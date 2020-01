Biathlon im Liveticker: Bringt Hammerschmidt Deutschland weiter nach vorne?

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird mit den Staffeln der Damen und Männer in Oberhof fortgesetzt. Die Vorzeichen aus deutscher Sicht sind dabei unterschiedlich. Beide Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Oberhof - Der Auftakt in den Heim-Weltcup im Biathlon von Oberhof lief erfreulich an für das deutsche Team. Bei den Staffel-Rennen am Samstag wollen die deutschen Biathleten ihre Erfolgsbilanz ausbauen. Die Rennen in Oberhof beginnen um 12:00 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

12:50: Gasparin wackelt und muss in die Strafrunde. Dahin ist die Führung. Frankreich zieht mit Schweden vorne weg, Roiseland folgt mit 13 Sekunden Rückstand.

12:49: Jetzt noch einmal den Birxsteig hoch, dann geht es an den Schießstand.

12:47: Roiseland macht vorne Zeit auf Gasparin gut, die Schweiz liegt nur noch 35 Sekunden vor Norwegen. Hammerschmidt hält den Rückstand konstant.

12:45: Hammerschmidt mit nur einem Nachlader, sie schiebt Deutschland auf den siebten Platz. Aufs Podest ist das nur eine halbe Minute, da ist noch alles drin für Deutschland.

12:44: Aita Gasparin muss einmal nachladen, die Schweiz bleibt vorne. Frankreich wieder mit einigen Fehlern, auch die Finnin patzt. Roiseland bleibt fehlerfrei und schiebt sich an die zweite Position.

12:43: Für Norwegen ist jetzt Marte Olsbu Roiseland im Rennen. Die Favoritinnen sind 50 Sekunden zurück, da ist anch vorne noch alles möglich. Hammerschmidt zeigt unterdessen eine gute erste Runde.

12:41: Maren Hammerschmidt zeigte im Sprint am Schießstand eine gute Leistung, auf der Strecke hatte sie aber große Probleme.

12:39: Mit 1:20 Minuten ist Deutschland Neunter. Da geht noch mehr. Hammerschmidt und Herrmann kommen noch.

12:38: Celia Aymonier übernimmt für Frankreich, Suvi Minkkinen für Finnland und Mona Brorsson für Schweden. Für Deutschland geht Maren Hammerschmidt auf die Strecke.

12:37: Selina Gasparin wechselt jetzt auf ihre Schwester Aita. Übernommen hatte Selina von ihrer anderen Schwester Elisa. Die Gasparins stellen drei von vier Starterinnen der Schweiz. Was für eine Familie!

12:35: Die Altmeisterin Kaisa Mäkäräinen ist unterdessen auf den zweiten Platz nach vorne gelaufen. 30 Sekunden liegt die Finnin hinter der führenden Schweizerin Gasparin.

12:33: Hettich braucht wieder nur einen Nachlader, das ist ein guter Auftritt hier der 23-Jährigen. Sie verliert zwar auf Gasparin, ist aber schon Neunte.

12:31: Wierer muss zweimal nachladen, Gasparin kommt ohne Fehler durch. Die Schweiz führt, Wierer muss gleich zweimal in die Strafrunde. Was für eine Wendung hier. Frankreich hingegen ohne Fehler plötzlich wieder auf Platz 2.

12:30: Wierer und Gasparin kommen gleich an den Schießstand. Erst muss es aber noch den Birxsteig nach oben, das ist ein knackiger Anstieg.

12:29: Schweiz und Italien laufen vorne weg, Frankreich hat eine halbe Minute Rückstand. Hettich ist Elfte mit 1:07 Minuten Rückstand.

12:27: "Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht war ich zu hektisch, das gibt mir Rätsel auf", sagt eine enttäuschte Vanessa Hinz im Ziel.

12:26: Hettich muss einmal nachladen, trifft den Schuss und macht etwas Boden gut. Sie ist jetzt Elfte.

12:24: Gasparin bleibt fehlerfrei und geht in Führung. Dicht dahinter ist Wierer, mit nur einem Fehler. Bescond schießt drei Fehler, das kostet Zeit.

12:22: Italien, Frankreich und die Schweiz kommen gleich zum Schießen. Das dauert bei Hettich noch etwas.

12:21: Für Italien ist jetzt Dorothea Wierer auf der Strecke, für Frankreich läuft Anaiis Bescond. Dicht dahinter sind die Schweizerinnen, für die Selina Gasparin läuft.

12:20: Auf Platz 13 übergibt Hinz an Hettich. Die 23-Jährige muss jetzt viel Boden gutmachen.

12:19: Während die ersten Nationen schon wechseln, ist Hinz noch auf der Strecke. Die deutschen Damen sind weit zurück.

12:18: Deutschland liegt auf dem 19. Platz. Das ist eine große Hypothek für Janina Hettich, die gleich ins Rennen geht.

12:16: Am besten weggekommen sind Lisa Vittozzi aus Italien und Julia Simon aus Frankreich. Die beiden führen. Norwegen ist mit drei Schießfehlern zurückgefallen.

12:14: Jetzt sehen wir hier viele Fehler. Davon ist vor allen dingen Hinz betroffen, die einmal in die Strafrunde muss. Das wirft Deutschland weit zurück. Vier Fehler bei acht Schuss, das ist zu viel.

12:12: Frankreich führt das Feld vor Norwegen an den Schießstand. Hinz ist Sechste.

12:11: Gleich geht es dann auch schon zum zweiten Schießen. Dann noch die Schlussrunde und Hinz übergibt an Janina Hettich.

12:09: Hinz macht das gut bislang. Sie geht ihr Tempo und lässt sich nicht mitziehen. In den Staffel-Rennen tut sich die Athletin vom Schliersee merklich leichter als in den Einzelrennen.

12:07: Starkes Schießen von Vanessa Hinz, sie bleibt fehlerfrei. Damit gehört sie der Spitzengruppe an, die von der Norwegerin Synnoeve Solemdal angeführt wird.

12:05: Es geht zum ersten Schießen.

12:04: Es bildet sich eine große Gruppe, in der Hinz mit dabei ist. Noch ist die erste Zwischenzeit nicht aussagekräftig. Das ändert sich dann nach dem ersten Schießen.

12:02: Gut 25.000 Zuschauer sorgen für eine atemberaubende Stimmung in Oberhof. Die Arena am Rennsteig ist ein sehenswerter Ort für Biathlon-Events.

12:00: Genug der Vorrede. Das Rennen beginnt

Vor dem Rennen: Favorisiert sind hier klar die Norwegerinnen um Sprint-Siegerin Marte Olsbu Roiseland und die Zweite im Gesamtweltcup Tiril Eckhoff.

Vor dem Rennen: So, gleich geht es los. Vanessa Hinz wird für Deutschland beginnen, 23 Nationen gehen zeitgleich auf die Strecke.

Vor dem Rennen: Gute Nachrichten gibt es heute endlich vom Wetter. Es regnet nicht, kein Nebel im Stadion und auch die Temperatur ist mit minus einem Grad ideal. Das sah in den vergangenen Tagen anders aus.

Vor dem Rennen: Jede Athletin muss heute eine Strecke von 6 Kilometern absolvieren und zwei Mal an den Schießstand. Insgesamt acht Schuss gibt es pro Schießeinlage. Für jede Scheibe, die dann noch steht, ist eine Strafrunde von 150 Metern fällig.

Vor dem Rennen: Heute hier in Oberhof ist Wiedergutmachung angesagt. Bei der letzten Staffel in Hochfilzen wurde das DSV-Quartett nur zwölfter, das war das historisch schlechteste Ergebnis für eine deutsche Damen-Staffel.

Vor dem Rennen: Im dritten Staffel-Rennen der Saison gehen für Deutschland in folgender Reihenfolge an den Start: Vanessa Hinz, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Schlussläuferin Denise Herrmann. Hier gibt es die komplette Startliste.

Vor dem Rennen: Heute geht es in Oberhof so richtig zur Sache. Zwei Staffeln stehen auf dem Programm. Die Damen beginnen um 12:00 Uhr, die Herren um 14:15. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon heute in Oberhof.

Setzen die Herren ihren Aufwärtstrend fort? Finden die deutschen Damen endlich Stabilität in ihre Leistungen? Die Voraussetzungen vor den Staffel-Rennen am Samstag beim Biathlon in Oberhof könnten aus deutscher Sicht unterschiedlicher kaum sein.

Die deutschen Herren sind seit der Staffel von Hochfilzen im Aufwind, die deutschen Damen hingegen suchen noch nach Konstanz. Dieser Trend bestätigte sich bei den Sprints in Oberhof. Während die Herren am Freitag mit drei Athleten unter die besten 13 liefen, überzeugten bei den Damen nur Denise Herrmann, die auf den zweiten Platz lief, und Vanessa Hinz als 15. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Oberhof

Biathlon in Oberhof: Hammerschmidt und Hettich müssen sich steigern

Die restlichen DSV-Biathletinnen landeten fernab der Top-Platzierungen, für die Staffel am Samstag braucht es eine deutliche Leistungssteigerung von Maren Hammerschmidt und Janina Hettich, die für das deutsche Quartett nominiert wurden.

Hammerschmidt schoss im Sprint zwar nur einen Fehler, war aber in der Loipe nicht konkurrenzfähig und wurde 48. Hettich hingen hatte Probleme am Schießstand, erlaubte sich drei Fehler und wurde 39. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Oberhof

Bei bisher zwei Staffel-Rennen im Weltcup 2019/20 im Biathlon sprang noch kein Podestplatz für das erfolgsverwöhnte Team heraus. Soll sich das in Oberhof ändern, müssen vor allen Dingen Hammerschmidt und Hettich einen großen Schritt nach vorne machen. Hier sehen Sie, wo Sie Biathlon in Oberhof live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können

Biathlon in Oberhof: Geballte Stärke im deutschen Herren-Team

Die deutschen Herren gehen mit großer Zuversicht ins Heimrennen in der Arena am Rennsteig. Nicht nur die guten Sprint-Ergebnisse von Johannes Kühn (3.), Arnd Peiffer (7.) und Philipp Horn (13.) geben Grund zur Zuversicht, auch das letzte Staffel-Rennen stimmt das DSV-Quartett optimistisch.

In Hochfilzen verpassten Horn, Kühn, Peiffer und Schlussläufer Benedikt Doll nur hauchdünn den Sieg, in identischer Besetzung und Reihenfolge soll es in Oberhof noch einen Treppchenplatz nach oben gehen.

Ein Vorteil dabei könnte sein, dass die bisher dominierende Nation aus Norwegen ohne die beiden Top-Athleten Johannes Thingnes Boe und Tarjei Boe antreten wird. Johannes Thingnes Boe wird erstmals Vater und verzichtet auf die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding, Tarjei war gesundheitlich angeschlagen und geht in der Staffel nicht an den Start.

Um 12:00 Uhr starten die Damen, die Herren laufen ab 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

