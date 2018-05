Eishockey-WM 2018: So sehen Sie Deutschland gegen Dänemark heute live im TV und im Live-Stream

Zum Auftakt der Eishockey-WM 2018 trifft Deutschland auf Gastgeber Dänemark. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Herning - 3,19 Millionen Zuschauer schalteten am 25. Februar 2018 um 5.10 Uhr ihren Fernseher ein - und das wegen einer Sportart, die in Deutschland lediglich in der zweiten Reihe stattfindet. Doch wenn eine deutsche Nationalmannschaft sensationell in das Olympische Finale beim Eishockey einzieht und auf dem Weg dorthin den Weltmeister und den Titelverteidiger ausschaltet, dann zieht das zahlreiche Sportfans in seinen Bann. Dass es dann „nur“ zur Silbermedaille gereicht hat, war zweitrangig. Der Kufensport stand plötzlich im Fokus, was auch während der Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga zu spüren war.

68 Tage nach dem Olympia-Wunder von Pyeongchang betritt die deutsche Nationalmannschaft wieder die große Bühne. Das Team Deutschland bestreitet am Freitag sein erstes Spiel bei der Eishockey-WM 2018 und trifft direkt im ersten Spiel der Gruppe B auf den Gastgeber Dänemark. Und angesichts der starken Gegner (es geht unter anderem gegen die USA, Kanada und Finnland) ist ein ordentlicher Start fast schon ein Muss.

Kein leichtes Unterfangen für Bundestrainer Marco Sturm, der im Vorfeld der Eishockey-WM 2018 mit einigen Absagen zu kämpfen hatte. Lediglich neun Helden von Olympia werden bei dem Turnier auflaufen, 14 sagten ihre Teilnahme ab. Dafür aber wird das DEB-Team von drei NHL-Stars verstärkt (Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland).

Deutschland - Dänemark: Eishockey-WM 2018 heute live im Free-TV bei Sport1

Eishockey-Fans aufgepasst! Das Auftakt-Match der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM gegen Dänemark wird am Freitagabend im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Sport1 hat sich die TV-Rechte gesichert und zeigt 36 WM-Spiele, darunter auch das Duell zwischen Deutschland und Dänemark, live und in voller Länge. Weitere Begegnungen laufen auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ sowie im Live-Stream auf sport1.de.

Die Live-Übertragung aus Herning beginnt am 4. Mai um 20 Uhr. Vor Ort melden sich Moderator Sascha Bandermann und Sport1-Experte Rick Goldmann. Kommentiert wird die Partie von Sebastian Schwele.

Deutschland - Dänemark: Eishockey-WM 2018 heute im Live-Stream von Sport1

Wenn Sie das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Dänemark auf dem Laptop oder PC verfolgen möchten, gibt es im Internet auf tv.sport1.de einen kostenlosen Live-Stream. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser aufrufbar.

Übrigens: Dank der Sport1-Video-App lässt sich das Match auch auf dem Smartphone oder Tablet problemlos streamen. Diese können Sie gratis bei iTunes (für iOS) oder im Google Play Store (für Android) herunterladen.

Wichtig: Live-Streams verbrauchen eine sehr hohe Datenmenge. Das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags könnte daher sehr schnell aufgebraucht sein. Nutzen Sie deshalb beim Streamen eine stabile WLAN-Verbindung.

Deutschland - Dänemark: Eishockey-WM 2018 heute im Live-Stream von DAZN

Auch der Online-Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel Deutschland gegen Dänemark am Freitag ab 20.15 Uhr ebenfalls live. Allerdings ist DAZN nicht gratis nutzbar. Wer das Eishockey-Match sehen möchte, muss sich zuvor auf dem Portal registrieren. Der erste Monat bei DAZN ist zwar gratis, anschließend kostet der Dienst aber pro Monat 9,99 Euro. Doch immerhin ist das Abonnement jederzeit kündbar.

Bei iTunes und im Google Play Store steht Ihnen die DAZN-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Außerdem gibt es die App auch für die Spielekonsolen PlayStation 4 und XBOX One.

Deutschland - Dänemark: Eishockey-WM 2018 heute im kostenlosen Live-Stream

Im Netz finden Sie am Freitag auf diversen Seiten eine Vielzahl an kostenlosen Live-Streams zum Spiel Deutschland gegen Dänemark bei der Eishockey-WM 2018. Beachten Sie jedoch, dass bei der Nutzung dieser Streaming-Angebote die Gefahr besteht, sich Computer-Viren oder andere Malware einzufangen, die Ihren PC, Laptop oder Ihre mobilen Endgeräte beschädigen können.

Hinzu kommt, dass mittlerweile nicht mehr nur die Betreiber solcher illegaler Dienste gegen das Gesetz verstoßen, sondern auch die Streamer selbst. Das hat der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr entschieden.

Deutschland - Dänemark: Eishockey-WM 2018 heute bei uns im Live-Ticker

Sie suchen am Freitagabend einen Live-Ticker zur WM-Partie Deutschland gegen Dänemark? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir begleiten das Geschehen auf dem Eis in Herning live.

Deutschland - Dänemark: Die letzten fünf Duelle

Datum Wettbewerb Ort Begegnung Ergebnis 12.05.2017 WM 2017 Köln Dänemark - Deutschland 3:2 n.V. 12.05.2012 WM 2012 Stockholm Deutschland - Dänemark 2:1 07.05.2011 WM 2011 Bratislava Dänemark - Deutschland 4:3 n.P. 12.05.2010 WM 2010 Köln Dänemark - Deutschland 1:3 01.05.2009 WM 2009 Bern Deutschland - Dänemark 1:3

Eishockey-WM 2018: Spielplan der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 04.05.2018 20.15 Uhr Herning Deutschland - Dänemark 06.05.2018 16.15 Uhr Herning Deutschland - Norwegen 07.05.2018 16.15 Uhr Herning USA - Deutschland 09.05.2018 16.15 Uhr Herning Deutschland - Südkorea 12.05.2018 12.15 Uhr Herning Lettland - Deutschland 13.05.2018 20.15 Uhr Herning Deutschland - Finnland 15.05.2018 16.15 Uhr Herning Kanada - Deutschland Sie interessieren sich auch für andere Spiele bei der Eishockey-WM 2018? Kein Problem! Wir haben für Sie den kompletten Spielplan des Turniers zusammengestellt.

