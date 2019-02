Neun Festnahmen nach Doping-Razzia bei Ski-WM - deutscher Sportmediziner darunter

Zwei in Erfurt

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften werden sieben Personen am Mittwoch in Seefeld festgenommen, dazu zwei in Erfurt. Das BKA spricht von der Zerschlagung eines „weltweit agierenden Dopingnetzwerks“.