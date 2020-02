Biathlon-WM 2020 in Antholz: Schlägt Herrmann auch im Einzel zu?

Die Biathlon-WM 2020 wird am Dienstag mit dem Einzel der Frauen fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Weiter geht es mit der Biathlon-WM 2020 in Antholz. Nach dem Ruhetag gehen die Frauen am Dienstag in ihr Einzel über 15 Kilometer. chiemgau24.de ist heute ab 14:15 Uhr im Liveticker mit dabei.

Dann richten sich aus deutscher Sicht alle Augen wieder einmal auf Denise Herrmann. Die beste deutsche Biathletin hat im Verfolger am Sonntag die ersehnte erste Medaille für den Deutschen Skiverband geholt und geht auch im Einzel als Medaillenanwärterin an den Start.

Die 31-Jährige präsentierte sich in der Mixed-Staffel und im Sprint bereits in läuferisch herausragender Verfassung, im Verfolger stabilisierte sie sich erstmals auch am Schießstand und kam hinter Lokalmatadorin Dorothea Wierer als Zweite ins Ziel. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Entsprechend zuversichtlich geht die Vierte im Gesamtweltcup in das Einzel am Dienstag, das mit 15 Kilometern Länge das längste Damen-Rennen der Biathlon-WM ist und aus läuferischer Sicht Herrmann entgegenkommt. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Entschieden werden Einzel-Rennen im Biathlon aber meist am Schießstand. Vier Mal müssen die Damen zum Schießen, Jeder Fehler hat eine Strafminute zur Konsequenz, entsprechende Bedeutung hat die Treffsicherheit.

Biathlon-WM: Vier Deutsche mit guten Aussichten

Dass Herrmann Einzel-Rennen kann, hat sie im letzten Weltcup vor der WM in Antholz bewiesen. In Pokljuka schoss sie vier Mal fehlerfrei und holte ihren ersten Saisonsieg im Weltcup 2019/20.

Neben Herrmann hat das deutsche Team drei weitere Eisen im Feuer. Vanessa Hinz als Fünfte, Franziska Preuß als Siebte und Karolin Horchler als 15. präsentierten sich beim Verfolger kollektiv in guter Verfassung und könnten auch am Dienstag ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitsprechen. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon-WM: Wierer und Roiseland im Fokus

Aus internationaler Sicht geht Wierer als Mitfavoritin ins Rennen, auch die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland, die bereits zwei Medaillen bei der WM gewinnen konnte, ist eine Kandidatin auf den WM-Titel. Hier geht es zur Startliste

Doch die Liste der Podestanwärterinnen ist lang und das Einzel hat bei Großereignissen nicht selten für Überraschungen gesorgt. Start des Rennens ist um 14:15 Uhr. Am Mittwoch bestreiten dann die Herren ihr Einzel.

Dabei gehen ebenfalls vier deutsche Teilnehmer an den Start.

