Calgary sticht Oberhof aus: Rodel-WM 2021 in Kanada

Die Rodel-WM 2021 findet nicht in Deutschland statt.

Die 50. Weltmeisterschaften der Rennrodler finden im Jahr 2021 im kanadischen Calgary statt. Das teilte der internationale Dachverband FIL im rumänischen Constanta mit.

Im Rennen um die Jubiläums-Titelkämpfe setzte sich die Olympiabahn von 1988 damit gegen den deutschen Bewerber Oberhof durch, Calgary gewann die Abstimmung mit 20:15 Stimmen. Die kanadische Eisrinne ist damit zum vierten Mal nach 1990, 1993 und 2001 Schauplatz einer Rodel-WM.

Im kommenden Winter sind die Olympischen Spiele in Pyeongchang/Südkorea der Saisonhöhepunkt, in den folgenden Jahren finden die Weltmeisterschaften in Winterberg (2019) und im russischen Sotschi (2020) statt.

SID