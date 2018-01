Stoch nimmt Kurs auf Vierfachsieg - Wellinger mit starkem ersten Sprung

Der Pole Kamil Stoch nimmt bei der Vierschanzentournee Kurs auf den historischen Vierfachsieg, den bisher nur Sven Hannawald geschafft hat.

Bischofshofen - Der Olympiasieger sprang im ersten Durchgang am Samstag in Bischofshofen auf 132,5 Meter und liegt damit beim letzten Tournee-Springen zur Halbzeit in Führung. Sein ärgster Verfolger, Landsmann Dawid Kubacki, liegt nach einem Sprung auf 132 Meter zunächst 2,5 Punkte hinter dem 30 Jahre alten Stoch. Der Österreicher Stefan Kraft ist Dritter.

Die deutschen Skispringer dürfen nach dem verletzungsbedingten Aus von Top-Springer Richard Freitag auf ein viertes Podest im vierten Springen hoffen. Bester DSV-Adler war im ersten Durchgang auf der Paul-Außerleitner-Schanze Andreas Wellinger (6.) mit einem Sprung auf 129 Meter. Auch Markus Eisenbichler auf Rang neun (126,5 Meter) liegt noch aussichtsreich im Rennen.

dpa