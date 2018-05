Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland

Mit drei NHL-Stars und neun Silber-Helden von Olympia tritt das Team Deutschland bei der Eishockey-WM 2018 an. Hier gibt es den Kader des DEB-Teams im Überblick.

Der sensationelle Erfolg des DEB-Teams bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar hat die Aufmerksamkeit der Sportfans für den Kufensport in der Bundesrepublik deutlich verstärkt. Entsprechend gespannt blicken die Interessierten nun in Richtung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2018, die am 4. Mai beginnt. Dort trifft Deutschland unter anderem auf Kanada, Finnland und die USA (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan). Wird Deutschland erneut auf sich aufmerksam machen können und vielleicht sogar ähnlich weit kommen wie es in Südkorea der Fall war?

Insgesamt berief Bundestrainer Marco Sturm 25 Spieler ins Aufgebot für die Eishockey-WM 2018. Bei der Kaderbekanntgabe fünf Tage vor dem ersten WM-Spiel sagte Bundestrainer Marco Sturm: „Wir fahren mit einem verjüngten Kader nach Dänemark. Einige Spieler schnuppern erstmals WM-Luft. Wir möchten weiter unter den Top-Acht-Nationen in der Weltrangliste bleiben.“

Kader für die Eishockey-WM 2018: Veränderungen zu Olympia

Schon vor der Eishockey-WM war klar: Der Kader, mit dem Marco Sturm und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ins Turnier gehen werden, wird ein anderes Gesicht haben als bei Olympia 2018 (das war der DEB-Kader in Pyeongchang). Vier Stützen der Silber-Helden fielen schon vorab definitiv weg.

Gerrit Fauser (28) von den Grizzlys Wolfsburg hat sich im ersten DEL-Spiel nach der Rückkehr aus Südkorea eine schwere Schulterverletzung zugezogen und fällt damit für das Turnier in Dänemark aus. Ebenso muss David Wolf von den Adler Mannheim verletzungsbedingt passen. Die weiteren Stützen werden aus anderen, noch weitreichenderen Gründen nicht zur Verfügung stehen.

Christian Ehrhoff hat nach dem Playoff-Aus mit seinen Kölner Haien im Viertelfinale etwas überraschend sein Karriereende bekanntgegeben - 28 Tage nach dem Olympia-Finale. Am 11. April haben mit Patrick Reimer (Thomas Sabo Ice Tigers) und DEB-Kapitän Marcel Goc (Adler Mannheim) zwei weitere Spieler das Ende ihrer Länderspiel-Karrieren bekannt gegeben.

Kader für die Eishockey-WM 2018: Drei NHL-Stars rücken ins Team

Der Hauptgrund aber, warum das DEB-Team mit einem veränderten Kader in die Eishockey-WM 2018 starten wird, ist die Tatsache, dass ein Teil der deutschen NHL-Spieler dem Bundestrainer im Gegensatz zu Olympia zur Verfügung stehen wird. Zu den Spielen in Südkorea wurden die Akteure der besten Liga der Welt nicht abgestellt, zur WM ist das aber anders - jedoch nur unter einer Bedingung. Und die lautet: Für das jeweilige NHL-Team muss die Saison bereits beendet sein, es also die am 11. April gestarteten Playoffs verpasst haben oder aus ihnen ausgeschieden sein. Nach der Absage von Keeper Thomas Greiss (New York Islanders) haben aber Dennis Seidenberg, Leon Draisaitl und Korbinian Holzer erklärt, bei der Eishockey-WM 2018 für Deutschland zu spielen.

Insgesamt berief Sturm sieben Nordamerika-Profis in seinen 25 Mann starken Kader. Darunter ist auch Stürmer Manuel Wiederer aus der unterklassigen AHL, der erstmals zur Nationalmannschaft stößt und einer von sieben WM-Debütanten im Team ist. Hinzu kommt mit Dominik Kahun ein künftiger NHL-Spieler, der vom EHC Red Bull München zu den Chicago Blackhawks wechseln wird, wie tz.de* berichtete.

+ Deutsche NHL-Stars unter sich: Dennis Seidenberg, Tobias Rieder und Leon Draisaitl (v.l.). Rieder wird nicht bei der WM dabei sein. © dpa / Stefan Diepold

Im Tor setzt Sturm auf das Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers) und Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt), hofft aber noch auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer als Nachrücker. Der 26-Jährige spielt momentan aber noch mit den Washington Capitals in den Playoffs. Aus diesem Grund ist Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG) vorerst nicht gemeldet.

Auch Angreifer Matthias Höfflin (Schwenninger Wild Wings) wurde vorerst nicht gemeldet. Seinen Kaderplatz könnte Tom Kühnhackl bekommen, der aktuell mit den Pittsburgh Penguins ebenfalls noch in den Playoffs der amerikanischen Eishockeyliga NHL spielt. Insgesamt wurden 23 Spieler nomniniert, wobei der Kader im Laufe des Turniers noch bis auf 25 Spieler aufgefüllt werden darf.

Kader für die Eishockey-WM 2018: Nur neun Olympia-Helden sind dabei

Ein Großteil der Olympia-Helden von Pyeongchang wird an der Eishockey-WM 2018 nicht teilnehmen, insgesamt 14 Akteure werden nicht nach Dänemark reisen. Im Aufgebot für das Turnier fehlen unter anderem Torhüter Danny aus den Birken, die Stürmer Brooks Macek und Frank Mauer sowie Verteidiger Daryl Boyle vom deutschen Meister EHC Red Bull München, sowie Abwehrspieler Frank Hördler von Vizemeister Eisbären Berlin. Damit bleiben Marco Sturm neun Silber-Helden von Südkorea, die mit zur Eishockey-WM reisen.

+ Felix Schütz, Brooks Macek und Patrick Hager (v.l.) bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Von ihnen wird nur Hager die WM spielen. © AFP / JUNG YEON-JE

Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland

Pos Nr. NAME VORNAME Geburts. Team LS Torwart 31 Treutle Niklas 29.04.1991 Thomas Sabo Ice Tigers 11 Torwart 51 Pielmeier Timo 07.07.1989 ERC Ingolstadt 46 Verteidigung 5 Holzer Korbinian 16.02.1988 Anaheim Ducks 45 Verteidigung 24 Seidenberg Dennis 18.07.1981 New York Islanders 66 Verteidigung 32 Mebus Oliver 30.03.1993 Thomas Sabo Ice Tigers 12 Verteidigung 36 Seidenberg Yannic 11.01.1984 EHC Red Bull München 155 Verteidigung 40 Krupp Björn 06.03.1991 Grizzlys Wolfsburg 40 Verteidigung 41 Müller Jonas 19.11.1995 Eisbären Berlin 21 Verteidigung 67 Ebner Bernhard 12.09.1990 Düsseldorfer EG 38 Verteidigung 91 Müller Moritz 19.11.1986 Kölner Haie 132 Sturm 21 Krämmer Nicolas 23.10.1992 Kölner Haie 40 Sturm 22 Plachta Matthias 16.05.1991 Adler Mannheim 72 Sturm 27 Uvira Sebastian 26.01.1993 Kölner Haie 24 Sturm 29 Draisaitl Leon 27.10.1995 Edmonton Oilers 38 Sturm 42 Ehliz Yasin 30.12.1992 Thomas Sabo Ice Tigers 61 Sturm 50 Hager Patrick 08.09.1988 EHC Red Bull München 114 Sturm 58 Eisenschmid Markus 22.01.1995 Laval Rocket 3 Sturm 59 Wiederer Manuel 21.11.1996 San Jose Barracuda 0 Sturm 65 Michaelis Marc 31.07.1995 Minnesota State University 8 Sturm 72 Kahun Dominik 02.07.1995 EHC Red Bull München 45 Sturm 86 Pietta Daniel 09.12.1986 Krefeld Pinguine 97 Sturm 92 Noebels Marcel 14.03.1992 Eisbären Berlin 53 Sturm 95 Tiffels Frederik 20.05.1995 Wheeling Nailers 21 (Stand der Anzahl der Länderspiele (LS): 30. April 2018)

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.