Eishockey-WM im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien - Drei DEB-Jungs spielen für die NHL vor

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt gegen Tschechien um den Einzug ins Halbfinale der Eishockey-WM 2019. Wir bieten einen Live-Ticker.

12.14 Uhr: Spielen drei Jungs bei der WM um ihre sportliche Zukunft in der NHL? Die WM ist eine Bühne, bei der sich die jungen, hoffnungsvollen Spieler toll präsentieren können. Vor allem die drei Youngster der Adler Mannheim zeigen, was für ein Potenzial in ihnen steckt.

Was wohl der Deutsche Meister dazu sagt? Trainer Pavel Gross wird die Weltmeisterschaft wohl mit gemischten Gefühlen verfolgen. Denn seine drei Talente Mortiz Seider, Lean Bergmann und Markus Eisenschmid spielen toll, könnten aber dadurch gar nicht mehr für Mannheim auflaufen.

Eisenschmid ist zweitbester Scorer des DEB-Teams - hinter Superstar Leon Draisaitl. „Die NHL ist immer noch ein Ziel von mir“, sagte er jüngst. Die Scouts, die voranging wegen Verteidiger Seider kamen, richteten ihren Blick aber auch auf Eisenschmid.

Eisenschmid, der schon einmal in Übersee war, aber nicht unter Vertrag genommen wurde, will erst nach der WM entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eingeladen wird, ist sehr hoch. "Ich habe das alles durchlebt und weiß, dass sie einem einfach nur was erzählen, weil sie einen haben wollen", sagt er, "am Ende ist es dann doch nicht so. Da muss man schon vorsichtig sein."

Auch Lean Bergmann, der eigentlich ab der Saison 2019/2020 im Dress des Deutschen Meisters aufs Eis gehen wird, soll mehrere Angebote haben. Keinem der Akteure würden die Adler einen Stein in den Weg legen, heißt es.

Seider, der nach einem Check gegen die Slowakei ausgefallen ist, steht gegen Tschechien vor dem Comeback. Über den NHL-Draft im Sommer sagt er: „Das wird ein tolles Event für mich und meine Familie. Das wird ein unheimlich schönes Erlebnis“.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des Viertelfinals bei der Eishockey-WM 2019 zwischen Deutschland und Tschechien.

Bratislava - Nach sieben Partien in Kosice ist das deutsche Team weiter nach Bratislava gereist. Und die Fahrt mit dem Zug dürfte mit einem Grinsen über beide Backen vonstatten gegangen sein. Denn das letzte Vorrundenspiel gegen Finnland gewannen die Deutschen mit 4:2. Mit dem bisher besten WM-Auftritt gegen Finnland sammelte das DEB-Team Selbstvertrauen für das Viertelfinale.

Wegen des Siegs gegen die Finnen wurden die Deutschen durch die Schützenhilfe von Kanada noch Dritter und umgingen so Russland im Viertelfinale. Die weiteren Partien der WM haben wir auch für Sie aufgeschlüsselt. Der Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist stark genug, um auch die favorisierten Tschechen zu bezwingen. Alles zum Spiel erfahren Sie unserem Ticker oder können Sie live im TV sehen.

Alle News rund um die Mannschaft von Toni Söderholm bekommen Sie in unserem News-Ticker. Auf die Finnen um ihren Star Kaapo Kakko oder die Russen mit Alexander Ovetchkin könnte das DEB-Team erst wieder im Finale treffen.