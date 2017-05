Kapitän Ehrhoff droht WM-Aus: „Müssen Entscheidung treffen“

Köln - Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft droht eine Hiobsbotschaft: Kapitän Christian Ehrhoff ist weiter nicht fit und droht nun komplett auszufallen.

Christian Ehrhoff droht bei der Eishockey-WM in Köln das Aus. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft laboriert weiter an einer nicht näher definierten Oberkörperverletzung, sein Einsatz ist auch im dritten Vorrundenspiel am Montag (16.15 Uhr/Sport1) gegen Rekordweltmeister Russland fraglich. Bundestrainer Marco Sturm deutete nach dem 2:7 gegen Schweden an, nicht mehr lange einen Platz für den Verteidiger der Kölner Haie freizuhalten. "Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir können nicht nur hoffen, dass es besser wird", sagte Sturm.

Der Bundestrainer hat bislang nur sechs Verteidiger nominiert. Gegen Schweden habe man "die Müdigkeit in den Beinen und auch in den Köpfen gesehen", gab er zu. Als Ersatz für Ehrhoff steht der Mannheimer Sinan Akdag bereit. Sturm könnte allerdings auch NHL-Abwehrspieler Korbinian Holzer einsetzen, wenn er mit den Anaheim Ducks im Viertelfinale ausscheiden sollte.



SID