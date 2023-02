Biathlon-WM heute im Liveticker: Aufstellung steht - DSV-Quartett will erste Medaille

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon-WM 2023: Denise Herrmann-Wick läuft für Deutschland auf der zweiten Position. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am Mittwoch mit der Mixed-Staffel. In Thüringen geht die deutsche Mannschaft als Medaillenkandidat ins Rennen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker dabei.

Oberhof - Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof bringt am Mittwoch ihre erste Entscheidung hervor. Ab 14:45 Uhr wird in der Mixed-Staffel gelaufen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Biathlon-WM 2023 mit dabei.

Zwei Damen und zwei Herren gehen für jede Nation an den Start. Jeder Athlet muss sechs Kilometer laufen und zweimal an den Schießstand. Medaillenanwärter gibt es zahlreiche, auch die deutsche Staffel gehört zu den Mitfavoriten.

Biathlon-WM 2023 heute im Liveticker: So startet Deutschland in der Mixed-Staffel

Vanessa Voigt wird das DSV-Quartett als Startläuferin ins Rennen schicken und dann auf Denise Herrmann-Wick übergeben. Anschließend greifen die Herren ins Geschehen ein. Benedikt Doll läuft auf der dritten Position, Schlussläufer ist Roman Rees.

Die relativ kurze Laufdistanz bringt es mit sich, dass beim ersten Wettbewerb der Biathlon-WM 2023 in Oberhof der Fokus auf dem Schießstand liegt. Die deutsche Mannschaft ist ausgewogen besetzt. Voigt und Rees sind starke Schützen, Herrmann-Wick und Doll kommen eher über das Läuferische.

Biathlon-WM 2023 heute im Liveticker: Zahlreicher Anwärter auf die Medaillen

Die internationale Konkurrenz hat es aber in sich. Es gibt zahlreiche Kandidaten auf die ersten Medaillen bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Norwegen ist der Topfavorit und geht mit Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland, Sturla Holm Laegreid und Johannes Thingnes Boe an den Start.

Für Frankreich laufen Julia Simon, Anais Chevalier Bouchet, Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet, Schweden startet mit Hanna Öberg, Elvira Öberg, Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson. Auch Italien und die Schweiz muss man auf der Rechnung haben. Hier geht es zur kompletten Startliste.

Der erste Wettkampf bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt um 14:45 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

Quelle: chiemgau24.de

truf