Biathlon-WM: Medaillenregen im Massenstart: Herrmann gewinnt Bronze

Die Biathlon-WM im schwedischen Östersund neigt sich am Sonntag mit den Massenstarts dem Ende zu. Den Start in den Endspurt machen die Frauen um 13.15 Uhr, um 16 Uhr folgen die Männer. Denise Herrmann brilliert und gewinnt Bronze. Zweitbeste Deutsche wird Laura Dahlmeier. Wir berichten live von den Rennen.

Live-Ticker zur Biathlon-WM 2019 in Östersund

Massenstart der Frauen am Sonntag, 17. März ab 13.15 Uhr

Massenstart der Männer am Sonntag, 17. März ab 16.00 Uhr

Um 16 Uhr geht es weiter mit dem letzten Rennen in Östersund: Dem Massenstart der Herren. Wir berichten wieder live - bis dahin gönnen wir uns eine kleine Pause.

So lief der Massenstart der Frauen:

Gratulation an die Italienerin Dorothea Wierer. Sie gewinnt Gold beim letzten Rennen in Östersund. Zweite wird die Russin Ekaterina Yurlova-Percht. Denise Herrmann schafft mit einer soliden Leistung ihre dritte Medaille - sie gewinnt Bronze nach Gold in der Verfolgung und Silber mit der Mixed-Staffel. Herrmann dazu: "Ich habe beim Anschießen gemerkt dass es schwierig zum Treffen ist. Ich habe versucht mich komplett auf mich zu konzentrieren und auf der Strecke Zeit gut zu machen. Bronze ist nun eine extreme Genugtuung - es fühlt sich richtig gut an, es ist eine lange Saison und ich bin stolz drauf, so gut durchzukommen."

Laura Dahlmeier wird zweibeste Deutsche, sie hat es am Ende noch auf den sechsten Rang geschafft. Franziska Preuß hat das noch mit Rang 19 ganz vernünftig beendet nach den bitteren fünf Schussfehlern. Franziska Hildebrand läuft auf Platz 21.

Enttäuschend verlief das Rennen für die Slowakin Anastasiya Kuzmina: Sie fällt weit zurück auf Platz 28, obwohl sie mit der Startnummer 1 ins Rennen ging.

Das Endergebnis:

1 Wierer (37:26.40m) 2 Yurlova-Percht (+4.90s) 3 Herrmann (+15.40s) 4 Oeberg (+52.70s) 5 Eckhoff (+57.70s) 6 Dahlmeier (+1:03.40m) 7 Olsbu (+1:10.10m) 8 Vittozzi (+1:11.20m) 9 Persson (+1:29.70m) 10 Reid (+1:32.10m)

Der Ticker vom Massenstart der Frauen zum Nachlesen:

+++13.51 Uhr: 16,4 Sekunden liegt Herrmann hinter Wierer.

+++13.49 Uhr: Ein Kilometer noch bis zum Ziel: Wierer zieht auf Position 1 davon, gefolgt von Yurlova-Percht und Denise Herrmann.

Biathlon-WM: Bronze für Herrmann? Rang 3 auf der letzten Runde

+++13.47 Uhr: Denise Herrmann auf Medaillenkurs: Sie hat Rang 3 intus.

+++13.46 Uhr: Das vierte und letzte Schießen: Wierer hat einen großen Vorsrpung und muss aber 2 Strafrunden absolvieren. Der Wind setzt den Athletinnen zu. Denise Herrmann muss auch eine Strafrunde absolvieren. Wierer ist inzwischen wieder zurück und behält Rang 1.

+++13.44 Uhr: Denise Herrmann kämpft sich vor, sie liegt auf Rang 4 aktuell.

+++13.40 Uhr: Dahlmeier gelingen alle fünf Treffer im Stehendanschlag - damit kann sie Plätze gut machen. Sie hat aktuell Position 10 inne. Die aktuelle Spitze: Wierer auf 1, Yurlova-Percht auf 2 und Mäkäräinen auf 3.

+++13.38 Uhr: Das erste Stehendschießen: Aber was ist das? 5 Fehler für Preuß nach einer sehr guten Ausgangsposition. Das ist bitter!

+++13.36 Uhr: Laura Dahlmeier liegt auf Rang 22 aktuell.

+++13.35 Uhr: Preuß rutscht auf Rang 4. Die aktuelle Spitze vor dem dritten Schießen: Wierer liegt für Italien auf Rang 1, gefolgt von der Russin Yurlova-Percht und der Amerikanerin Egan.

Biathlon-WM: Preuß kämpft sich mit fehlerfreier Schießleistung auf Rang 3

+++13.33 Uhr: Eine perfekte Schießleistung hat Franziska Preuß bisher im Massenstart abgeliefert - sie liegt sehr gut vorne auf Position 3. Hildebrand liegt auf Rang 12, Herrmann auf 11.

+++13.32 Uhr: Preuß hat alles getroffen beim zweiten Schießen und ist schon wieder in der Loipe - an dritter Stelle. Je eine Strafrunde für Herrmann und Hildebrand. Dahlmeier im zweiten Schießen fehlerfrei.

+++13.30 Uhr: Die Spitze zum zweiten Schießen bildet Deutschland mit Herrmann gefolgt von der Italienerin Wierer und der Russin Yurlova-Percht.

+++13.28 Uhr: Herrmann an Position 1. Preuß ist 7., Hildebrand auf Rang 11. Laura Dahlmeier ist auf die 23. Position zurückgefallen.

+++13.25 Uhr: Kurz zu den Regeln: 30 Athletinnen sind zeitgleich in die Loipe gegangen und müssen 12,5 Kilometer zurücklegen. Es werden vier Schießeinlagen in der gleichen Reihenfolge wie in der Verfolgung absolviert: erst zweimal liegend, dann zweimal stehend. Jeder Schießfehler wird mit einer Strafrunde von 150 Meter geahndet. Sieger ist, wer als erste die Ziellinie überquert.

+++13.24 Uhr: Das erste Schießen: Wie relativiert sich nun die Reihenfolge? Dahlmeier mit Fehler und einer Strafrunde. Der nächste Fehler für Dahlmeier. Bilanz: 2 Strafrunden für Dahlmeier. Die anderen drei Deutschen blieben fehlerfrei.

+++13.21 Uhr: Laura Dahlmeier läuft auf Rang 4.

+++13.20 Uhr: Denise Herrmann hat aktuell die Führung übernommen.

+++13.18 Uhr: Es schneit immer noch bei teils kräftigem Wind in Östersund: Nicht gerade gute Bedingungen für die Athletinnen: Beim Laufen ist es für alle gleich aber am Schießstand wird sich die Spreu schließlich vom Weizen trennen.

+++13.15 Uhr: Die Spannung steigt, was am Ende rauskommt: Der Startschuss für den Massenstart der Damen ist gefallen - es geht los!

+++13.12 Uhr: Top-Favoritinnen auszumachen ist heute schwierig: Chancen auf Medaillenregen haben wohl die Norwegerinnen, die die Staffel am Samstag auch schon für sich entscheideten: Marte Olsbu, Ingrid Landmark Tandrevold oder Tiril Eckhoff. Aber auch die Schwedin Hanna Öberg, die Finnin Kaisa Mäkäräinen und natürlich die Startläuferin mit der Nummer eins, Anastasiya Kuzmina, haben Chancen auf das Treppchen zu kommen. Und bei den DVS-Damen sind freilich Laura Dahlmeier und Denise Herrmann Top-Favoritinnen.

+++13.05 Uhr: Die Bedingungen sind heute nicht die optimal besten in Mittelschweden: Es schneit bei teils kräftigem Wind schon den ganzen Tag und wird wohl auch so schnell nicht aufhören. Für die Biathletinnen ist das eine Herausforderung - gerade beim Schießen.

+++12.57 Uhr: 30 Damen starten heute gleichzeitig, darunter vier Deutsche: Denise Herrmann als erste DSV-Biathletin mit der Startnummer 2 gleich hinter der Slowakin Anastasiya Kuzmina. Es folgt Laura Dahlmeier mit der Startnummer 7 und Franziska Preuß (16) sowie Franziska Hildebrand (17).

+++12.50 Uhr: Mit den Massenstarts endet die Weltmeisterschaft am Sonntag in Schweden. Wie werden sich die deutschen Athleten zum heutigen Abschluss schlagen? Am Samstag bei den Staffel-Rennen fiel die Leistung der DSV-Damen eher dürftig aus - sie verballerten einen Podestplatz und landeten mit viel Mühe auf dem vierten Platz. Dafür brillierten die deutschen Herren in der Staffel: Sie holten sich verdient Silber.

+++12.36 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Biathlon-WM in Östersund. In Schweden stehen heute die letzten Rennen der Weltmeisterschaft an: Die Massenstarts der Frauen ab 13.15 Uhr und die Massenstarts der Männer um 16 Uhr.

Vorbericht zur Biathlon-WM 2019: Ergebnisse der vergangenen Rennen

In der Mixed-Staffel sicherten sich die Deutschen mit einem fulminanten Auftakt Silber. Nach dem Sprint der Damen und dem Sprint der Herren ging es am Sonntag weiter mit der Verfolgung. Vor allem die DSV-Frauen wussten hier zu überzeugen. Laura Dahlmeier sicherte sich die zweite Bronzemedaille bei diesen Weltmeisterschaften. Ihre Teamkollegin Denise Herrmann performte noch etwas stärker und gewann Gold. Im Einzel-Wettbewerb am Dienstag gingen die Damen allerdings leer aus.

Nicht so die Männer. Arnd Peiffer zeigte ein Wahnsinns-Rennen und sicherte sich mit Null Fehlern und einer ansprechenden Laufleistung die Goldmedaille im Einzel-Wettbewerb. Er ist somit der achte Deutsche Weltmeister in dieser Disziplin. Benedikt Doll auf Rang Zehn und Erik Lesser auf Platz Elf komplettierten ein gutes deutsches Team-Ergebnis.

Am Donnerstag verpasste das Deutschland-Duo in der Single-Mixed-Staffel nur knapp das Podium. Denise Herrmann und Erik Lesser landeten am Ende auf dem undankbaren vierten Platz.

Östersund hat rund 50.000 Einwohner und liegt ziemlich mittig in Schweden. Die Stadt ist der nördlichste Austragungsort der Biathlon-Wettkämpfe. 2019 ist es bereits die dritte Biathlon-Weltmeisterschaft, die in Östersund ausgetragen wird.

Biathlon-WM in Östersund: Regeln zur Disziplin Staffel

Bei der Staffel zählt, gemeinsam ans Ziel zu kommen. Vier Mannschaftsmitglieder treten hintereinander an und müssen jeweils zweimal Schießen - erst liegend und dann stehend. Im Gegensatz zu allen anderen Wettkampfarten stehen den Athleten in der Staffel drei Ersatzpatronen zur Verfügung, um alle fünf Scheiben zu treffen.

Erst wenn nach insgesamt acht abgefeuerten Schüssen noch Scheiben stehen, muss pro Schreibe eine Strafrunde von 150 Meter absolviert werden. Die Ersatzpatronen werden einzeln manuell nachgeladen. Sieger ist die Mannschaft, die als erste die Ziellinie überquert. Die Frauen laufen dabei sechs Kilometer, die Männer 7,5 Kilometer.

Biathlon-WM 2019 in Östersund: Alle Termine des Weltcup-Höhepunkts

Vom 7. März bis zum 17. März werden in Schweden insgesamt zwölf Rennen bestritten. Die Disziplinen in der Weltmeisterschaft reichen von Sprint, Staffel und Einzel bis hin zu Massenstart und Mixed-Staffeln sowie Single-Mixed-Staffel.

Der Montag und der zweite Freitag sind Ruhetage.

Der deutsche Kader für die Biathlon-WM in Östersund

Im Kader der deutschen Damen bei der Biathlon-WM in Östersund stehen voraussichtlich Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß am Start. Im deutschen Herren-Kader stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Roman Rees.

Am Dienstag geht es beim Biathlon-Weltcup weiter mit dem Einzel der Damen. Hier geht's zum ganzen Programm der Biathlon-WM im schwedischen Östersund. Bis einschließlich Sonntag, den 17. März werden die Wettkämpfe ausgetragen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

