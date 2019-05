Live-Ticker: Plachta packt den Hammer aus und erlöst Deutschland gegen Dänemark

Nach dem hart erkämpften Erfolg gegen Großbritannien trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei in der zweiten Begegnung auf Dänemark. Alles dazu im Live-Ticker.

Deutschland - Dänemark 1:0 (0:0, -:-, -:-), So. 12. Mai, Start: 16.15 Uhr

Tore: Plachta (31.) Assists: GER: Draisaitl DEN: -

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

37. Minute: Nur noch die Deutschen im Moment. Dänemark kommt gar nicht hinten raus.

36. Minute: Draisaitl, dann Eisenschmid an die Latte, dann Pföderl, der an Dahm scheitert! Dänemark im Glück - aber die Skandinavier überstehen das Power-Play mit Müh und Not.

35. Minute: Ehliz und Bergmann setzen die Dänen unter Druck und verpassen das 2:0!

34. Minute: Zu viele Leute auf dem Eis! Jetzt gibt es auch für die Dänen eine soche Strafe. Bau sitzt sie ab.

33. Minute: Topchance für Dänemark. Eller ist komplett frei und scheitert!

32. Minute: Fünf gegen fünf jetzt wieder.

31. Minute: Ja! Tor für Deutschland! Plachta hämmert das Ding von rechts präzise ins Eck. Überzahl genutzt, der Assist kommt von Draisaitl. Plachtas erstes WM-Tor. Verdient!

31. Minute: Strafe für Dänemark! Vier gegen drei Überzahl, Beinstellen gegen Eller gepfiffen.

31. Minute: Seider ist eine absolute Positiv-Überraschung. Auch beim Vier-gegen-vier bekommt er jetzt Eiszeit.

Viele Strafen - Schiedsrichter pfeifen kleinlich

30. Minute: Die Unterzahl ist vorbei, aber sofort gibt es die nächste - für beide Teams! Holzer wegen Beinstellen und Jensen wegen Schwalbe. Vier gegen vier jetzt!

29. Minute: Bau prüft Niederberger. Wieder gut gehalten.

28. Minute: Glück für Deutschland - Handpass angezeigt. Das hätte eine Großchance für Dänemark gegeben.

27. Minute: Strafe gegen Deutschland: Reul gegen Bödker. Halten - wieder eine harte Entscheidung.

27. Minute: Eller! Dänemark hat jetzt bessere Chancen. Es geht hin und her im Moment.

26. Minute: Wieder Seider! Abgefälscht, gefährlich. Alles, was Seider macht heute, hat Hand und Fuß.

26. Minute: Seider aus der Distanz - Dahm hält.

25. Minute: Schusschance für Dänemarks Eller - im letzten Moment wird er gestört.

Deutschland übersteht das nächste Power-Play

24. Minute: Power-Play vorbei! Wieder eine starke Leistung der Deutschen in Unterzahl. Dann Icing gepfiffen - Dänemarks Coach schüttelt frustriert den Kopf!

24. Minute: Deutschland stört früh. Ganz schwer für Dänemark, trotz Überzahl.

23. Minute: Noch eine Minute geht das Power-Play.

23. Minute: Fauser hat in Unterzahl eine Schusschance. Gehalten!

23. Minute: Boedker probiert es von rechts aus der Distanz - Niederberger packt die linke Fanghand aus.

22. Minute: Power-Play für Dänemark jetzt nach Check von Hager gegen Madsen.

21. Minute: Auch die Dänen schicken einen Spieler bei Unterzahl zum Forechecken nach vorne. Und das wirkt - es geht mit fünf gegen fünf weiter.

21. Minute: Das Spiel läuft wieder. Das Power-Play geht noch 45 Sekunden lang weiter.

Erstes Drittel: Deutschland besser

20. Minute: Das erste Drittel ist vorbei. Deutschland spielt fokussiert und ist gut organisiert. Das 1:0 wäre verdient gewesen und das Team hätte das auch geschafft - nur, weil die Schiris extrem kleinlich pfeifen, steht es hier noch torlos.

20. Minute: Stark gespielt - Eisenschmid sucht Kahun, ein Däne wirft sich im letzten Moment dazwischen.

19. Minute: Halten - nächste Strafe für Dänemark. Power-Play! Storm muss raus.

19. Minute: Seidenberg mit einer Schusschance aus der Distanz! Schön gespielt vorher. Dahm fährt die Pranke aus.

18. Minute: Kahun, Tiffels und Mauer sind jetzt auf dem Eis. Gelingt noch ein Treffer vor dem Ende des ersten Drittels?

17. Minute: Insgesamt spielt Deutschland wesentlich besser und konzentrierter als gestern. Und ist die bessere Mannschaft als Dänemark, ganz klar.

16. Minute: Das Power-Play der Dänen ist vorbei! Und wieder ohne Chance für die Skandinavier.

16. Minute: Gute Arbeit von Ehliz. Die erste Hälfte des Power-Plays ist schon vorüber.

15. Minute: Wechselfehler - sechs Spieler auf dem Eis! Jetzt gibt es (nach 20 Sekunden) ein Power-Play für Dänemark. Eisenschmid muss runter. Ist das bitter.

14. Minute: Eisenschmids Versuch wird abgeblockt.

13. Minute: Unkonzentiertheit in der gegnerischen Zone und Puckverlust. Ärgerlich.

13. Minute: Power-Play für Deutschland! Jensen wegen Hakens. Da ist der Schläger ganz klar zwischen den Beinen.

12. Minute: Plachta zieht ab - er feuert das Ding knapp vorbei. Die Deutschen wollen endlich die Führung.

12. Minute: Großchance für Deutschland! Draisaitl haut das Ding am linken Kreuzeck am linken vorbei. Außenpfosten sogar! Superpass vorher von Seidenberg.

11. Minute: Stark: Ohne Chance für die Dänen geht das Power-Play vorüber.

11. Minute: 35 Sekunden noch Überzahl für Dänemark. Gut geklärt von Müller jetzt.

10. Minute: Die erste Hälfte verstreicht ohne gute Situation für die Dänen. Gut verteidigt von Deutschland.

10. Minute: Erstes Power-Play jetzt für die Dänen. Haken - Schopper muss raus.

9. Minute: Fauser stürmt alleine aufs Tor zu, bringt die Scheibe aber nicht unter. Das Spiel ist unterbrochen. Das Tor wurde verschoben. Es gibt Bully außerhalb. Die Schiedsrichter sind bisher nicht auf der Seite der DEB-Cracks.

8. Minute: Schuss auf Niederberger aus spitzem Winkel, der Keeper ist auf dem Posten.

8. Minute: Das Power-Play verstreicht also ohne Treffer.

Bergmanns Tor zählt nicht

7. Minute: Das Tor zählt nicht! Die Deutschen protestieren. Nur, weil Ehliz‘ Trikot im Torraum war? Unglaublich!

7. Minute: Die dänischen Coaches lassen die Szene von den Referees beobachten. Es soll eine Torhüterbehinderung vorgefallen sein von Ehliz. Der deutsche war hauchzart drin in Dahms Torraum. Mit dem Trikot höchstens. Das wäre hart, wenn das zurückgenommen wird. Dahm schiebt eher Ehliz, der vor ihm steht.

7. Minute: Ja! Tor für Deutschland! Lean Bergmann! Er zieht aus der Distanz ab und haut das Ding ins rechte Kreuzeck! Für den Keeper ist der Puck schwer zu sehen. Der Assist kam von Plachta.

7. Minute: Eisenschmid wird in der Mitte freigespielt und scheitert am dänischen Keeper Dahm. Dann sofort die nächste Chance - Außenpfosten!

Erstes Power-Play für Deutschland

6. Minute: Strafminute für Dänemarks Boedker wegen Behinderung: 2 Minuten.

5. Minute: Stark gemacht von Seider. Körpertäuschung, und schon ist jeder Druck der Dänen weg. Super vom 18-Jährigen.

5. Minute: Viele Abschlüsse in den ersten Minuten auf beiden Seiten bisher.

4. Minute: Guter Angriff über Plachta. Letztlich endet die Szene mit einem Versuch von Madsen auf der anderen Seite - Niederberger hält.

3. Minute: Die Dänen sind viel enger am Mann als die Briten gestern.

2. Minute: Die Dänen gehen hart in den Forecheck. Das sieht nach viel Arbeit für die Deutschen aus.

2. Minute: Deutschland geht mit einem Mann vorne drauf. Nächster Bully jetzt.

1. Minute: Bullygewinn von Kahun, Puckbesitz für Deutschland.

1. Minute: Erster Scheibenverlust von Niederberger. Plachta bügelt aus.

16.16 Uhr: Los geht‘s!

16.12 Uhr: Die deutsche Mannschaft steht bereit, die Dänen ebenfalls. Das DEB-Team muss sich heute gegen einen zweifellos stärkeren Gegner als Großbritannien steigern, wenn sie bei dieser WM eine gute Rolle spielen will.

16.07 Uhr: Gleich geht‘s in der Steel Arena in Bratislava los.

15.24 Uhr: Die Aufstellungen sind da.

Deutschland: Dänemark: Angriff: R1: Plachta, Draisaitl, Eisenschmid R2: Tiffels, Kahun, Mauer R3: Ehliz, Hager, Pfoderl R4: Noebels, Fauser, Bergmann Angriff: R1: Jensen, Eller, Storm R2: Boedker, Regin, Madsen R3: Meyer, Jensen, Bau R4: Olesen, Jakobsen, Poulsen Verteidigung: R1: Müller, Holzer R2: Y. Seidenberg, Seider R3: Schopper, Nowak R4: Reul Verteidigung: R1: O. Lauridsen, M. Lauridsen R2: Jensen Aabo, Lassen R3: Jensen, Larsen R4: Bruggisser Tor: Starting: Niederberger Bank: Treutle Tor: Starting: Dahm Bank: Nielsen

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des zweiten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei +++

Kosice - In der Gruppe A bekommt es die Mannschaft des DHB in der Vorrunde mit Kanada, USA, Finnland, Slowakei, Dänemark, Frankreich und Auftaktgegner Großbritannien zu tun. Während beim Turnierauftakt gegen die Engländer mit einem Erfolg für Deutschland fest gerechnet werden konnte, warten in den weiteren Gruppenspielen schon andere Kaliber. Mit dem Kader, den Deutschland zur Verfügung hat, tat man sich beim Auftakt unerwartet schwer (3:1), nun geht es beim zweiten Auftritt gegen einen Gegner, welcher der DHB-Auswahl nicht in allzu guter Erinnerung geblieben ist. In der Slowakei bekommt es das DEB-Team von Bundestrainer Toni Söderholm nun mit Dänemark zu tun!

Das nordeuropäische Nachbarland war im Vorjahr der Ausrichter der WM 2018 und verpasste nur knapp das Viertelfinale, als man in der Deutschland-Gruppe am Ende auf Platz fünf landete. Zur Erinnerung: Das direkte Duell konnten die Dänen mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen den Favoriten für sich entscheiden. Das DHB-Team landete am Ende mit vier Punkten weniger auf dem sechsten Rang und verpasste ebenfalls die Runde der letzten Acht.

Wer spielt wann? Den Spielplan der Eishockey-WM 2019 haben wir vorbereitet. Sie möchten das WM-Spiel zwischen Dänemark und Deutschland live im TV oder Stream verfolgen? Wir erklären Ihnen, wo Sie es sehen können.