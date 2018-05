Live-Ticker: Deutschland startet gegen Dänemark - Sturm: „Das wird eine große Herausforderung

Start frei für die Eishockey-WM 2018, Deutschland trifft zum Auftakt auf Gastgeber Dänemark. Holt das DEB-Team gleich die ersten Punkte? Das erfahren Sie hier im Live-Ticker.

Deutschland - Dänemark -:- (-:-, -:-, -:-) Spielbeginn: Freitag, 20:15 Uhr

Deutschland: Tor: Pielmeier Verteidigung: Holzer, D. Seidenberg - Y. Seidenberg, M. Müller - J. Müller, Krupp - Uvira, Ebner Sturm: Plachta, Draisaitl Ehliz - Wiederer, Kahun, Hager - Noebels, Pietta, Krammer - Eisenschmid, Tiffels, Michaelis Dänemark: Tor: Andersen Verteidigung: Lassen, Larsen - Jensen Aabo, Lauridsen - Nicho. Jensen, Da. Nielsen - Kristensen Sturm: Bjorkstrand, Regin, Nick. Jensen - Hardt, Fr. Nielsen, Storm - Madsen, Jakobsen, Christensen - Bau, Jesp. Jensen, Russell Tore: --- Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

19:58 Uhr: In 15 Minuten geht es los. Auf die Deutschen wartet ein harter Brocken. Auch die dänischen Spieler sind in den Top-Ligen unterwegs. Viele spielen in Finnland, Russland oder sogar in Nordamerika.

19:46 Uhr: Funny Fact - vor allem für alle Fans des EHC Red Bull München: Mads Christensen steht heute im Lineup der Dänen. Noch dazu findet das Spiel in Herning, in der Jyske Bank Boxen statt. Christensen ist gebürtiger Herninger. Für ihn also ein ganz besonderes Match zum Auftakt der Heim-WM.

19:31 Uhr: Auch die Lineups sind jetzt bekannt. Und Deutschland setzt volle Power auf die NHL-Jungs. In der ersten Defense-Reihe dürfen Korbinian Holzer und Dennis Seidenberg ran. Im Sturm starten höchstwahrscheinlich Leon Draisaitl, Yasin Ehliz und Matthias Plachta.

Bei den Dänen fangen Lassen und Larsen in der Verteidigungs-Reihe eins an. In der ersten Stürmerformation ist nicht wie vielleicht erwartet Frans Nielsen von den Detroit Red Wings, sondern Peter Regin. Neben Regin sind Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets) und Nicklas Jensen (Jokerit Helsinki)

19:17 Uhr: Auch eine wichtige Personalie: Timo Pielmeier wird im Tor stehen. Und der will wirklich mit 100 Prozent ins Spiel gehen. Denn er wird schon von einem Helfer bis ins Tor gefahren.

19:11 Uhr: „Ich habe mehrfach gesagt, das wir auf dem Teppich bleiben müssen. Das hier ist ein anderes Turnier mit anderen Voraussetzungen und anderen Spielern“, so Marco Sturm zu den Erwartungen nach dem Silbergewinn bei Olympia.

19:03 Uhr: „Wenn du die Auftaktpartie gewinnst, kann dieser Erfolg ein Team ins Rollen bringen“, so Marco Sturm in Interview mit dem Deutschen Eishockey-Bund. Was können die Deutschen eigentlich von den Dänen erwarten. Auch über den ersten Gegner hat der Bundestrainer eine klare Meinung: „Die Dänen sind eine laufstarke Mannschaft, die mit Tempo und Intensität in die Partie gehen werden. Sie schießen aus allen Lagen. Das wird eine große Herausforderung“

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Auftakt der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Dänemark. Los geht‘s am Freitagabend um 20:15 Uhr! Gleich zum Start in die Vorrunde geht es für das DEB-Team gegen die Gastgeber um wichtige Zähler, denn in der Gruppe B warten mit den USA, Kanada oder Finnland starke Gegner, gegen die ein Punktgewinn schwierig wird. Wie schlägt sich der Olympia-Zweite gegen den Gastgeber aus Skandinavien? Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Deutschland gegen Dänemark bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

68 Tage nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang steht für die deutsche Nationalmannschaft der Start in die Eishockey-WM 2018 an. Die Euphorie der Spiele in Südkorea ist noch immer spürbar, die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft groß. Dennoch ist klar: Für das DEB-Team, das mit einem komplett anderen Gesicht bei der WM antritt (Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland), geht es in erster Linie um das Erreichen der K.o.-Runde.

Um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, muss Deutschland die Gruppe B in der Vorrunde mindestens als Vierter beenden. Neben Dänemark trifft die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm noch auf Kanada, Finnland, die USA, Norwegen, Lettland und Südkorea (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan). Dafür wird jeder Punkt benötigt und so sollte schon gegen die Dänen etwas Zählbares eingefahren werden.

Schon bei der Eishockey-WM 2017 trafen Deutschland und Dänemark aufeinander. Vor 18.629 Zuschauern verlor das DEB-Team in Köln mit 2:3 nach Verlängerung - und das, obwohl man durch Tore von Patrick Reimer und Brooks Macek nach zehn Minuten mit 2:0 geführt hatte. Das soll diesmal aus deutscher Sicht nicht passieren.

