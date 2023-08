City-Biathlon: So läuft das Abschiedsrennen von Herrmann-Wick und Co.

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Denise Herrmann-Wick verabschiedet sich beim City-Biathlon in Wiesbaden von ihren Fans. © Ruf/chiemgau24.de

Beim City-Biathlon 2023 in Wiesbaden ist erstmals auch ein Abschiedsrennen im Programm. Dabei treten sechs Athletinnen an, darunter auch Denise Herrmann-Wick.

Wiesbaden - Für gleich sechs ehemalige Top-Biathletinnen fällt am Sonntag beim City-Biathlon in Wiesbaden endgültig der Vorhang. Beim beliebten Sommer-Biathlon in der Innenstadt der hessischen Landeshauptstadt haben die Veranstalter ein Abschiedsrennen ins Programm genommen.

Viele Augen der deutschen Biathlon-Fans werden sich dabei auf Denise Herrmann-Wick richten. Die beste deutsche Biathletin der vergangenen Jahre verkündete im März ihr Karriereende, beim City-Biathlon wird sie nochmals zur Waffe greifen.

Biathlon: Für Herrmann-Wick und Co. steht der Spaß im Vordergrund

Das Abschiedsrennen hat dabei freundschaftlichen Charakter. „Im Abschiedsrennen wird es nicht um Zeiten und Platzierungen gehen, der Spaß steht im Mittelpunkt“, so kündigt es der Veranstalter auf seiner Homepage an. Dennoch müssen die Teilnehmerinnen am Sonntag zu einem sportlichen Wettbewerb antreten.

Im Abschiedsrennen werden insgesamt drei Runden à 1,4 Kilometer absolviert. Zweimal geht es an den Schießstand, je einmal liegend und stehend. Quelle: Homepage City-Biathlon Wiesbaden

Neben Herrmann-Wick gehen weitere prominente Damen an den Start. Vanessa Hinz beendete im Februar 2023 ihre erfolgreiche Laufbahn und wird in Wiesbaden auf einige ehemalige Weggefährtinnen treffen. So zeigen sich aus der deutschen Mannschaft auch Karolin Horchler und Maren Hammerschmidt nochmals ihren Fans.

Horchler und Hammerschmidt beendeten nach der Saison 2021/22 ihre Karriere. Hammerschmidt arbeitet inzwischen im Deutschen Skiverband in der Presseabteilung, Horchler macht eine Ausbildung zur Hebamme.

Biathlon: Zwei Norwegerinnen dabei - Gibt es eine Sonderregel?

Komplettiert wird das Feld von zwei Norwegerinnen, die die vergangenen Jahre im Damen-Biathlon entscheidend mitgestalteten. Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roeiseland verabschiedeten sich von der aktiven Laufbahn nach der abgelaufenen Saison.

Eckhoff wird man in Wiesbaden dann erstmals seit über einem Jahr bei einem internationalen Biathlon-Event sehen. Die mehrfache Weltmeisterin und ehemalige Gesamtweltcupsiegerin war in der vergangenen Saison wegen gesundheitlicher und mentaler Probleme nicht an den Start gegangen.

Für Roeiseland könnte es gar eine Sonderregel geben. Die erfolgreichste Biathletin der vergangenen Jahre ist schwanger und bereits mit stattlicher Babykugel ausgestattet. Da könnte das Liegendschießen kompliziert werden. Gut möglich also, dass die Norwegerin zwei Stehendanschläge absolviert.

Quelle: chiemgau24.de

truf