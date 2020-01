Biathlon: Optimismus bei den Herren, Fragezeichen bei den Damen

Biathlon in Oberhof: (von links) Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll gehen für Deutschland an den Start.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit den Staffeln der Damen und Männer in Oberhof fortgesetzt. Die Vorzeichen aus deutscher Sicht sind dabei unterschiedlich. Beide Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Oberhof - Der Auftakt in den Heim-Weltcup im Biathlon von Oberhof lief erfreulich an für das deutsche Team. Bei den Staffel-Rennen am Samstag wollen die deutschen Biathleten ihre Erfolgsbilanz ausbauen. Die Rennen in Oberhof beginnen um 12:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Setzen die Herren ihren Aufwärtstrend fort? Finden die deutschen endlich Stabilität in ihre Leistungen? Die Voraussetzungen vor den Staffel-Rennen am Samstag beim Biathlon in Oberhof könnten aus deutscher Sicht unterschiedlicher kaum sein.

Die deutschen Herren sind seit der Staffel von Hochfilzen im Aufwind, die deutschen Damen hingegen suchen noch nach Konstanz. Dieser Trend bestätigte sich bei den Sprints in Oberhof. Während die Herren am Freitag mit drei Athleten unter die besten 13 liefen, überzeugten bei den Damen nur Denise Herrmann, die auf den zweiten Platz lief, und Vanessa Hinz als 15. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Hammerschmidt und Hettich müssen sich steigern

Die restlichen DSV-Biathletinnen landeten fernab der Top-Platzierungen, für die Staffel am Samstag braucht es eine deutliche Leistungssteigerung von Maren Hammerschmidt und Janina Hettich, die für das deutsche Quartett nominiert wurden.

Hammerschmidt schoss im Sprint zwar nur einen Fehler, war aber in der Loipe nicht konkurrenzfähig und wurde 48. Hettich hingen hatte Probleme am Schießstand, erlaubte sich drei Fehler und wurde 39. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Bei bisher zwei Staffel-Rennen im Weltcup 2019/20 im Biathlon sprang noch kein Podestplatz für das erfolgsverwöhnte Team heraus. Soll sich das in Oberhof ändern, müssen vor allen Dingen Hammerschmidt und Hettich einen großen Schritt nach vorne machen. Hier sehen Sie, wo Sie Biathlon in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Biathlon in Oberhof: Geballte Stärke im deutschen Herren-Team

Die deutschen Herren gehen mit großer Zuversicht ins Heimrennen in der Arena am Rennsteig. Nicht nur die guten Sprint-Ergebnisse von Johannes Kühn (3.), Arnd Peiffer (7.) und Philipp Horn (13.) geben Grund zur Zuversicht, auch das letzte Staffel-Rennen stimmt das DSV-Quartett optimistisch.

In Hochfilzen verpassten Horn, Kühn, Peiffer und Schlussläufer Benedikt Doll nur hauchdünn sen Sieg, in identischer Besetzung und Reihenfolge soll es in Oberhof noch einen Treppchenplatz nach oben gehen.

Ein Vorteil dabei könnte sein, dass die bisher dominierende Nation aus Norwegen ohne die beiden Top-Athleten Johannes Thignes Boe und Tarjei Boe antreten wird. Johannes Thingnes Boe wird erstmals Vater und verzichtet auf die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding, Tarjei war gesundheitlich angeschlagen und geht in der Staffel nicht an den Start.

Um 12:00 Uhr starten die Damen, die Herren laufen ab 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf