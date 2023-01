Biathlon: Rücktritt der Teamkollegin - Wierer attackiert Verband

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Dorothea Wierer findet deutliche Worte nach dem Rücktritt von Federica Sanfilippo. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Federica Sanfilippo hat ihre Biathlon-Karriere beendet. Darauf reagierte ihre ehemalige Teamkollegin und Freundin Dorothea Wierer mit einem emotionalen Statement - und sparte nicht mit Kritik am eigenen Verband.

Antholz - Im italienischen Biathlon herrscht dicke Luft. Nach dem überraschenden Rücktritt von Federica Sanfilippo fand Dorothea Wierer in den Sozialen Medien klare Worte. Sie reagierte sichtlich enttäuscht und äußerte deutliche Kritik am italienischen Biathlon-Verband.

Der Weltcup in Ruhpolding war die letzte Station in der Biathlon-Karriere von Federica Sanfilippo. Im Alter von 32 Jahren beendete die Athletin aus Ridnaun am Montag überraschend ihre Biathlon-Karriere. Die Italienerin wurde von ihrem Verband informiert, dass sie am Heimweltcup in Antholz nicht starten wird und keine Chance erhält, sich noch für die WM in Oberhof zu qualifizieren.

Biathlon: Sanfilippo spricht von „Schock“, Wierer steht ihrer Freundin bei

Daraufhin zog sie einen Schlussstrich und beendete ihre Kaufbahn im Biathlon. „Das war ein Schock, der mir zu denken gegeben hat“, sagte sie dem italienischen News-Portal „Fondo Italia“.

Die Nachricht sorgte bei ihrer ehemaligen Teamkollegin und Freundin Dorothea Wierer für großen Unmut. Der Superstar des italienischen Biathlons reagierte mit emotionalen Worten auf ihren Social-Media-Kanälen.

„Vor 23 Jahren hat unser gemeinsames Abenteuer in der Biathlon-Welt begonnen. Es ist für mich nicht leicht zu akzeptieren, was dir passiert ist. Du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden und man hat dir nie die Möglichkeiten gegeben, die du dir verdient hättest“, postete Wierer.

Darauf spielte sie auf die schweren Umstände an, mit der ihre Freundin im Laufe ihrer Karriere konfrontiert war. Vor zwei Jahren wurde Sanfilippo aus der Nationalmannschaft aussortiert und musste auf eigene Kosten ihre Laufbahn fortsetzen. Sie wurde zwar gelegentlich noch für Weltcups nominiert, erhielt vom Verband aber nicht die notwendige Unterstützung.

Biathlon: Sanfilippo wechselt zum Langlauf

Das missfiel nicht nur Wierer, für Sanfilippo war die Nicht-Nominierung für Antholz der letzte Akt in ihrer Biathlon-Laufbahn. Dem Wintersport bleibt sie aber erhalten, sie wird künftig im Langlauf-Weltcup an den Start gehen.

Bei der Tour de Ski debütierte sie bereits im Langlauf, am kommenden Wochenende wird sie auch in Livigno an den Start gehen. In ihrer Biathlon-Laufbahn lief sie mit der italienischen Staffel siebenmal aufs Podest, 2015 kam sie beim Sprint in Östersund auf den zweiten Platz.

