eine wichtige Rolle einnehmen.

Update vom 23. Mai, 10.40 Uhr: Langsam, aber sicher wird es ernst in Tampere. Der Countdown läuft: In 40 Minuten startet die Partie. Schafft es Deutschland ins Viertelfinale der Eishockey-WM? Oder ist der Auftritt gegen die Franzosen heute bereits das letzte Spiel der Mannschaft von Harold Kreis? Wir sind gespannt!

Vorbericht: Tampere – Deutschlands Nationalteam hat bei der Eishockey-WM den Einzug ins Viertelfinale komplett in der eigenen Hand. Nach dem 7:2-Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis gegen Ungarn am Sonntag verlor nun Konkurrent Dänemark am Montag mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) gegen den Gruppenzweiten Schweden.

Eishockey-WM Ort: Arena Riga, Nokia Arena Datum: Freitag, 12. Mai 2023, bis Sonntag, 28. Mai 2023 Titelverteidiger: Finnland Rekordsieger: Kanada (27 Titel)

Nach Niederlage von Dänemark: Mit einem Sieg steht DEB-Team sicher im Viertelfinale der Eishockey-WM

Damit ist klar, dass das deutsche Team mit einem Sieg am Dienstag gegen Frankreich (hier erfahren Sie, wo sie das Spiel des DEB-Teams im TV verfolgen können), das keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen hat, auf jeden Fall Platz vier erreicht und damit in der Runde der letzten acht steht. Auch ein Sieg Dänemarks am Abend gegen Titelverteidiger und Gastgeber Finnland würde daran dann nichts mehr ändern.

Verliert Deutschland das Spiel gegen Frankreich nach regulärer Spielzeit, muss Dänemark Finnland ebenfalls unterliegen. Sollte Deutschland nach Verlängerung oder Penaltyschießen verlieren, dürfte Dänemark maximal nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnen, nicht aber in regulärer Spielzeit. Das direkte Duell mit den Dänen gewann Deutschland zuletzt mit 6:4.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Frankreich heute im Live-Ticker

Coach Kreis schielt vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Frankreich bereits auf ein mögliches Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz. „Wir beschäftigen uns natürlich gerade mit Frankreich, aber ich habe die Leistung der Schweiz schon zur Kenntnis genommen“, sagte er am Montag in Tampere. Bereits 2010 und 2021 hatte sich das deutsche Team gegen die Eidgenossen jeweils den Halbfinal-Einzug gesichert.

Bevor es allerdings womöglich gegen den souveränen Ersten der Gruppe B geht, steht noch das Duell mit den Franzosen an. Verfolgen Sie das Spiel der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Frankreich, am Dienstag um 11.20 Uhr, hier im Live-Ticker. (wuc/dpa)